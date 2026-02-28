İsrail'in suikast listesi ortaya çıktı! Pezeşkiyan'dan haber var - Son Dakika
İsrail'in suikast listesi ortaya çıktı! Pezeşkiyan'dan haber var

İsrail\'in suikast listesi ortaya çıktı! Pezeşkiyan\'dan haber var
28.02.2026 14:59
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı tam kapsamlı hava operasyonunda, Devrim Muhafızları'ndan bazı komutanlar ve siyasi yetkililerin öldürüldüğü iddia edilirken İsrail basını, Tel Aviv'in elinde bir suikast listesi olduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran'a önleyici saldırı başlattıklarını duyurdu. Akabinde Trump, yaptığı açıklamada İran'a büyük bir operasyon başlattıklarını ve rejim değişikliği hedeflediklerini açıkladı. ABD ve İsrail'in bu saldırılarda İran'ın üst düzey yöneticilerini hedef aldı.

ABD merkezli CNN International saldırıların merkezinde İran dini lideri Hamaney, Genelkurmay Başkanı Musevi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Savunma Konseyi Sekreteri Şamhani ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani'nin olduğunu, saldırıların bu odakta gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İSTİHBARAT BAKANLIĞI VE HAMANEY'İN OFİSİ VURULDU

İsrail kamu yayıncısının aktardığına göre, İran'ın başkentindeki hedefler arasında İstihbarat Bakanlığı gibi egemenlik sembolü kurumlar ile İran lideri Ali Hamaney'in ofisi de yer aldı.

Saldırılar hükümet binalarını da kapsarken, üst düzey İranlı yöneticilere yönelik suikast girişimleri olduğu bildirildi.

Hedef alınan bölgeler arasında, cumhurbaşkanlığı ofisinin ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bulunduğu 'Pastur' bölgesi ile liderlik konutu ve Uzmanlar Meclisi çevresi de yer aldı.

İsrailli bir yetkili, İran yönetimindeki önde gelen isimlerin yaralanmış olabileceğine dair işaretler bulunduğunu söyledi.

PEZEŞKİYAN DA SALDIRILARIN HEDEFİYDİ

İsrail kaynakları, Hamaney'in hedef alınmış olabileceğini dışlamazken, İran rejiminin tüm liderlerinin (Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dahil) saldırıların hedefi olduğunu öne sürdü.

Buna karşılık bir İranlı yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hamaney Tahran'da değil, güvenli bir yere nakledildi" dedi. İranlı kaynaklar, Pezeşkiyan'ın da güvende olduğunu bildirdi.

Ancak bir İranlı kaynak, ABD-İsrail saldırılarında Devrim Muhafızları'ndan bazı komutanlar ile siyasi yetkililerin öldürüldüğünü aktardı.

PEZEŞKİYAN SUİKASTTAN YARA ALMADAN KURTULDU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla hedef alındığını doğrulayan Yusuf, "Suikast girişimleri başarısız oldu ve diğer yetkililer de sağlıklı. Muhtemelen daha uzun sürecek bir çatışma yaşayacağız ve bu bir yıpratma savaşı olacak. Bu nedenle, bu günleri atlatmak için azim ve sabır şart." ifadelerini kullandı.

ÖNCEDEN PLANLANDI

İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun aylar öncesinden planlandığını ve tarihinin haftalar önce belirlendiğini açıkladı.

Aynı yetkili, Reuters'a konuşarak operasyonun ABD ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

İsrail kaynakları, saldırıların ilk aşamasının dört gün süreceğini ve bunun geçen yaz (Temmuz 2025) yürütülen 12 günlük savaşın devamı niteliğinde olduğunu savundu.

İranlı bir yetkili ise ülkesinin karşılık vermeye hazırlandığını ve yanıtın 'güçlü ve ezici' olacağını söyledi.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam (cuma) İran'ın nükleer müzakerelerdeki tutumundan memnun olmadığını açıklamasının ardından geldi. Trump, İran topraklarında herhangi bir tür zenginleştirmeyi kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.

Ayrıca dün dünyanın en büyük ABD uçak gemisi Gerald Ford İsrail'e ulaşırken, Abraham Lincoln uçak gemisi de Umman Denizi'nde konuşlu bulunuyor.

Uluslararası İlişkiler, Devrim Muhafızları, Tel Aviv, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

