Hull City ile Middlesbrough Play-Off Finalinde

Hull City ile Middlesbrough, İngiltere'de Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Championship play-off final maçı için cumartesi günü sahaya çıkıyor.

Başkent Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 17.30'da başlayacak.

Her iki kulüp de en son 2016-17 sezonunda Premier League'de mücadele etmişti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğuHull City, yarı finalde Milwall'u yendi. Normal şartlarda final maçını Southampton'a karşı oynayacaktı.

Ancak bu eşleşmede İngiltere futbol tarihine geçti.

Southampton takımı, yarı final ilk maçından önce rakibi Middlesbrough'nun antrenmanlarından birini gizli şekilde izleyerek kuralları ihlal etti. Takım, mücadeleyi kazanıp final biletini almasına karşın bu skandal nedeniyle diskalifiye edildi.

Böylelikle Southampton, Premier Lig'e yükselmesi durumunda elde edebileceği iki yüz milyon sterlinden fazla gelirden de olmuş oldu.

Premier Lig ekonomisi ne kadar büyük?

Premier Lig, yayın hakları ve sponsorluk gelirleriyle dünyada sporunun en büyük ekonomilerinden birisi.

2024-25 sezonunda Championship play-off finalini kazanan takım, sadece bu büyük areneda yer alacağı için 200 milyon sterlinden fazla gelir elde etti.

Bu gelirin bu sezon daha da artması bekleniyor.

Premier Lig'den Championship'e düşen takım bile "düşüş yardımı" adı altında bir ödeme alıyor. Ancak takip eden senede Premier Lig'e yükselirse bu para kesiliyor.

Ama elbette Premier Lig'in dört sezon için toplam 6,7 milyar sterlin değerindeki televizyon anlaşmasından pay alıyor.

Premier Lig kulüpleri ayrıca merkezi ticari gelirler, yayın tesisi ödemeleri ve başarı sıralamasına göre yapılan ödemelerden de yararlanıyor.

Championship play-off finaline çıkan iki takım da Wembley'deki maçın gişe gelirlerinden pay alıyor. Bu miktar geçen sezon yaklaşık 2 milyon sterlindi.

Premier League kulüplerinin, geçen sezon imzalanan ve önümüzdeki üç yılı daha kapsayan yeni televizyon anlaşmasından sezon başına ortalama 83,75 milyon sterlin gelir elde ediyor.

Kulüplerin sezonluk kazancı son yıllara göre biraz daha yüksek. Önceki anlaşma üç sezon için toplam 5 milyar sterlin değerindeydi ve kulüpler sezon başına ortalama 83,33 milyon sterlin kazanıyordu.

Yeni anlaşmayla birlikte sezon başına yayımlanan maç sayısı da 200'den 270'e çıktı.

Geçen sezon Premier Lig kulüpleri ne kadar kazandı?

2024-25 sezonu Premier League şampiyonu Liverpool, sezonu yaklaşık 174,9 milyon sterlin lig payıyla tamamladı.

İkinci sıradaki Arsenal 171,5 milyon sterlin kazanırken, üçüncü sıradaki Manchester City yaklaşık 165,5 milyon sterlin gelir elde etti.

Gelir dağılımında liste şöyle oluştu:

Küme düşen takımların gelirleri ise şöyle oldu:

Düşüş ödemesi sistemi nasıl işliyor?

Premier League'den düşen kulüpler, üç sezona kadar düşüş ödemesi alabiliyor.

Kulüpler, küme düştükten sonraki ilk sezonda Premier League'de kalsalardı elde edecekleri yayın gelirinin yaklaşık yüzde 55'ini alıyor. Bu oran ikinci sezonda yüzde 45'e, üçüncü sezonda ise yüzde 20'ye düşüyor.

Eğer kulüp bu üç sezon içinde yeniden Premier League'e yükselirse ödemeler sona eriyor.

Ancak bir takım Premier League'de yalnızca bir sezon geçirdikten sonra küme düşerse, sadece iki sezon düşüş ödemesi alma hakkına sahip oluyor.

Yeni yayın anlaşmasındaki rakamlara göre, Premier League'de birden fazla sezon geçirdikten sonra küme düşen ve üç yıl içinde tekrar yükselmeyen bir kulüp toplamda yaklaşık 101,6 milyon sterlin düşüş ödemesi alıyor.

League One ve League Two'da durum ne?

Championship finali kadar büyük rakamlar söz konusu olmasa da İngiltere'nin üçüncü kümesi League One ve dördüncü kümesi League Two'dan yükselmenin de önemli mali getirisi bulunuyor.

2024-25 sezonunda Championship kulüpleri yaklaşık 11 milyon sterlin gelir elde etti. Bu rakam, League One'da sezon başına yaklaşık 2 milyon sterlin olan gelire kıyasla oldukça yüksek.

Bu 11 milyon sterlin; temel ödeme ve Premier League'den gelen dayanışma ödemelerinden oluşuyor.

League Two'da ise sezonluk gelir yaklaşık 1,5 milyon sterlin seviyesinde.

Championship, League One ve League Two'dan düşen kulüpler de düşüş ödemesi alıyor ancak bu ödemeler Premier League'e kıyasla çok daha düşük seviyede.

Championship'ten düşen kulüpler, Championship takımlarına yapılan temel ödemenin yüzde 11,1'i kadar ödeme alıyor.

League One'dan düşen kulüpler, League One temel ödemesinin yüzde 12,6'sını bir sezon boyunca alıyor.

League Two'dan düşen kulüpler ise ilk sezon temel ödemenin yüzde 100'ünü, ikinci sezon ise yüzde 50'sini alıyor. Ancak takım ilk sezonda yeniden yükselirse ikinci ödeme yapılmıyor.