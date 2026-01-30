İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
30.01.2026 17:34  Güncelleme: 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
Haber Videosu

İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını arttırmaya başlayan ABD, bölgeye bir savaş gemisi daha gönderdi. ABD Donanması'na ait bir füze destroyeri, İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirledi. ABD, son hamle ile bölgeye yaklaşık 5 bin 700 asker daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkarmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından Washington, Tahran'a olası saldırısı için Orta Doğu'da askeri varlığını arttırmaya devam ediyor. Son olarak ABD Donanması'na ait bir füze destroyeri, İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirledi.

İSRAİL ORDUSU DA DOĞRULADI

İsrail ordusu da bir Amerikan askeri gemisinin ülkenin güneyindeki Eilat Limanı'na geldiğini doğruladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Eilat Limanı'na yanaşan geminin gelişinin daha önceden planlandığı aktarıldı. Amerikan füze destroyer gemisinin gelişinin, İsrail ile ABD orduları arasında devam eden yakın işbirliğinin bir parçası olduğu ifade edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, "Bu adım, Washington ile Tel Aviv arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunu güçlendirmek için atıldı." ifadesini kullandı.

İran'a saldırı ihtimali devam ederken ABD'ye ait füze destroyeri İsrail limanına demirledi
ABD savaş gemisiEilat Limanı'nda

HAVA SAVUNMA GÖREVLERİ VE ASKERİ OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda ise İsrail'e yanaşan Amerikan gemisinin USS Delbert D. Black olduğu görülüyor. Söz konusu savaş gemisinin hava savunma görevleri başta olmak üzere çeşitli askeri operasyonları gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. USS Delbert D. Black savaş gemisinin 5 bin 700 asker barındırdığı biliniyor.

İran'a saldırı ihtimali devam ederken ABD'ye ait füze destroyeri İsrail limanına demirledi
USS Delbert D. Black

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyarmıştı.

Trump, söz konusu armadanın Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadelerini kullanmıştı.

İran'a saldırı ihtimali devam ederken ABD'ye ait füze destroyeri İsrail limanına demirledi

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI YAKLAŞIK 50 BİNE YÜKSELDİ

Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD'nin, Orta Doğu'ya USS Abraham Lincoln uçak gemisi başta olmak üzere füze destroyer gemileri ve yaklaşık bir düzine F-15E Strike Eagle dahil çok sayıda savaş uçağı ve İHA konuşlandırdığı öğrenilmişti.

ABD, son hamle ile bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkardı.

Orta Doğu, Politika, Siyaset, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi - Son Dakika

Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
Fransa’da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi Arbede çıktı Fransa'da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi! Arbede çıktı
Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinin faturası ağır oldu Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinin faturası ağır oldu

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:52
Kadıköy’e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
14:59
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı
Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:47:35. #7.11#
SON DAKİKA: İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.