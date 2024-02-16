İsrail ordusu Gazze'deki hastaneye baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail ordusu Gazze'deki hastaneye baskın düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne baskın düzenleyerek terör şüphelilerini yakaladığını iddia ediyor. Görüntülerde, hastane personeli ve hastaların silah sesleri arasında kaldığı görülüyor. Hamas ise bu iddiayı yalanlayarak, hastanede rehine olmadığını belirtti. Operasyonda rehinelere ulaşıldığına dair bir bilgi verilmedi. BBC tarafından doğrulanan videolarda sağlık personelinin hastalara müdahale etmeye çalıştığı ve İsrail kuvvetlerinin girişini engellemek için mobilya ve eşyaları kapının önüne yerleştirdiği görülüyor.

16.02.2024 07:27  Güncelleme: 07:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne baskın yapan İsrail ordusu, "düzinelerce terör şüphelisini” yakaladığını iddia ediyor.

Baskın ortaya çıkan görüntülerle de konuşuluyor. Görüntülerde, hastane personelinin ve hastaların silah sesleri arasında kaldığı görülüyor.

İsrail, Han Yunus'taki hastanede rehineler olduğu yönünde istihbarat var olduğunu duyurdu.

Hamas bu iddiayı "yalan" olarak nitelendirerek reddetti.

BBC'ye konuşan hastanenin müdürü ise koşulların "felaket” olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun en rütbeli sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yakalananlar arasında 7 Ekim saldırısına katılanlardan biri olduğunu öne sürdü. Bir rehineyi Gazze’ye götüren ambulansı kullanan şoförün de ellerinde olduğunu kaydetti.

Hagari, hastane yerleşkesinde rehine olduğu istihbaratının, yakalanan ve sorgulanan Hamas üyelerinden alındığını da savundu.

Ancak İsrail özel kuvvetleri operasyonunda rehinelere ulaşıldığına ilişkin bir bilgi verilmiş değil.

Buna karşın BBC, duman ve tozla dolan bir koridorda sağlık personelinin hastalara müdahale etmeye çalıştığı bir videoyu doğruladı.

Bir başka videoda İsrail kuvvetlerinin girişini engellemek için insanların kapının önüne mobilya ve diğer eşyaları yerleştirdiği görülüyor.

BBC'ye konuşan hastanedeki bir hemşire, baskın sırasında "çok sayıda köpeğin" hastane içerisine salındığını söyledi.

BBC Arapça'ya konuşan Nasır Hastanesi’nin yöneticisi Nahed Abu-Teima, hastane yakınında birkaç saat boyunca "şiddetli bombardıman ve patlamalar" yaşandığını söyledi.

Nasır, Gazze'de halen faaliyet gösteren az sayıdaki hastaneden biri.

Han Yunus’taki hastane çevresinde İsrail ordusu ile Hamas arasında yoğun çatışmalar var.

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Refah’a sığınan yüzbinlerce kişiye bu bölgeyi terk etme çağrısı yapıyor.

İsrail ordusu, hastane personelinin ve hastaların ayrılmak zorunda olmadığını kaydediyor.

Baskın sırasında hastanede olan Rawan Al-Mughrabi, isimli eczacı tanıklığını şöyle anlattı:

"Hastaneden çıkıp kontrol noktalarına ulaştığımız anda bina içi polis köpekleri tarafından basıldı. Biz kontrol noktalarında beklerken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

“Hasta ve yaralıların çoğu hastaneden tahliye edildi. Geride çok kritik vakalar kaldı"

Birlemiş Milletler’in Filistin misyonu yetkilileri hastaneye keskin nişancı ateşi açıldığını da savundu.

İsrail ordusu Gazze\'deki hastaneye baskın düzenledi
Kaynak: BBC

İsrail, Nasır, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu Gazze'deki hastaneye baskın düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kazakistan'da üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı
    07:57 Kazakistan'da üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı

    Kazakistan'ın Almatı kentindeki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi, bakire olan kız öğrencilerin isim ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini sızdırdı. Sosyal medyaya düşen listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, öğrencilerden biri "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.

  • Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
    07:13 Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

    AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

  • Denize girdiğini görenler telefona sarıldı! Polis kadının önce mont ve ayakkabısını sonra cesedini buldu
    01:25 Denize girdiğini görenler telefona sarıldı! Polis kadının önce mont ve ayakkabısını sonra cesedini buldu

    Trabzon'un Ganita sahilinde yabancı uyruklu bir kadının denize girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirirken, olay yerine gelen ekipler kayalıklarda kadının ayakkabı ve montunu, yaklaşık 30 metre açıkta ise cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti
    01:20 Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti

    Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.

  • Sparta Prag'ın hocasından Galatasaray itirafı: Hala favoriler
    00:42 Sparta Prag'ın hocasından Galatasaray itirafı: Hala favoriler

    Temsilcmiz Galatasaray'a 3-2 yenilen Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan övgüyle bahsetti. 46 yaşındaki teknik adam, ''Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor'' ifadelerine yer verdi.

  • 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı
    00:32 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre bazı ülkelere yeni büyükelçi atandı. Karara göre Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler ve Portekiz Büyükelçiliği'ne ise Haldun Koç atandı. Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) nezdince Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne atandı.

  • Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza
    00:20 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyeti ve toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

  • TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün
    00:11 TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün

    TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, ''Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün.'' dedi.

BBC

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 08:21:26. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'deki hastaneye baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement