İran'dan İsrail'e yeni saldırıları - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e yeni saldırıları

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İran\'dan İsrail\'e yeni saldırıları
14.06.2025 07:33
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İran\'dan İsrail\'e yeni saldırıları
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İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları gece boyu aralıklarla devam etti. İsrail gece yarısı Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. İran da Tel Aviv ve çevresini balistik füzelerle hedef almaya devam etti. Sabah yeni başlayan füze İran saldırılarında öle İsrailli sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

ABD ve İran arasında Tahran'ın nükleer programını sınırlandırmak için anlaşma yapmaya yönelik görüşmelerin devam ettiği bir dönemde İsrail ordusu İran'a çok geniş çaplı bir dizi saldırı düzenledi. İran'ın nükleer tesisleri, füze tesisleri, üst düzey komutanları, nükleer bilimcileri ve hava savunma sistemlerini hedef alan İsrail ordusu, ABD'nin dahli olmadan çok katmanlı ve uzun mesafeli bir operasyon yürütmüş oldu. İsrail ordusu "Yükselen Aslan" adı verilen operasyonda, 200 kadar savaş uçağıyla İran'daki hedeflere yüzlerce bomba bırakırken, bazı bölgelerdeki füze rampaları ve hava savunma sistemleri dronlarla vuruldu. Bu saldırıların ardında İran misilleme saldırıları başlattı.

SABAH YENİDEN FÜZE SALDIRILARI BAŞLADI

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere 5. dalga füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerine füze saldırıları düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

İran'dan İsrail'e yeni saldırıları

İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.

Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

İran'dan İsrail'e yeni saldırıları

15 DAKİKA İÇİN 3 SALVO FÜZE

Yediot Ahranot'un haberine göre, İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı.Haberde, İsrail'in merkez bölgesinde bir füzenin isabet etmesi sonucu 6 binanın hasar aldığı ve 9 kişinin yaralandığı paylaşıldı. İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, saldırı uyarısı yaptığı bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini ancak yakınlarda ve korunaklı alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre; İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

İran'dan İsrail'e yeni saldırıları

İSRAİL, İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ DE VURDU

İsrail ordusu ise İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.

İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti.

İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından cuma akşamı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

İran'dan İsrail'e yeni saldırıları

TEL AVİV ALEV ALEV

İran tarafından fırlatılan balistik füzeler, İsrail'in merkezindeki Tel Aviv şehrine isabet etti.

İran'dan İsrail'e yeni saldırıları

63'DEN FAZLA YARALI VAR

İran'ın misilleme olarak başlattığı ilk füze saldırılarında, en az 63 İsrailli yaralandı. İsrail medyası, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu bildirirken, sağlık ekiplerinin birçok bölgede acil müdahalede bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı. Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

İran'dan İsrail'e yeni saldırıları

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran medyası, İsrail'in Tahran'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Tel Aviv, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan İsrail'e yeni saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tahsin Mehdevi:
    İran'ın yanındayız. İran'a Rehberimiz Seyyid Ali Hamenei'e SELAM DİRENİŞE DEVAM. İran'ı alaya alanların kanı sütü bozuktur, siyonistim dostudur. 10 2 Yanıtla
  • 4433875Bolu:
    Başlıktaki cümle düşüklüğü...Ey son dakika bi kendine gel artık, Türkçe' yi güzel kullan... 1 0 Yanıtla
  • dcvq5xhvnc:
    öyle bildirimler gönderiyorsunuz ki sanki sadece İran saldırıyor biraz taraflı gibi geldi bana doğru ve eksiksiz haberler almak istiyoruz appi boşuna mı indirdik 0 1 Yanıtla
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