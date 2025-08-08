İsrail'in Gazze İşgal Planı Eleştirildi - Son Dakika
Dünya

İsrail'in Gazze İşgal Planı Eleştirildi

İsrail\'in Gazze İşgal Planı Eleştirildi
08.08.2025 13:30
İsrail'in Gazze'yi işgal planı uluslararası tepkilere yol açtı, Türkiye ve diğer ülkeler kınadı.

İSRAİL Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'yi işgal planı, dünyada eleştirilerle karşılandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi 'tamamen işgal' planı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde onaylandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar, "Hamas'ın silahsızlandırılması, 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi ile Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması" olarak belirlendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kararın 'en güçlü şekilde kınadığını' ifade etti. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir" denildi.

AVUSTRALYA: TEK YOL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İsrail'in işgaline ilk tepkiyi Avustralya verdi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'nin askeri kontrolünü ele geçirme niyetinde olduğunu söylemesinin ardından İsrail'i 'bu yola girmemeye' çağırdı. Wong, bu durumun yalnızca insani felaketi daha da kötüleştireceğini kaydederek, "Kalıcı barışı güvence altına almak için tek yol iki devletli çözümdür, uluslararası tanınan sınırlar dahilinde, yan yana yaşayacak İsrail devleti ve bir Filistin devletidir" dedi.

İNGİLTERE: BU YANLIŞ BİR KARAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını daha da artırma kararı yanlıştır ve derhal bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: ACİLEN DURDURULMALI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planının acilen durdurulması gerektiğini bildirdi. Türk, İsrail'in bu planının, bugüne kadar elde edilen tüm kanıtlara göre, bu şiddet tırmanışının, daha fazla kitlesel zorla yerinden edilmelerin yanı sıra daha fazla ölüm, dayanılmaz acı, anlamsız yıkım ve vahşet suçlarına yol açacağını belirtti.

İSVEÇ: ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Gazze topraklarını ilhak etme planının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve büyük endişe kaynağı olduğunu aktardı.

RUSYA: BU ÇOK KÖTÜ BİR ADIM OLUR

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise İsrail hükümetinin Gazze'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

İSPANYA: BÖLGEDE KESİN BARIŞ İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMÜN KURULMASIYLA SAĞLANABİLİR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri işgalini artırma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, daha fazla yıkıma ve acıya yol açacaktır. Kalıcı bir ateşkes, acil ve büyük çaplı insani yardım akışı ve tüm rehinelerin serbest bırakılması acilen gereklidir. Bölgede kesin barış ancak gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti de dahil olmak üzere iki devletli bir çözümün kurulmasıyla sağlanabilir" dedi.

Kaynak: DHA

