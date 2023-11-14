ABD basınından bomba iddia: Hamas ile İsrail esir takası konusunda anlaşmak üzere

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürdü.

"ESİRLERİN EŞ ZAMANLI OLARAK SERBEST BIRAKILMASI PLANLANIYOR"

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, kadın ve çocukların serbest bırakılmasını sağlayacak "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" öne sürerek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı olarak serbest bırakılmasının planlandığını ifade etti.

5 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLECEK İDDİASI

İsrailli yetkili, birkaç gün içinde duyurulma ihtimali olduğunu belirttiği anlaşma kapsamında, esirlerin güvenli şekilde evlerine varmasına ve Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savundu. Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil, Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" öne sürüldü.

HAMAS'TAN ATEŞKES TEKLİFİNDE BULUNDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti. İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti. Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.