Irak\'ın Erbil Havalimanı\'nda patlama meydana geldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan çatışmalar bölgeyi kan gölüne çevirdi. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef aldı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney de hayatını kaybetti.

İran ise Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkelerde ABD hedeflerine saldıralar düzenledi. Irak'ta ise İran ABD üssünü vurdu.

ERBİL'DE ŞİDDETLİ PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, İran, Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri üssünü vurdu.

Üste patlama meydana gelirken dumanlar yükseldiği görüldü. Öte yandan Erbil semalarında tespit edilen bir İHA, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.