İsrail ordusunun Gazze\'de hedef alarak öldürdüğü gazeteci Enes Şerif kimdir?

İsrail'in doğrudan hedef alarak öldürdüğü El Cezire kanalının önde gelen muhabirlerinden Enes Şerif'in hayatını kaybetmesi halinde yayımlanmasını istediği mesajı ortaya çıktı. İsrail ordusunun Hamas militanı olmakla suçladığı Enes Şerif mesajında, "Gerçeği olduğu gibi, çarpıtmadan aktarmaktan asla çekinmedim" diyor.

28 yaşındaki El Cezire muhabiri Enes Şerif, Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilere ait bir çadırda öldürüldü.

İsrail ordusu, Şerif'in doğrudan hedef alındığını kabul etti; Şerif'in "Hamas'ın terör hücresinin başı olduğunu" ve İsrailli sivillere ve askerlere yönelik "roketli saldırılarda sorumluluğu olduğunu" ileri sürdü.

Ayrıca İsrail ordusu sosyal medya platformu X'ten Hamas'la bağlantısını gösterdiğini ve eğitim listeleri ve maaş kayıtları olduğunu iddia ettiği belgeler de paylaştı.

BBC bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamadı.

Şerif'i "Gazze'nin en cesur gazetecilerinden biri" olarak niteleyen Katar merkezli El Cezire, saldırıyı "Gazze'nin işgali öncesinde sesleri susturmaya yönelik çaresiz bir girişim" olarak nitelendirdi.

Şerif ölümünden dakikalar önce sosyal medya platformu X'e İsrail ordusunun son iki saattir Gazze Şehri'ni yoğun bir şekilde bombaladığını yazmıştı.

Reuters, Şifa Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerine dayanarak, yerel serbest muhabir Muhammed Halidi'nin de saldırıda öldürüldüğünü yazdı.

Şerif, El Cezire'nin en tanınan yüzlerindendi.

2024 yılında da İsrail-Gazze savaşını ele alan haberleriyle Son Dakika Haber Fotoğrafçılığı kategorisinde Pulitzer Ödülü kazanan Reuters ekibinde yer almıştı.

Evli olan Şerif'in iki çocuğu var.

Instagram ve Facebook'un sahibi META geçen yılın sonunda Şerif'in 1 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabını askıya almıştı. Şerif'in X hesabının ise yarım milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Son mesajı

Ölümü halinde yayınlanması için bıraktığı 6 Nisan 2025 tarihli son mesajında Şerif, "acıyı tüm ayrıntılarıyla yaşadığını" ve "keder ve kaybı defalarca tattığını" söyledi.

"Buna rağmen, gerçeği olduğu gibi, çarpıtmadan aktarmaktan asla çekinmedim. Allah'ın sessiz kalanlara, ölümümüzü kabul edenlere ve nefesimizi kesenlere şahit olmasını umdum" dedi.

Şerif mesajında eşi Bayan'ı geride bırakmak zorunda kalacağı ve oğlu Salah ile kızı Şam'ın büyüdüğünü göremeyeceği için duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

El Cezire: Basın özgürlüğüne yönelik planlı saldırı

El Cezire medya grubu yaptığı açıklamada, gazetecilerinin öldürülmesini "basın özgürlüğüne yönelik açık ve önceden planlanmış bir saldırı" olarak nitelendirerek kınadı.

Katar merkezli grup, "Bu saldırı, sivillerin acımasızca katledildiği, zorla açlığa mahkûm edildiği ve tüm toplulukların yok edildiği Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırısının yıkıcı sonuçlarının ortasında gerçekleşti" dedi.

El Cezire, uluslararası toplumu ve ilgili tüm kuruluşları "bu devam eden soykırımı durdurmak ve gazetecilere yönelik kasıtlı hedef alma eylemlerine son vermek için kararlı adımlar atmaya" çağırdı.

El Cezire muhabiri Enes Şerif ve beraberindeki gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili BBC'ye konuşan Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Genel Müdürü Jodie Ginsberg, Gazze içerisinden haber verebilen gazetecilerin suikasta uğramasının bir "savaş suçu" olduğunu dile getirdi.

Gazze'yi yöneten Filistinli militan grup Hamas da olayın İsrail'in askeri operasyonunu genişletme planının başlangıcı olabileceğini söyledi.

Hamas yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin öldürülmesi ve geride kalanların sindirilmesi, işgalcilerin Gazze Şehri'nde işlemeyi planladığı büyük bir suçun önünü açıyor" dedi.

BM temsilcisi ve basın örgütleri uyarmıştı

Basın özgürlüğü örgütleri ve bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, Şerif'in hayatının tehlikede olduğu yönünde yakın zamanda uyarıda bulunmuştu.

Geçen ay, İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee'nin Şerif'i Hamas'ın askeri kanadının üyesi olmakla suçladığı bir videoyu sosyal medyada yeniden paylaşmasının ardından, Birleşmiş Milletler İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan, Şerif'e yönelik "İsrail ordusunun tekrar eden tehdit ve suçlamalarından derin endişe duyduğunu" söylemişti.

BM Özel Raportörü Khan, İsrail'in Şerif'e yönelik iddialarının temelsiz olduğunu da dile getirmişti.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de Temmuz ayında Şerif'in "İsrail ordusunun karalama kampanyasının hedefi haline geldiğine inandığını ve güvenliğinden ciddi endişe duyduğunu" açıklamıştı.

CPJ, Şerif'in korunması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

Gazetecileri ve basın özgürlüğünü koruma amacıyla faaliyetler yürüten sivil toplum örgütüne konuşan Şerif, "Her an bombalanıp şehit olabileceğim hissiyle yaşıyorum. Ailem de tehlikede ve bunun bedelini daha önce ödedim" demişti.

Aralık 2023'te Şerif'in 90 yaşındaki babası, evlerine düzenlenen bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

CPJ bu saldırının, gazetecinin İsrail ordusu tarafından kendisine haberciliği bırakması ve Gazze'nin kuzeyini terk etmesi yönünde çok sayıda telefon almasında haftalar sonra gerçekleştiğini bildirdi.

Şerif CPJ'e yaptığı açıklamada, İsrail ordu sözcüsünün kendisine yönelik sadece bir "karalama kampanyası" yürütmediğini, bunun "hayati bir tehdit" olduğunu söylemişti.

"Bütün bunlar, İsrail işgalinin Gazze Şeridi'ndeki suçlarını haberleştirmemin onlara zarar vermesi ve dünyadaki imajlarını zedelemesi yüzünden oluyor" demişti.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee Temmuz ayında sosyal medya platformlarından yayınladığı videolarla Şerif'i "2013'ten beri Hamas'ın askeri kanadının üyesi olmak", "propaganda yapmak" ve "timsah gözyaşları dökmekle" suçlamıştı.

Adraee Ağustos 2024'te de Şerif'i, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir okula düzenlenen ve onlarcasının ölümüne yol açan İsrail hava saldırısını haberleştirirken "yalan söylemekle" suçladı.

İsrail, El Cezire'nin ülke içinde ve Batı Şeria'da faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

İsrail, Gazze'ye uluslararası basının girmesine de izin vermiyor. Bu nedenle Gazze'den sadece Filistinli gazeteciler haber geçebiliyor.

Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü'nün Savaş Maliyetleri projesine göre, Gazze savaşı gazeteciler için kayıtlara geçen en ölümcül savaş oldu.

Gazze hükümeti medya ofisi, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 238 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

CPJ ise çatışmalarda en az 186 gazetecinin öldürüldüğünün tespit edildiğini bildiriyor.