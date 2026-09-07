Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi

Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile ABD arasındaki gerilim askeri ve ekonomik cephede tırmanırken Tahran'dan Washington'a sert bir mesaj geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesine yönelik yeni bir saldırının "daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici" bir karşılıkla sonuçlanacağını söyledi. İran yönetimi ayrıca Hürmüz Boğazı dışında Basra Körfezi'nin bazı bölgelerini kapsayacak yeni bir kısıtlı alan oluştururken, ABD yaptırımlarının ekonomide oluşturduğu baskıya karşı reformları hızlandıracak.

İran, ABD yaptırımlarının ekonomide yarattığı sorunları çözmek için adımlarını artıracağını açıklarken, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesine yönelik yeni saldırılara "daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici" karşılık verileceğini söyledi.

İran, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve petrol ihracatına yönelik ablukanın ekonomisi üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla reformlara hız vereceğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik yeni saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Galibaf, ABD'nin "çok geç olmadan oyunun kurallarının değiştiğini anlaması gerektiğini" belirterek, "Bundan sonra İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha ağır ve daha acı verici bir karşılıkla karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun i ki ABD donanma gemisine balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da 5 Eylül Cumartesi günü üç İran tankerini vurduğunu açıkladı.

Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ KISITLAMA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı dışında Basra Körfezi'ndeki bazı bölgeleri kapsayacak yeni bir kısıtlı bölgenin ilan edileceğini bildirdi. Rızai, söz konusu bölgeye girecek gemilerin yaptırım listesine alınacağını söyledi. Yeni uygulamanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

İran, savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışını sekteye uğratma kapasitesini korurken, boğazdan çatışma öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte biri geçiyordu.

YAPTIRIMLAR İRAN EKONOMİSİNİ ZORLUYOR

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engelleme ve yaptırımlardan kaçınma girişimlerini önleme politikası, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı artırıyor.  Galibaf, askeri cephenin yanı sıra İran'ın önündeki temel mücadelenin üretim ve halkın geçim koşulları olduğunu belirtti. Galibaf, döviz kurundaki sert dalgalanmalar, enflasyon, işsizlik ve piyasaların yönetimini başlıca sorunlar arasında gösterdi. 

İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade ABD'nin ekonomik baskısına reformlarla karşılık vereceklerini belirterek, yaptırımların İran'ın politikalarını değiştireceği düşüncesini reddetti. Medenizade, ekonominin reforme edilmesinin sorumluluğunun ABD Hazine Bakanlığı'na değil, İran hükümeti ve halkına ait olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Morteza Zamanian da "Ekonomik Savaş Karargahı"nın savaş nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını artıracağını açıkladı.

Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi

HARG ADASI 550 KEZ VURULDU

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü büyük petrol üreticisi konumunda bulunuyor. Savaş öncesinde ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı Harg Adası'ndaki ihracat merkezinden gerçekleştiriliyordu.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Harg Adası'nın önceki aylarda yaklaşık 550 kez vurulduğunu ancak petrol merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da 31 Ağustos'ta sosyal medya hesabından, Harg Adası'nın "paramparça edildiğini" gösteren yapay zeka üretimi bir video paylaşmıştı. İranlı yetkililer, adaya yönelik olası bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini açıklamıştı.

CENTCOM ise dün yaptığı açıklamada, petrol ablukasının uygulanması kapsamında 92 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin etkisiz hale getirildiğini ve 2 gemiye çıkıldığını bildirdi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sürdüğünü belirterek, günlük geçişlerin 9 milyon varilin üzerinde olduğunu ve boru hatları üzerinden sağlanan alternatif güzergahlarla birlikte çatışma öncesi petrol akışının yaklaşık üçte ikisinin veya daha fazlasının devam ettiğini söyledi.

Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi
Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Bakır Galibaf, Meclis Başkanı, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Washington, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Tahran, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Denizli’de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Gaziantep’te kahreden olay Motosiklet kazası iki kardeşi hayattan kopardı Gaziantep'te kahreden olay! Motosiklet kazası iki kardeşi hayattan kopardı
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü

10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
10:17
Zehra Güneş annesine sarıldı O bakışa yorum yağdı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı
10:10
Osimhen’in sakatlığı sonrası plan değişti Okan Buruk’un bütün umudu ondan
Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu ondan
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:40
İsmail Kartal neşteri vurdu Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
09:34
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları’nı yalnız bırakmadı
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:01
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası Aile isyan etti
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
07:18
Almanya’da siyasi deprem Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
Almanya'da siyasi deprem! Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 10:47:47. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement