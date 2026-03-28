İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

28.03.2026 12:06
ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimde İran'dan ABD'yi kara savaşına davet eden çıkış geldi. İran ordusu 1 milyondan fazla savaşçının kara savaşına hazır olduğunu ifade ederek, “Hollywood ordusuna sesleniyoruz: Bu anı yıllardır bekliyorduk. Hadi, sizin için hazırız” restini çekti.

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim yeni bir boyuta taşınırken, İran cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. İran devlet televizyonunda yapılan açıklamada, ABD açık şekilde kara savaşına davet edildi.

Yayınlanan mesajda ABD ordusu hedef alınarak, “Hollywood ordusuna sesleniyoruz: Bu anı yıllardır bekliyorduk. Hadi, sizin için hazırız” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca olası bir kara harekâtının ABD açısından ağır sonuçlar doğuracağı vurgulanarak, “Pişmanlıktan parmaklarınızı ısıracak, kendinize lanet edeceksiniz” denildi.

İRAN'DA KARA HAREKATI MESAJI

Öte yandan İran basını geçtiğimiz gün, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi'nin İran'a yönelik olası bir kara harekatına ilişkin açıklamalarına yer vermişti.

İran Ordusunun "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduğunu belirten Cihanşahi, "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak." ifadesini kullandı.

Cihanşahi ayrıca, ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm faaliyetlerini yakından izlediklerini belirterek, olası bir kara savaşının "telafisi mümkün olmayan" sonuçlar doğuracağını söyledi.

İran medyası askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile yaşanabilecek olası bir kara savaşı için bir milyondan fazla silahlı personelin organize edildiğini ve her türlü saldırı senaryosuna karşı tam hazırlık yapıldığını bildirdi.

İRAN: 1 MİLYONDA FAZLA SAVAŞÇI KARA SAVAŞINA HAZIR

Ayrıca İran medyasına konuşan üst düzey bir askeri kaynak, ABD'ye sert uyarılarda bulunarak İran ordusunun hazırlık seviyesine dikkat çekti. Kaynak, olası bir Amerikan müdahalesinin felaketle sonuçlanacağını belirtti.

Askeri yetkili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin İran'ın güney cephesinden bir kara savaşı başlatarak tarihi bir aptallığa imza atma ihtimaline dair öngörülerin artmasıyla birlikte, kara kuvvetlerimiz arasında büyük bir coşku dalgası oluştu. Savaşçılarımız, Amerikalılar için İran topraklarında tarihi bir cehennem yaratmak üzere sabırsızlanıyor."

Söz konusu kaynak, kara savaşı için hazırlanan bir milyonu aşkın düzenli gücün yanı sıra sivil halktan da yoğun bir katılım talebi olduğunu belirtti. Son birkaç gün içinde binlerce İranlı gencin savaşa katılmak amacıyla Besic güçleri, Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) ve düzenli orduya ait kayıt merkezlerine akın ettiği ifade edildi.

Küresel enerji piyasalarının can damarı olan ve şu an kapalı tutulan Hürmüz Boğazı'nın durumuna da değinen askeri kaynak, ABD'nin boğazı açma girişimlerine karşı net bir mesaj verdi: "ABD boğazı intihar operasyonu sayılabilecek hamlelerle açmak istiyor. Bizim için sorun yok; biz hem onların bu intihar stratejisini uygulamalarına izin vermeye hem de boğazın kapalı kalmasını sağlamaya tam olarak hazırız."

KARA HAREKÂTI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Bölgede karşılıklı hava saldırıları sürerken, son günlerde kara operasyonu ihtimali de giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı. ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı, İsrail’in ise olası bir geniş çaplı operasyon için hazırlıklarını hızlandırdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, İran’a yönelik olası bir kara harekâtı yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi içine çekecek geniş çaplı bir savaşa dönüşme riski taşıyor.

TANSİYON DİPLOMASİ MASASINDA DA YÜKSEK

Öte yandan ABD ile İran arasında olası müzakere ihtimali zaman zaman gündeme gelse de henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Tarafların sert söylemlerini sürdürmesi, diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatıyor.

  • İbrahim Zeren İbrahim Zeren:
    emperyalist amerika burası; ne ırak ne suriyeye benzer, İran’ın tarihi, kumlara yazılmış bir masal değildir, her satırı kan bilgelik ve ihtişamla taşlara kazınmış zamanın bile silemediği bir destandır Pers İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan bu yol, sadece bir milletin değil, medeniyetin hafızasıdır ,,, ayağınızı denk alın bence 0 0 Yanıtla
