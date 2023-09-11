İsviçre halkı şaşkın! Ağustos ayında kar yağmıştı, bu kez de sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika

İsviçre halkı şaşkın! Ağustos ayında kar yağmıştı, bu kez de sıcaklık rekoru kırıldı

Son Güncelleme: 11.09.2023 18:41

İsviçre'de, yüksek rakımlı noktalara geçtiğimiz ay yağan kar sonrası bu kez sıcaklık rekorunun kırıldığı bildirildi. 1864 yılından bu yana en sıcak yaz ayının yaşandığı ülkede mevsim boyunca Alpler'in kuzeyinde iki, güneyinde de üç sıcak hava dalgasının görüldüğü açıklandı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, küresel olarak 1940'tan bu yana en sıcak ağustos ayının kaydedildiği belirtildi.

İsviçre'de 1864'ten Bu Yana En Sıcak Beşinci Yaz Yaşandı

"EN SICAK YAZ DÖNEMİ"

2023 yazının da küresel ortalamaya göre "en sıcak yaz dönemi" olduğu kaydedilen açıklamada, "Ağustos ayının küresel sıcaklık ortalaması 16,82 santigrat dereceye ulaştı. Bu, 1991-2020 ortalamasından 0,71 santigrat derece, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak olan Ağustos 2016'dan da 0,31 derece daha sıcaktı." ifadeleri yer aldı.

İsviçre'de 1864'ten Bu Yana En Sıcak Beşinci Yaz Yaşandı

BÜYÜK BİR SICAK HAVA DALGASI BÖLGEYE YAKLAŞIYOR

Açıklamada, ağustos ayında ortalamanın çok üzerindeki sıcaklıkların Avustralya, birçok Güney Amerika ülkesi, Antarktika'nın bazı bölgeleri, Güney Avrupa, ABD'nin güneyi ve Japonya dahil olmak üzere kuzey yarım kürenin çeşitli bölgelerini etkilediği belirtildi. Ağustos 2023'te Avrupa'nın birçok bölgesinde sıcaklıkların 1991-2020 ortalamasının üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle büyük bir sıcak hava dalgasının Fransa üzerinden Portekiz ve İtalya'ya ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye ve Doğu Avrupa'da da ortalamanın oldukça üzerinde sıcaklıkların kaydedildiği belirtildi.

İsviçre'de 1864'ten Bu Yana En Sıcak Beşinci Yaz Yaşandı

İSVİÇRE, EN SICAK BEŞİNCİ YAZINI YAŞADI

İsviçre'nin, sıcaklık ölçümlerinin başladığı 1864'ten bu yana "beşinci en sıcak yazını" yaşadığına işaret edilen açıklamada, mevsim boyunca Alpler'in kuzeyinde iki, güneyinde de üç sıcak hava dalgasının görüldüğü bildirildi.

İsviçre'de 1864'ten Bu Yana En Sıcak Beşinci Yaz Yaşandı

AĞUSTOS AYINDA KAR YAĞMIŞTI

Ülkenin batısında yağışların zayıf kaldığı vurgulanan açıklamada, güneydeki Valais kantonunda ağustos sonunda hava sıcaklığının düştüğü ve kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.

İsviçre'de 1864'ten Bu Yana En Sıcak Beşinci Yaz Yaşandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsviçre halkı şaşkın! Ağustos ayında kar yağmıştı, bu kez de sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre halkı şaşkın! Ağustos ayında kar yağmıştı, bu kez de sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika
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