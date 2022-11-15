Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası taziye mesajı yayımlayan 97 ülkeye teşekkür etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası taziye mesajı yayımlayan 97 ülkeye teşekkür etti

15.11.2022 14:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına tepki gösteren ve başsağlığı dileğinde bulunan 97 ülkeye sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

İstanbul'un simgelerinden İstiklal Caddesi'nde pazar günü bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır kısa sürede yakalanırken, şahsın PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi.

ERDOĞAN TAZİYE GÖNDEREN ÜLKELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Saldırı sonrası, programı kapsamında G20 zirvesi için Endonezya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada taziye mesajlarını kabul etti. 97 ülke yaşanan acı olayla ilgili taziye mesajında bulunurken, Erdoğan bu ülkelere sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

ZELENSKİ VE MACRON'DAN TÜRKÇE TWEET

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter'dan Türkçe olarak paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi Zelenski, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız: Acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı mesaj şöyle:

"İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma genişliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam Albashır ve bombayı ona teslim eden B. adlı teröristleri Beyoğlu'na, Yaser adlı bir kişi getirdi. Yaser ve B. adlı terörist, Ahlam Albashır'ı bıraktıktan sonra Esenler'deki adresine geri döndü.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Böylece, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG bağlantılı bir hücre tarafından düzenlendiği belirtilen İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 50'e yükseldi.

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