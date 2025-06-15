İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular - Son Dakika
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İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

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İran\'dan savaşta bir ilk! Hayfa\'yı hipersonik füzelerle vurdular
15.06.2025 07:55  Güncelleme: 08:36
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İran\'dan savaşta bir ilk! Hayfa\'yı hipersonik füzelerle vurdular
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İran-İsrail savaşında tehlikeli eşik aşıldı. İran, İsrail'in ülkeye yönelik hava saldırılarına kuvvetli bir karşılık verdi. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine hipersonik füzeler fırlatan İran, Tamra kasabasında şiddetli patlamalara yol açtı. Ses hızının en az 5 katı ve üzerine ulaşabilen son derece gelişmiş bir mühimmat olan hipersonik füzeleri kullanan İran, Demir Kubbe'yi de etkisiz kıldı.

İsrail ile İran arasında gün boyunca süren çatışmalar, gece saatlerinde tehlikeli bir boyuta ulaştı. İsrail'in başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonuna İran, "Gerçek Vaat 3" adını verdiği füze saldırısıyla karşılık verdi. Tahran ve Tel Aviv semalarında art arda patlamalar meydana gelirken, bazı füzelerin İsrail'in hava savunma sistemlerini aşarak hedeflere ulaştığı bildirildi.

HAYFA'YA HİPERSONİK FÜZE SALDIRISI

İran, gece 23.30 sularında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine hipersonik füzeler fırlattı. Füze saldırıları Hayfa'nın doğusunda yer alan Tamra kasabasında patlamalara yol açtı. İlk belirlemelere göre çok sayıda sivil yaralanırken, bazı yapılar ciddi hasar gördü.

İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

TEL AVİV SEMALARINDA PATLAMALAR

İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği geniş çaplı saldırının hedeflerinden biri de Tel Aviv oldu. Kent semalarında çok sayıda patlama yaşanırken, İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bazı füzeleri etkisiz hale getirdi. Ancak sistemin yetersiz kaldığı anlarda yerleşim bölgelerinde hasar oluştuğu açıklandı.

TAHRAN VE HAYFA KARŞILIKLI VURULDU

İsrail ordusu, İran'ın saldırılarına Tahran'daki bir akaryakıt deposunu vurarak karşılık verdi. Aynı saatlerde İran güçleri de Hayfa'daki bir petrol rafinerisini hedef aldı. Çatışmaların maddi boyutunun yanı sıra can kayıpları da artıyor.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı bir binanın yıkılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

HİPERSONİK FÜZELER NEDİR?

Hipersonik füzeler, ses hızının en az beş katı (Mach 5) ve üzerine ulaşabilen son derece gelişmiş mühimmatlardır. Bu, saniyede yaklaşık 1.7 kilometrelik bir hıza denk gelir. Sahip oldukları aerodinamik yapı sayesinde atmosferin üst ve alt katmanlarında tahmin edilmesi zor yörüngelerle hareket edebilirler.

Bu füzeler iki ana kategoriye ayrılır:

  • Hipersonik Planör Araçlar (HGV): Genellikle balistik bir taşıyıcı ile belirli irtifaya çıkarılıp, ardından hedefe kayarak ilerler.
  • Hipersonik Seyir Füzeleri: Kendi motor gücüyle yüksek hızlarda uçarak hedefe yönelir.

İsrail'in etkili kısa ve orta menzilli savunma sistemi olan Demir Kubbe, hipersonik füzelerin yüksek hız ve manevra kabiliyeti karşısında yetersiz kalabiliyor. Bu durum, çatışmaların boyutunun çok daha yıkıcı hale gelmesine neden oluyor.

İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti. İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    abd iran savaşı bu aynen öyle 7 2 Yanıtla
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