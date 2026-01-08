Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal - Son Dakika
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
08.01.2026 07:33
ABD'de ciple yoldan geçen bir kadın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri tarafından vurularak öldürülürken olayın ardından ortaya çıkan bir diyalog büyük ses getirdi. Doktor olduğunu söyleyen bir adamın "Gidip nabzını kontrol edebilir miyim?" sorusuna olumsuz yanıt veren polis "Umrumda değil. Ambulans yolda" ifadelerini kullandı. Yaşananlara isyan eden bir kadın ise "Neredeler? Neredeler? Kadını suratından vurdunuz. Komşumu öldürdünüz" dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

TRUMP'TAN SKANDAL SAVUNMA

Vurulma anına ilişkin görüntüler büyük infial yaratırken, ABD Başkanı Donald Trump ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Bakanlık sözcüleri de Trump'ı doğrular nitelikte konuşurken yapılan açıklamalarda ülkede büyük tepkiye neden oldu. Olayın ardından servis edilen bir görüntü ise ABD polisinin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"KADINI SURATINDAN VURDUNUZ"

Doktor olduğunu söyleyen bir adamın "Gidip nabzını kontrol edebilir miyim?" sorusuna olumsuz yanıt veren polis "Umrumda değil. Ambulans yolda" ifadelerini kullandı. Yaşananlara isyan eden bir kadın ise "Neredeler? Neredeler? Kadını suratından vurdunuz. Komşumu öldürdünüz" dedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

NE OLDU?

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görüldü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafe 3 el ateş ettiği dikkati çekti. Olayı kaydeden vatandaşlar, ICE polislerine "utanın, utanın" şeklinde bağırarak şiddetle tepki gösterirken, yol kenarına park etmiş araçlara çarparak duran kurbana ilk yardım müdahalesinde bulunulmaya çalışıldığı izlendi. CNN'e konuşan kaynaklara göre, Trump yönetimi, göçmenlikle mücadele için Minneapolis kentinde yaklaşık 2 bin civarında ICE polisini konuşlandırmış bulunuyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    TÜRK POLİSİNİN GÖZÜNÜ SEVEYİM 27 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    abd iç savaşin yakindir 25 0 Yanıtla
  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    alın size yurt dışı çok güzel ülke dediniz yer 17 1 Yanıtla
  • Enver Atabey Enver Atabey:
    Özgürlükler ülkesi 3 0 Yanıtla
  • Erdal Sağ Erdal Sağ:
    “Doktorum” kelimesinden sonra bir “virgül” gerekir.Burada bunu okuyan vatandaş bilemeyebilir, ama bunu yazan haber editörüünün hiç mi Türkçe imla bilgisi yok !! 0 0 Yanıtla
