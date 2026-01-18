İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi - Son Dakika
Dünya

İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

İran\'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
18.01.2026 13:27
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların 22. gününde İranlı bir yetkili, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 5 bin kişiye ulaştığını belirtti. Ülkede görev yapan doktorların raporuna göre ise ölü sayısı 16 bin 500 olarak belirlenirken 330 binden fazla da yaralının olduğu ifade ediliyor. Raporda ölenlerin çoğunun 30 yaş altında olduğu belirtildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 24 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

İRANLI YETKİLİ: ÖLÜ SAYISI EN AZ 5 BİN

Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili ise 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar sırasında doğrulanmış ölü sayısının en az 5 bin kişiye ulaştığını belirtti. Bu rakamın içinde yaklaşık 500 güvenlik görevlisi de yer alıyor. Yetkili, şiddetin büyük bölümünün İran'ın kuzeybatısındaki Kürt bölgelerinde yaşandığını söyledi ve ölümleri "teröristler ve silahlı isyancılar"ın yaptığı iddiasında bulundu.

SAĞLIKÇILARDAN "KATLİAM" RAPORU

Resmî sayıların çok ötesinde iddialar da geliyor. İran'da görev yapan doktorların raporuna göre protesto sürecinde en az 16 bin 500 kişi hayatını kaybetti ve 330 binden fazla kişi yaralandı; bu tablo "dijital karanlık altında soykırım" olarak tanımlandı. Raporda, çoğu kurbanın 30 yaş altı olduğu ve güvenlik güçlerinin askeri sınıf silahlar kullandığı ileri sürüldü.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

İnsan Hakları, Politika, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İsrail silah kullanmadan bu kadar iranliyi öldürdü.. bunu bu şekilde algılamak lazim 91 11 Yanıtla
  • Beratefe12 Beratefe12:
    Abd, İtrailin yaptığnğı da yazsanıza aptalları kışkırtarak ülkeyi bu halgetirdiler sıra TURYİYE de yazsanıza... 51 10 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    tabiki güzel bir mazara değil,ama birilerinin gazına gelip, ülkesine zarar verirlerse, bu sonuçlar ortaya çıkabiliyor.ülkesine verdiği zarar, kendisine yansıtılacak zarardır.Akıllı olup devletine ve devletinin malına zarar vermemek lazım.seçim yapılır, sonucu herkes kabül etmek zorundadır. 43 10 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    abd ye güvenenin sonu siyah torbaya girmek olur 48 3 Yanıtla
  • Fabsel Fabsel:
    yav bu son dakika trump tan daha kışkırtıcı vay ülkenin hali vay dünya ayağıya kalkacak vay şöyle vay böyle bir sakin ol sakin 31 6 Yanıtla
