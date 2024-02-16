İsrail ordusu Gazze\'deki hastaneye baskın düzenledi

Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne baskın yapan İsrail ordusu, "düzinelerce terör şüphelisini” yakaladığını iddia ediyor.
Baskın ortaya çıkan görüntülerle de konuşuluyor. Görüntülerde, hastane personelinin ve hastaların silah sesleri arasında kaldığı görülüyor.
İsrail, Han Yunus'taki hastanede rehineler olduğu yönünde istihbarat var olduğunu duyurdu.
Hamas bu iddiayı "yalan" olarak nitelendirerek reddetti.
BBC'ye konuşan hastanenin müdürü ise koşulların "felaket” olduğunu aktardı.
İsrail ordusunun en rütbeli sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yakalananlar arasında 7 Ekim saldırısına katılanlardan biri olduğunu öne sürdü. Bir rehineyi Gazze’ye götüren ambulansı kullanan şoförün de ellerinde olduğunu kaydetti.
Hagari, hastane yerleşkesinde rehine olduğu istihbaratının, yakalanan ve sorgulanan Hamas üyelerinden alındığını da savundu.
Ancak İsrail özel kuvvetleri operasyonunda rehinelere ulaşıldığına ilişkin bir bilgi verilmiş değil.
Buna karşın BBC, duman ve tozla dolan bir koridorda sağlık personelinin hastalara müdahale etmeye çalıştığı bir videoyu doğruladı.
Bir başka videoda İsrail kuvvetlerinin girişini engellemek için insanların kapının önüne mobilya ve diğer eşyaları yerleştirdiği görülüyor.
BBC'ye konuşan hastanedeki bir hemşire, baskın sırasında "çok sayıda köpeğin" hastane içerisine salındığını söyledi.
BBC Arapça'ya konuşan Nasır Hastanesi’nin yöneticisi Nahed Abu-Teima, hastane yakınında birkaç saat boyunca "şiddetli bombardıman ve patlamalar" yaşandığını söyledi.
Nasır, Gazze'de halen faaliyet gösteren az sayıdaki hastaneden biri.
Han Yunus’taki hastane çevresinde İsrail ordusu ile Hamas arasında yoğun çatışmalar var.
İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah’a sığınan yüzbinlerce kişiye bu bölgeyi terk etme çağrısı yapıyor.
İsrail ordusu, hastane personelinin ve hastaların ayrılmak zorunda olmadığını kaydediyor.
Baskın sırasında hastanede olan Rawan Al-Mughrabi, isimli eczacı tanıklığını şöyle anlattı:
"Hastaneden çıkıp kontrol noktalarına ulaştığımız anda bina içi polis köpekleri tarafından basıldı. Biz kontrol noktalarında beklerken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
“Hasta ve yaralıların çoğu hastaneden tahliye edildi. Geride çok kritik vakalar kaldı"
Birlemiş Milletler’in Filistin misyonu yetkilileri hastaneye keskin nişancı ateşi açıldığını da savundu.
Son Dakika › Dünya › İsrail ordusu Gazze'deki hastaneye baskın düzenledi - Son Dakika
Kazakistan'ın Almatı kentindeki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi, bakire olan kız öğrencilerin isim ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini sızdırdı. Sosyal medyaya düşen listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, öğrencilerden biri "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Trabzon'un Ganita sahilinde yabancı uyruklu bir kadının denize girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirirken, olay yerine gelen ekipler kayalıklarda kadının ayakkabı ve montunu, yaklaşık 30 metre açıkta ise cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.
Temsilcmiz Galatasaray'a 3-2 yenilen Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan övgüyle bahsetti. 46 yaşındaki teknik adam, ''Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor'' ifadelerine yer verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre bazı ülkelere yeni büyükelçi atandı. Karara göre Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler ve Portekiz Büyükelçiliği'ne ise Haldun Koç atandı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) nezdince Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne atandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.
TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, ''Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?