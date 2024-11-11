Türkiye İklim Krizine Karşı Yenilenebilir Enerji Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye İklim Krizine Karşı Yenilenebilir Enerji Vurgusu

Türkiye İklim Krizine Karşı Yenilenebilir Enerji Vurgusu

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda dengeli bir büyüme sağlamaya kararlıdır" dedi.

11.11.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Altun, " Türkiye, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda dengeli bir büyüme sağlamaya kararlıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29'uncu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı çerçevesinde 'Küresel İklim Krizinde Stratejik İletişim' temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıda katılımcılara video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iklim krizinin dünyanın bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren en önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

İklim krizi parametrelerinin en kritik küresel tehdit unsurlarından birinin küresel sera gazı emisyonları olduğuna dikkati çeken Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon ilkesiyle konuya yaklaşmaktadır. Bildiğiniz gibi Türkiye, dünyadaki toplam sera gazı emisyonunun sadece yüzde 1'ini üretmesine rağmen küresel toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak 6 Ekim 2021'de Paris İklim Değişikliği anlaşmasını imzaladı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11 Ekim 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yeniden örgütlendiğini hatırlatan Altun, bunlara ek olarak İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulamaya konulduğunu, Yeşil Kalkınma, Çevre ve İklim Değişikliği meselelerinde çok etkin bir örgütlenme altyapısı kurulduğunu belirtti.

Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen ve artık tüm dünyada tanınmış olan Sıfır Atık Projesi'nin de Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlı siyasetini uluslararası boyuta ulaştırdığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:

" Türkiye Yüzyılı'nın en büyük çevrecilik hareketi olan Sıfır Atık projesi, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart tarihini 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan etmesiyle bir dünya markası haline gelmiştir. Yine Emine Erdoğan Hanımefendi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı, 2023'teki BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açmıştır. Bugün, 30'dan fazla devlet ve hükümet başkanı eşi başta olmak üzere 83 ülkeden on binlerce kişi bu sözleşmeyi çevrim içi imzalayarak üretim ve tüketim süreçlerinde Sıfır Atık felsefesi ile hareket edeceklerini taahhüt etmişlerdir."

'ÇEVRE HASSASİYETİNE SAHİP, DOĞANIN DEĞERİNİ BİLEN NESİLLER YETİŞTİRİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği diplomasisindeki öncü rolünü ortaya koyan kararlı bir adım olarak Sıfır Atık Projesi'nin, küresel iş birliği ve dayanışmayla gerçek anlamda başarıya ulaşacağına işaret eden Altun, "Çevre konusunun, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama potansiyelini riske atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılamak anlamındaki sürdürülebilir kalkınmadan ayrı düşünmemiz de mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Türkiye'nin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda dengeli bir büyüme sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınmanın; ulusal planlama, ekonomi ve ekolojiyle ilgili konuların yanı sıra toplumsal unsurlarla da sıkı sıkıya ilişkili olduğunu dile getiren Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada çevre hassasiyetine sahip, doğanın değerini bilen, sorumlu üretim ve tüketim anlayışı taşıyan nesiller yetiştirilmesini de önemsiyoruz. İletişim Başkanlığımızın himayesindeki toplantının sağlayacağı iletişim ortamının, yarınımızı da etkileyen bu krize çözüm üretme noktasında faydalı olacağı kanaatindeyim. 'Türkiye vatanımız, Dünya ortak evimiz' diyerek bir kez daha hepinize değerli katkılarınız ve iş birliğiniz için teşekkür ediyor; saygı ve sevgilerimi gönderiyorum."

........................................................................................................................

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye İklim Krizine Karşı Yenilenebilir Enerji Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye İklim Krizine Karşı Yenilenebilir Enerji Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.