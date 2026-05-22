Hull City ile Middlesbrough Play-Off Finalinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Hull City ile Middlesbrough Play-Off Finalinde

Hull City ile Middlesbrough Play-Off Finalinde
22.05.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile Wembley'de Premier Lig için mücadele edecek.

Hull City ile Middlesbrough, İngiltere'de Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Championship play-off final maçı için cumartesi günü sahaya çıkıyor.

Başkent Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 17.30'da başlayacak.

Her iki kulüp de en son 2016-17 sezonunda Premier League'de mücadele etmişti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğuHull City, yarı finalde Milwall'u yendi. Normal şartlarda final maçını Southampton'a karşı oynayacaktı.

Ancak bu eşleşmede İngiltere futbol tarihine geçti.

Southampton takımı, yarı final ilk maçından önce rakibi Middlesbrough'nun antrenmanlarından birini gizli şekilde izleyerek kuralları ihlal etti. Takım, mücadeleyi kazanıp final biletini almasına karşın bu skandal nedeniyle diskalifiye edildi.

Böylelikle Southampton, Premier Lig'e yükselmesi durumunda elde edebileceği iki yüz milyon sterlinden fazla gelirden de olmuş oldu.

Premier Lig ekonomisi ne kadar büyük?

Premier Lig, yayın hakları ve sponsorluk gelirleriyle dünyada sporunun en büyük ekonomilerinden birisi.

2024-25 sezonunda Championship play-off finalini kazanan takım, sadece bu büyük areneda yer alacağı için 200 milyon sterlinden fazla gelir elde etti.

Bu gelirin bu sezon daha da artması bekleniyor.

Premier Lig'den Championship'e düşen takım bile "düşüş yardımı" adı altında bir ödeme alıyor. Ancak takip eden senede Premier Lig'e yükselirse bu para kesiliyor.

Ama elbette Premier Lig'in dört sezon için toplam 6,7 milyar sterlin değerindeki televizyon anlaşmasından pay alıyor.

Premier Lig kulüpleri ayrıca merkezi ticari gelirler, yayın tesisi ödemeleri ve başarı sıralamasına göre yapılan ödemelerden de yararlanıyor.

Championship play-off finaline çıkan iki takım da Wembley'deki maçın gişe gelirlerinden pay alıyor. Bu miktar geçen sezon yaklaşık 2 milyon sterlindi.

Premier League kulüplerinin, geçen sezon imzalanan ve önümüzdeki üç yılı daha kapsayan yeni televizyon anlaşmasından sezon başına ortalama 83,75 milyon sterlin gelir elde ediyor.

Kulüplerin sezonluk kazancı son yıllara göre biraz daha yüksek. Önceki anlaşma üç sezon için toplam 5 milyar sterlin değerindeydi ve kulüpler sezon başına ortalama 83,33 milyon sterlin kazanıyordu.

Yeni anlaşmayla birlikte sezon başına yayımlanan maç sayısı da 200'den 270'e çıktı.

Geçen sezon Premier Lig kulüpleri ne kadar kazandı?

2024-25 sezonu Premier League şampiyonu Liverpool, sezonu yaklaşık 174,9 milyon sterlin lig payıyla tamamladı.

İkinci sıradaki Arsenal 171,5 milyon sterlin kazanırken, üçüncü sıradaki Manchester City yaklaşık 165,5 milyon sterlin gelir elde etti.

Gelir dağılımında liste şöyle oluştu:

Küme düşen takımların gelirleri ise şöyle oldu:

Düşüş ödemesi sistemi nasıl işliyor?

Premier League'den düşen kulüpler, üç sezona kadar düşüş ödemesi alabiliyor.

Kulüpler, küme düştükten sonraki ilk sezonda Premier League'de kalsalardı elde edecekleri yayın gelirinin yaklaşık yüzde 55'ini alıyor. Bu oran ikinci sezonda yüzde 45'e, üçüncü sezonda ise yüzde 20'ye düşüyor.

Eğer kulüp bu üç sezon içinde yeniden Premier League'e yükselirse ödemeler sona eriyor.

Ancak bir takım Premier League'de yalnızca bir sezon geçirdikten sonra küme düşerse, sadece iki sezon düşüş ödemesi alma hakkına sahip oluyor.

Yeni yayın anlaşmasındaki rakamlara göre, Premier League'de birden fazla sezon geçirdikten sonra küme düşen ve üç yıl içinde tekrar yükselmeyen bir kulüp toplamda yaklaşık 101,6 milyon sterlin düşüş ödemesi alıyor.

League One ve League Two'da durum ne?

Championship finali kadar büyük rakamlar söz konusu olmasa da İngiltere'nin üçüncü kümesi League One ve dördüncü kümesi League Two'dan yükselmenin de önemli mali getirisi bulunuyor.

2024-25 sezonunda Championship kulüpleri yaklaşık 11 milyon sterlin gelir elde etti. Bu rakam, League One'da sezon başına yaklaşık 2 milyon sterlin olan gelire kıyasla oldukça yüksek.

Bu 11 milyon sterlin; temel ödeme ve Premier League'den gelen dayanışma ödemelerinden oluşuyor.

League Two'da ise sezonluk gelir yaklaşık 1,5 milyon sterlin seviyesinde.

Championship, League One ve League Two'dan düşen kulüpler de düşüş ödemesi alıyor ancak bu ödemeler Premier League'e kıyasla çok daha düşük seviyede.

Championship'ten düşen kulüpler, Championship takımlarına yapılan temel ödemenin yüzde 11,1'i kadar ödeme alıyor.

League One'dan düşen kulüpler, League One temel ödemesinin yüzde 12,6'sını bir sezon boyunca alıyor.

League Two'dan düşen kulüpler ise ilk sezon temel ödemenin yüzde 100'ünü, ikinci sezon ise yüzde 50'sini alıyor. Ancak takım ilk sezonda yeniden yükselirse ikinci ödeme yapılmıyor.

Kaynak: BBC

Ekonomi, Finans, Futbol, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hull City ile Middlesbrough Play-Off Finalinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:37:50. #7.12#
SON DAKİKA: Hull City ile Middlesbrough Play-Off Finalinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.