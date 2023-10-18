İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kamyonetlerle Gazze'deki bir diğer hastane olan El Şifa Hastanesi'ne taşındı.
İsrail'in dün akşam Gazze şehrindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 471 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin önü cansız bedenlerle doldu.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri El Şifa Hastanesi'ne taşındı - Son Dakika