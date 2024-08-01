Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var - Son Dakika
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Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var

Haniye suikastı sonrası Hamas\'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var

Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği merak konusu olurken bu görev için 3 ismin konuşulduğu öğrenildi. İlk aday Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar olarak gözükürken, diğer isimlerse Hamas'a daha önce de liderlik etmiş Halid Meşal ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlardan sorumlu Zahir Cebarin.

01.08.2024 08:01
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Hamas lideri İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Haniye'nin öldürülmesinin ardından akıllara Hamas'ın başına kimin geçeceği sorusu gelirken, bu görev için 3 adayın bulunduğu iddia edildi.

YEMİN TÖRENİ İÇİN TAHRAN'DA BULUNUYORDU

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükrü'yü hedef almasından hemen sonra, çok daha yüksek profilli bir suikast ile dünya gündemini sarstı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunuyordu. Suikast hem İran Devrim Muhafızları hem de Hamas tarafından doğrulandı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin, İsrail'in Tahran'daki konutuna yerel saatle 02:00'de düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Haniye'nin kaldığı evin bir güdümlü füzeyle vurulduğu belirtiliyor. Saldırıda Haniye'nin yanı sıra koruması da hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, Haniye'ye yönelik suikastın sınır ötesinden gerçekleştirildiğini duyururken, yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise Haniye'nin başkent Tahran'ın kuzeyinde gazilere ait özel bir konutta hava saldırısıyla hedef alındığını aktardı.

Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var

TAHRAN SEÇİMİ ÖNEMLİ

Haniye, suikasttan önce gerçekleştirdiği temaslarda, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelmiş, Pezeşkiyan'ın yemin töreninde görüntülenmişti. Haniye'nin ölümü Gazze'de ateşkes çabalarına ciddi bir darbe olarak görüldü. Haniye'nin İran'da öldürülmesi ise bu ülkeye bir mesaj olarak görülürken, İran'ı da zor duruma soktu. Haniye'yi başka bir ülkede de vurabilecek olan İsrail'in bunu İran'da yapması, İsrail'in gücünün ne olduğunu göstermesi açısından önemli olarak görülüyor. Öte yandan İran'da yaşanan bu güvenlik zaafiyeti tüm dünyada dikkat çekti. Yeni cumhurbaşkanının yemini sonrası yaşanan suikast, İran'ı küçük düşürdü. İran Başsavcılığı, suikastın tüm yönlerinin incelenmesi, olası ihmal veya hatalarla ilgili yasal işlem yapılması, faillerin tutuklanıp yargılanması talimatını verdi. Öte yandan uzmanlar, Haniye suikastının, İsrail'in Gazze konusunda elini rahatlatacağını ve Gazze'ye yönelik saldırıların azalacağını tahmin ediyor.

DOHA'DA DEFNEDİLECEK

İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'da 3 günlük, Filistin'de ise 1 günlük ulusal yas ilan edildi. Öte yandan Haniye'nin cenaze töreninin İran'ın başkenti Tahran'da düzenleneceği, cenazenin Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da defnedileceği belirtildi. Katar Ulusal Camii'ndeki törenin ardından Haniye'nin cenazesi Lusail'de defnedilecek.

Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var

İLK DEĞİL: HAMAS'IN VURULAN LİDERLERİ

Haniye, suikasta kurban giden ilk Hamas lideri değil. 'Mühendis' lakaplı Yahya Ayyaş'ın cep telefonu elinde patlamıştı. Eski siyasi lider Halid Meşal ise Ürdün'de Mossad ajanları tarafından zehirlenmişti. Dönemin Ürdün Kralı Hüseyin'in ve ABD Başkanı Clinton'ın çabasıyla İsrail Ürdün'e panzehiri sağlamış, Meşal kurtulmuştu. Hamas'ın dini lideri Şeyh Ahmed Yasin Gazze'de bir camiden çıkarken helikopterden atılan bir füzeyle öldürülmüştü. Hedef alınan diğer isimler ise Abdülaziz El Rantisi, Adnan El Gul, Nizar Rayan, Said Seyyam ve son olarak Salih Aruri olmuştu.

Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
Yahya Sinvar

HAMAS'IN BAŞINA KİM GEÇECEK?

Haniye'nin öldürülmesinin ardından örgütün başına geçecek isim konusunda çeşitli iddialar bulunuyor. İlk akla gelen isim Hamas'ın Gazze'deki lideri olan Yahya Sinvar. Ancak Sinvar'ın Gazze dışına İsrail'e hedef olmadan çıkması oldukça zor gözüküyor. Bir diğer isim ise Hamas'a daha önce de liderlik etmiş olan Halid Meşal. İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlardan sorumlu isim Zahir Cebarin de liderliğe aday.

Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
Halid Meşal
Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
Zahir Cebarin

Halid Meşal, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Gümüşsoy: Yahya Sinvar gerek askeri gerek siyasi tecrübesi ile bu konuda etkili bir isim olacaktır. 1 1 Yanıtla

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