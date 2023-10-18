İsrail'in saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri El Şifa Hastanesi'ne taşındı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kamyonetlerle Gazze'deki bir diğer hastane olan El Şifa Hastanesi'ne taşındı.

471 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in dün akşam Gazze şehrindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 471 kişi hayatını kaybetti.

CENAZELER EL ŞİFA HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin önü cansız bedenlerle doldu.