İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, AB'ye tepki gösterdi - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, AB'ye tepki gösterdi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, AB\'ye tepki gösterdi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İsrail'e yönelik yaptırımlar açıklamasına tepki gösterdi. Smotrich, Borrell'i terörün yanında yer almakla suçladı ve AB'nin İsrail'e uyguladığı çifte standarttan utanacakları bir zaman geleceğini söyledi.

12.08.2024 17:11
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, İsrail'e yönelik "Yaptırımlar AB gündemimizde yer almalıdır" açıklamasına tepki gösterdi. Smotrich, "Avrupa'nın Borrell'den ve onun pek çok arkadaşının gerçek teröristlerin yanında yer alırken İsrail'e uyguladıkları çifte standarttan utanacakları bir zaman gelecek" dedi.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, yaptığı açıklamada, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell'i 'terörün yanında yer almakla' suçladı. Smotrich, "IDF'nin Gazze'deki misilleme bombardımanının Nazi Almanya'sından daha kötü olduğunu iddia ederek kamuoyunu yanıltmaktan geri durmayan ve IDF'nin rehineleri kurtarmayı amaçlayan Arnon Operasyonunu 'Filistin halkına yönelik bir katliam' olarak nitelendirme cüretini gösteren Borrell, hangi tarafta olduğunu açıkça göstermiştir. Sözleri terörün yanında yer aldığının açık ve tehlikeli bir göstergesidir ve hiç kimse yanlış anlamasın, Filistin halkı onun umurunda bile değildir" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BORRELL'DEN UTANACAK"

Smotrich, Borrell'in açıklamalarıyla 'tarihin yanlış tarafını seçtiğini' belirterek, "Avrupa'nın Borrell'den ve onun birçok arkadaşının gerçek teröristlerin yanında yer alırken İsrail'e uyguladıkları çifte standarttan utanacakları bir zaman gelecek. Bu savaş iyi ile kötü arasında bir seçim yapmayı gerektirmektedir ve Borrell'in tarihin yanlış tarafını seçtiği açıktır" dedi.

BORRELL, SMOTRICH'İN SAVAŞ SUÇUNA TEŞVİK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Borrell, dün akşam yaptığı açıklamada, sivillere yakıt ve yardımların kesilmesi çağrısında bulunan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Smotrich'i 'savaş suçuna teşvik' etmekle suçlamıştı.

Borrell, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Dünya Gazze'de ateşkes için bastırırken, Bakan Ben-Gvir sivillere yönelik yakıt ve yardımların kesilmesi çağrısında bulunuyor. Bakan Smotrich'in kötü niyetli açıklamaları gibi bu da savaş suçlarına teşviktir. Yaptırımlar AB gündemimizde yer almalıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ü güçlü kınamalarında destekliyorum. İsrail hükümetini, savaş suçu işlemeye yönelik bu kışkırtmalarla arasına kesin bir mesafe koymaya ve derhal ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere iyi niyetle katılmaya çağırıyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, AB'ye tepki gösterdi - Son Dakika

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