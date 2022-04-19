İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ı vurduğunu açıkladı! Hamas: Roketlerle karşılık verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ı vurduğunu açıkladı! Hamas: Roketlerle karşılık verildi

19.04.2022 07:55

İsrail Hava Kuvvetleri, F-16'larla Gazze'ye yönelik bombardımana başladı. İsrail'den yapılan açıklamada Hamas'a ait bir silah deposunun vurulduğu açıklanırken, Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze hava sahasına yeniden girmeye çalışan İsrail'in savaş uçaklarına roketlerle karşılık verdiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu kaydetti.

ATÖLYEYE SALDIRDILAR

"Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hücumun Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

HAMAS ROKETLERLE KARŞILIK VERDİ

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini duyurdu. El-Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunmamız, salı sabahı yerel saatle tam 01.35'te Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına karadan havaya roketlerle karşılık vermiştir" ifadeleri yer aldı.

İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğine ilişkin açıklamayı el-Kassam Tugayları 2012'den bu yana ilk kez yapıyor.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ YOK

Söz konusu saldırıda kayıp ya da yaralanmalara ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından ve İsrail ordusundan henüz açıklama gelmedi.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLAR ARTTI

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı. Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor. Mescid-i Aksa'ya geçen cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Aksa'ya bir baskın daha düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı. Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ı vurduğunu açıkladı! Hamas: Roketlerle karşılık verildi
YORUMLAR
500
Gazze'deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi Gazze'deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu

İsrail, Savaş, Gazze, Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ı vurduğunu açıkladı! Hamas: Roketlerle karşılık verildi - Son Dakika


Son Dakika
07:51 Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!..
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 08:00:12. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ı vurduğunu açıkladı! Hamas: Roketlerle karşılık verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement