Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi

İran, ABD yaptırımlarının ekonomide yarattığı sorunları çözmek için adımlarını artıracağını açıklarken, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesine yönelik yeni saldırılara "daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici" karşılık verileceğini söyledi.

İran, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve petrol ihracatına yönelik ablukanın ekonomisi üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla reformlara hız vereceğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik yeni saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Galibaf, ABD'nin "çok geç olmadan oyunun kurallarının değiştiğini anlaması gerektiğini" belirterek, "Bundan sonra İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici bir karşılıkla karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun i ki ABD donanma gemisine balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da 5 Eylül Cumartesi günü üç İran tankerini vurduğunu açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ KISITLAMA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı dışında Basra Körfezi'ndeki bazı bölgeleri kapsayacak yeni bir kısıtlı bölgenin ilan edileceğini bildirdi. Rızai, söz konusu bölgeye girecek gemilerin yaptırım listesine alınacağını söyledi. Yeni uygulamanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

İran, savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışını sekteye uğratma kapasitesini korurken, boğazdan çatışma öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte biri geçiyordu.

YAPTIRIMLAR İRAN EKONOMİSİNİ ZORLUYOR

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engelleme ve yaptırımlardan kaçınma girişimlerini önleme politikası, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı artırıyor. Galibaf, askeri cephenin yanı sıra İran'ın önündeki temel mücadelenin üretim ve halkın geçim koşulları olduğunu belirtti. Galibaf, döviz kurundaki sert dalgalanmalar, enflasyon, işsizlik ve piyasaların yönetimini başlıca sorunlar arasında gösterdi.

İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade ABD'nin ekonomik baskısına reformlarla karşılık vereceklerini belirterek, yaptırımların İran'ın politikalarını değiştireceği düşüncesini reddetti. Medenizade, ekonominin reforme edilmesinin sorumluluğunun ABD Hazine Bakanlığı'na değil, İran hükümeti ve halkına ait olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Morteza Zamanian da "Ekonomik Savaş Karargahı"nın savaş nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını artıracağını açıkladı.

HARG ADASI 550 KEZ VURULDU

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü büyük petrol üreticisi konumunda bulunuyor. Savaş öncesinde ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı Harg Adası'ndaki ihracat merkezinden gerçekleştiriliyordu.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Harg Adası'nın önceki aylarda yaklaşık 550 kez vurulduğunu ancak petrol merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da 31 Ağustos'ta sosyal medya hesabından, Harg Adası'nın "paramparça edildiğini" gösteren yapay zeka üretimi bir video paylaşmıştı. İranlı yetkililer, adaya yönelik olası bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini açıklamıştı.

CENTCOM ise dün yaptığı açıklamada, petrol ablukasının uygulanması kapsamında 92 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin etkisiz hale getirildiğini ve 2 gemiye çıkıldığını bildirdi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sürdüğünü belirterek, günlük geçişlerin 9 milyon varilin üzerinde olduğunu ve boru hatları üzerinden sağlanan alternatif güzergahlarla birlikte çatışma öncesi petrol akışının yaklaşık üçte ikisinin veya daha fazlasının devam ettiğini söyledi.