İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
Dünya

İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya\'ya kaçırdı
07.01.2026 11:31
İngiliz milletvekili Tom Tugendhat, 10 gündür devam eden protestolarla yangın yerine dönen İran ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Tugendhat, Rus kargo uçaklarının Tahran'a indiğini ve büyük miktarda altının İran'dan ayrıldığını öne sürdü.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 10 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

2 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Ülke genelinde toplam 285 noktada meydana gelen gösterilerde onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 76 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İNGİLİZ VEKİLDEN BOMBA İDDİA

İran'daki protestolar devam ederken İngiliz milletvekili Tom Tugendhat'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir iddia geldi. Tugendhat, Rus kargo uçaklarının Tahran'a indiğine ve büyük miktarda altının İran'dan ayrıldığına dair haberler olduğunu belirterek, bunun İran yönetiminin olası bir düşüşten sonraki hayata hazırlandığı anlamına gelip gelmediğini sordu.

"İRAN'DAN BÜYÜK MİKTARDA ALTIN ÇIKTI"

Tugendhat parlamentoya yaptığı konuşmada, "Ayrıca Rus kargo uçaklarının Tahran'a gelip indiğini, muhtemelen silah ve mühimmat taşıdığını görüyoruz ve İran'dan büyük miktarda altın çıktığına dair haberler duyuyoruz" dedi. Hükümetin, "rejimin kendisinin de düşüşten sonraki hayata hazırlandığını" öne süren haberler hakkında milletvekillerini bilgilendirip bilgilendiremeyeceğini sordu.

İngiltere Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bakanı Hamish Falconer, haberlere ilişkin ayrıntılı bir bilgi veremeyeceğini belirterek, İngiltere'nin toplanma özgürlüğü ve protesto hakkının "İran halkının vazgeçilmez hakları" olduğuna ve İran hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

Yorumlar (10)

    Yorumlar (10)

  • Hasan Yilmaz Hasan Yilmaz:
    dünyada bir oyun kurulmuşsa bunu ingilizler yazmıştır. 97 3 Yanıtla
  • Aylin Atak Aylin Atak:
    ülkenin başında din söz konusu ise sonu bu şekilde kaçınılmaz 14 28 Yanıtla
    Şükrü null Şükrü null:
    maasallah Maşallah çok Zekisin 8 0
    emre araçlı emre araçlı:
    vatikan ne yapıyor dünyada? 0 0
  • 1234 1234:
    trap altinlari görmesin hemen çöker 38 1 Yanıtla
  • Kartal Kartaloglu Kartal Kartaloglu:
    yine bir İngiliz oyunu her tarihte olduğu gibi. İngilizler bu provokasyon işini çok iyi biliyor 25 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    İran için uyanma vakti 15 8 Yanıtla
