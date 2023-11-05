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İsrail, Gazze'ye bir saat içinde 100'den fazla hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

İsrail, Gazze'ye bir saat içinde 100'den fazla hava saldırısı düzenledi

Son Güncelleme: 05.11.2023 21:33

İsrail, bölgede iletişim ve internet hizmetinin çökmesinin ardından Şifa Hastanesi'nin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bölgede iletişim ve internet hizmetinin çökmesinin ardından Şifa Hastanesi'nin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL GAZZE'Yİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE BOMBALIYOR

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor. Saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanlarını, yolları, şehrin liman bölgesini ve Gazze'nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları düzenledi

İNTERNET HİZMETİ ÇÖKTÜ

Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

BOMBALANAN ALANLARA GİRİŞ SAĞLAYAMIYOR

Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü belirtilmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları düzenledi

KENT TAMAMEN KUŞATILDI, GAZZE ŞERİDİ İKİYE AYRILDI

Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail güçlerinin Gazze kentini tamamen kuşattığını ve Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını belirten Hagari, "Bugün Gazze'nin kuzeyi ve Gazze'nin güneyi var." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEYE GEÇİŞLERE İZİN VERİLECEK

Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı. Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları düzenledi

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları düzenledi

GAZZE'DE CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'ye bir saat içinde 100'den fazla hava saldırısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye bir saat içinde 100'den fazla hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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