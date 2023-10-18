 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri El Şifa Hastanesi'ne taşındı - Son Dakika

İsrail'in saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri El Şifa Hastanesi'ne taşındı

Son Güncelleme: 18.10.2023 15:34

İsrail'in Gazze'deki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi olan El Şifa Hastanesi'ne kamyonetlerle taşındı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kamyonetlerle Gazze'deki bir diğer hastane olan El Şifa Hastanesi'ne taşındı.

471 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in dün akşam Gazze şehrindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda en az 471 kişi hayatını kaybetti.

CENAZELER EL ŞİFA HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, kamyonetle Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan El Şifa Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin önü cansız bedenlerle doldu.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri El Şifa Hastanesi'ne taşındı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in "Hastaneyi biz vurmadık'' tezini böyle çürüttü
16:28 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane saldırısındaki ölü sayısını güncelledi
16:18 Türk futbol tarihinde ilk kez hakem formalarında sponsor olacak
16:21 Şırnak'ta 16 yaşındaki sevgilisini öldüren genç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:11 Beyrut'ta Gazze gerginliği! Protesto için sokağa inen halka polis müdahale etti
15:57 Kapanacak özel hastaneyle ilgili skandal iddia: Çalışanların tazminatının yarısını ödemiyorlar
15:54 Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyen kişiyi öldürüp hiç tanımadığı 3 kişiyi yaraladı
15:45 Türkiye, Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edecek
15:36 Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var
15:22 Erhan Çelik'in şirketi, Gazze'deki hastane baskını sonrası etkinliklerini İsrailli katılımcılara kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 17:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri El Şifa Hastanesi'ne taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement