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ABD basınından bomba iddia: Hamas ile İsrail esir takası konusunda anlaşmak üzere - Son Dakika

ABD basınından bomba iddia: Hamas ile İsrail esir takası konusunda anlaşmak üzere

14.11.2023 11:54

ABD basınına göre, Hamas ile İsrail arasında Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşması birkaç gün içinde duyurulabilir. İsrailli yetkililer, anlaşmanın genel hatları üzerinde anlaşıldığını ve serbest bırakmaların gruplar halinde eş zamanlı olarak gerçekleşeceğini belirtti.

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürdü.

"ESİRLERİN EŞ ZAMANLI OLARAK SERBEST BIRAKILMASI PLANLANIYOR"

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, kadın ve çocukların serbest bırakılmasını sağlayacak "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" öne sürerek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı olarak serbest bırakılmasının planlandığını ifade etti.

ABD basınından bomba iddia: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmak üzere

5 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLECEK İDDİASI

İsrailli yetkili, birkaç gün içinde duyurulma ihtimali olduğunu belirttiği anlaşma kapsamında, esirlerin güvenli şekilde evlerine varmasına ve Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savundu. Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil, Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" öne sürüldü.

ABD basınından bomba iddia: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmak üzere

HAMAS'TAN ATEŞKES TEKLİFİNDE BULUNDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti. İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti. Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.

ABD basınından bomba iddia: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmak üzere

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

ABD basınından bomba iddia: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmak üzere

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD basınından bomba iddia: Hamas ile İsrail esir takası konusunda anlaşmak üzere - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD basınından bomba iddia: Hamas ile İsrail esir takası konusunda anlaşmak üzere - Son Dakika
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