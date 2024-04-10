İsrail'e ticaret kısıtlamaları dünya basınında: 'Giyim ve elektronik ürünler sektörlerine darbe' - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail'e ticaret kısıtlamaları dünya basınında: 'Giyim ve elektronik ürünler sektörlerine darbe'

Geniş Video İzle

Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.

10.04.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’de, Ticaret Bakanlığı’nın bir dizi ürün grubunda İsrail’e ticaret kısıtlaması getirmesi dünya basınında da yankı buldu.

İsrail'le ticaret başlığı üzerinden seçim döneminde muhalefetten gelen eleştirilerle karşı karşıya kalan iktidar, İsrail’in Türkiye’nin Gazze’ye havadan yardım yapmasına engel olmasından sonra 54 ürün grubunda İsrail ile ticareti kısıtladı.

İsrail ise "Türk ekonomisine zarar verecek karşı tedbirler alınacağını" açıkladı.

Birçok gazete, Türkiye’nin İsrail’e koyduğu ticari kısıtlamaları Amerikan Associated Press Haber Ajansı’nın (AP) müşterilerine geçtiği haberle sayfalarına taşıdı.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz de “İlişkiler daha da kötüleşirken, İsrail ve Türkiye karşılıklı ticari misillemeye başladı” başlıklı AP haberine yer veriyor.

Haberde “Önce, İsrail’in Gazze’de giriştiği askeri hamlelerin başlıca karşıtlarından Türkiye, İsrail’e 54 tür ürünün ticaretinin derhal kısıtlanacağını duyurdu. Bu ürünler arasında alüminyum, çelik, inşaat ürünleri, jet yakıtı ve kimyasal gübreler var. İsrail Türkiye’nin ticaret kısıtlamalarına, Türk ürünlerine yasakla karşılık vermeye hazırlandığını duyurdu” deniliyor.

Yine İsrail’de yayımlanan Jerusalem Post gazetesi de Türkiye’nin kısıtlamalarını ve İsrail’in karşılık vermeyi planladığını söylediği haberinde “Savaşa dek İsrail ve Türkiye, Ankara’nın Filistinlilere verdiği güçlü destek yüzünden 10 yıldan uzun süredir gerilen ilişkileri tamir etmeye çalışıyordu” diyor.

Gazete, İsrail-Hamas savaşı başladığından bu yana da Türkiye ve İsrail’in bir yandan karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çektiklerini ve birbirlerine karşı iğneleyici sözler sarf ettiklerini söylüyor.

Gazete, Türk İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre İsrail’e ihracatın 7 Ekim’den bu yana düştüğünü, ancak 2024’te aydan aya arttığını vurguluyor. Yılın ilk çeyreğindeki toplam ihracatın 1,1 milyar dolar olduğunu ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre % 21,6’lık bir düşüş anlamına geldiği belirtiliyor.

'Alüminyumda Bosna seçeneği'

Jerusalem Post, Türkiye’nin ticari kısıtlamalarını ele aldığı bir başka haberinde de, Bosna Hersek’te alüminyum işi yapan Aluminij şirketinin İsrailli Kurucusu ve CEO’su Amir Gross Kabiri’nin görüşlerine yer veriyor.

Kabiri, İsrailli tüketiciler Türkiye’den alüminyum ithal etmeyi tercih etmediği için İsrail’den gelen talepte artış olduğunu belirtiyor.

Kabiri ayrıca, şirketinin Türkiye’nin kısıtlamalarının yaratabileceği boşluğun doldurulmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor ve “Yılda 250 bin ton alüminyum üretme kapasitemiz var ve bu İsrail’in ihtiyacının büyük kısmını karşılayabilir” diyor.

'İsrail'deki giyim ve elektronik ürünler sektörlerine darbe'

Times of Israel gazetesi ise Yedioth Ahronot gazetesinin internet sitesine dayandırdığı haberinde İsrailli yetkililerin kısıtlamaların Türk hava sahasının kapatılması ve bölgesel petrol faaliyetlerini etkilemesinden kaygılandığını belirtiyor.

İsrael Hayom gazetesinin de kısıtlamalardan en büyük darbeyi, birçok ürününü Türkiye’de yaptıran giyim ve elektrikli ürünler sektörünün almasının beklendiğini belirtiliyor. Çocuk bezi, sabun ve şampuan gibi uluslararası şirketlerin Türkiye’de imal ettiği ürünlerin de İsrail’e ithal edildiği vurgulanıyor.

Amerikan New York Times gazetesi Türkiye’nin İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamalarının, İsrail’den misilleme tehdidi aldığını vurguluyor.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze Savaşı’nda Hamas’ı savunduğunu ve İsrail’i kasten sivillere saldırmakla suçladığını aktarırken, buna karşın hükümetin şimdiye dek İsrail’e karşı somut ekonomik adımlar atmadığını söylüyor.

FT: Kısıtlamalar nasıl uygulanacak bilinmiyor

Financial Times da Türkiye’nin kısıtlamaları nasıl uygulayacağına dair ayrıntı vermediğini ve bu nedenle etkisini hesaplamanın zor olduğunu ifade ediyor.

Gazete, geçen yıl metal ve metal ürünlerinin Türkiye’nin İsrail’e yönelik başlıca ihracat kalemlerinden biri olduğunu ve bu alanda yüzmilyonlarca dolarlık ticaret yapıldığını söylüyor.

Bu arada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığının, İsrail'e ticarette kısıtlama getirildiğini açıklamasından sonra, Türkiye’nin bu adımı atan ilk ülke olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı, TRT Haber yayınında “ Birleşmiş Milletler nezdinde veya başka bir platformda İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadığını” belirtti.

Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke

“Türkiye’nin dünyada, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke olduğunu” belirten Bolat, “İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu” diye konuştu.

Bolat İsrail’e uçak yakıtı satışı iddialarına da değindi.

Ticaret Bakanı“ Türkiye'de uçak yakıtı satan iki özel akaryakıt şirketi var. İsrail'den Türkiye'ye çok sayıda turist geldi. Sivil uçuşlar bir müddet devam etti. Uçuşlar, birkaç ay önce iptal edildi. İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor. Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır.”

'Jet yakıtı satışı' iddialarına yalanlama

Jet yakıtı iddialarına İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden de yalanlama geldi.

Kuruluşun X platformunda paylaştığı mesajda “ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Bahse konu yakıtın, “İsrail'e gönderilen bir yakıt olmadığı, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail’e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğu” kaydedildi.

“Yakıt alan uçakların tamamının yolcu uçağı olduğu” da özellikle vurgulandı.

İsrail\'e ticaret kısıtlamaları dünya basınında: \'Giyim ve elektronik ürünler sektörlerine darbe\'
Kaynak: BBC

Ticaret Bakanlığı, Kısıtlama, Türkiye, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'e ticaret kısıtlamaları dünya basınında: 'Giyim ve elektronik ürünler sektörlerine darbe' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Almanya'da Türk kökenli ailenin ölümüyle sonuçlanan yangın şüphelisi tutuklandı
    15:19 Almanya'da Türk kökenli ailenin ölümüyle sonuçlanan yangın şüphelisi tutuklandı

    Almanya'nın Solingen kentinde meydana gelen yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak binayı kundakladığından şüphelenilen Alman vatandaşı Daniel S'nin tutuklandığı bildirildi. Şüphelinin daha önce kundaklanan binada oturduğu ve intikam amaçlı olarak yangını çıkarmış olabileceği düşünülüyor.

  • Tokat'ın Almus ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
    14:17 Tokat'ın Almus ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

    Tokat'ın Almus ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Hazreti Osman Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini tamamladı.

  • Yiğitbaşı Vakfı, Ramazan Ayında İftar Sofralarını Düzenledi
    13:45 Yiğitbaşı Vakfı, Ramazan Ayında İftar Sofralarını Düzenledi

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde her yıl düzenlenen ve Yiğitbaşı Vakfı tarafından organize edilen iftar sofraları, zengin ve fakir yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenen iftarlarda, Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin manevi huzurunda oruçlar açıldı. İftar sofralarının kurulmasında destek olan hayırseverlere teşekkür eden vakıf başkanı, Ramazan Bayramı'nın tüm ülke ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

  • Batı Şeria'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı
    13:33 Batı Şeria'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı

    Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne akın eden binlerce Müslüman, İsrail saldırıları gölgesinde bayram namazını eda etti. Ramazan ayını İsrail saldırıları gölgesinde geçiren Batı Şeria'daki Müslümanlar, her şeye rağmen bayramı coşkuyla karşıladı. El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni dolduran binlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bayram namazını eda etti. Namazın ardından cami dışında hurma dağıtıldı. Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelendirilen İbrahim Camii, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal 4. cami olarak kabul ediliyor. İsrail güçleri yılda yalnızca 10 gün camide ibadete izin veriyor. Harem-i İbrahim Camii katliamı Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te Harem-i İbrahim Camii'nde sabah namazı kılanların üzerine açtığı ateş sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Tarihe 'İbrahim Camii katliamı' olarak geçen saldırının ardından cami kapatılmış, yeniden açıldığında ise caminin yüzde 72'si Yahudilere tahsis edilmişti.

BBC

15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
13:08 Sakarya’daki aile katliamının altından iki kardeşin ortak aldığı ’araba’ çıktı Sakarya'daki aile katliamının altından iki kardeşin ortak aldığı 'araba' çıktı
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:25 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları Ailesini kaybeden Zafer Algöz’ün sözleri duygulandırdı Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı
15:09 Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü Çorabından çıkardığı bıçak ile market çalışanının üzerine yürüdü
14:49 Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana
14:34 “Karım sana emanet“ dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü "Karım sana emanet" dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
14:12 Armağan Çağlayan’dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’a destek: İnsanları rahat bırakın Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın
14:11 Antalya’da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı Antalya'da otel servis aracı kaza yaptı: 29 yaralı
13:15 Antalya’da Ramazan Bayramı’nda Konyaaltı Sahili’ne yoğun ilgi Antalya'da Ramazan Bayramı'nda Konyaaltı Sahili'ne yoğun ilgi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 16:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'e ticaret kısıtlamaları dünya basınında: 'Giyim ve elektronik ürünler sektörlerine darbe' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement