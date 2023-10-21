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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik kara saldırısı planlarını onayladı - Son Dakika

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik kara saldırısı planlarını onayladı

Son Güncelleme: 21.10.2023 18:43

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı hazırlıklarının devam ettiğini ve bölgeye düzenlenecek saldırıların genişletilmesine yönelik planların onaylandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ne düzenlenmesi beklenen kara harekatı hazırlıklarının devam ettiğini ve bölgeye düzenlenecek saldırıların genişletilmesine yönelik planların onaylandığını belirtti.

BİNLERCE İSRAİL ASKERİ İŞGAL İÇİN EMİR BEKLİYOR

İsrail-Hamas çatışmaları 15'inci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hedef gözetmeksizin birçok bölgeyi vururken, bugün saldırıların gölgesinde Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımlar yapıldı. Tırlar Gazze Şeridi'nin güneyinden bölgeye girerken, kuzeyde ise İsrail'in Gazze sınırı yakınlarındaki Sderot kentinde konuşlanan binlerce İsrail askerleri kara harekatı için hazırlıklarına devam ediyor.

İsrail, Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor

SALDIRI PLANLARI ONAYLANDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yapılması beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığı ve hazırlıkların devam ettiği belirtildi. IDF, birliklerin onaylanan operasyonel planlara uygun olarak eğitim gördüklerini açıkladı.

İsrail, Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail, Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor

GAZZE'DE 4 BİN 385 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail, Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik kara saldırısı planlarını onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye yönelik kara saldırısı planlarını onayladı - Son Dakika
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