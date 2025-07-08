Kayıp Bebek Yangın Sonrası Gerçekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Kayıp Bebek Yangın Sonrası Gerçekler

Kayıp Bebek Yangın Sonrası Gerçekler
08.07.2025 04:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Philadelphia'da bir yangın sonrası kaybolan 10 günlük bebek Delimar'ın hikayesi korkunç bir sırra açılıyor.

.

Genç bir anne salonda otururken birden bire bir patlama sesi duydu.

Koşarak sesin geldiği üst kata çıktığında, bebeğinin uyuduğu odanın alevler içinde olduğunu gördü.

Çılgına dönmüş bir halde dumanlar arasında bebeğini aradı ancak bulamadı.

15 Aralık 1997 gecesi, iki küçük oğulları ve 10 günlük kızları Delimar ile birlikte ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşayan Porto Rikolu Luz Cuevas ve Pedro Vera çiftinin evinde çıkan yangın böyle başladı.

Yetkililer, yangının hatalı kablo tesisatından kaynaklandığı sonucuna vardı.

Ancak 10 günlük bebek Delimar'ın izi bulunamadı. Adli tıp raporunda "yangında tamamen kül olduğu için" bulunamadığı ve öldüğü varsayıldı.

Ailesi yıkılmıştı.

Ancak bu, ailenin hayatındaki korkunç bir dönemin sadece başlangıcıydı.

Yangından kısa bir süre önce biri kapıyı çalmıştı.

Luz kapıyı açtığında karşısında Pedro'nun uzaktan kuzeni Carolyn'i gördü. Carolyn'in annesi, Pedro'nun amcasıyla evliydi.

Carolyn Luz'a Pedro'yla konuşmak istediğini, ona uygun bir iş imkanı olduğunu söylemeye gelmişti.

O sırada Pedro işsizdi ve bu haberi duyunca Carolyn'le birlikte iş konusunu görüşmek üzere bazı ortak arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldı.

Pedro evde yokken Carolyn cüzdanını Pedro'nun evinde unuttuğunu iddia etti ve Pedro'yu arkadaşlarıyla bırakıp az önce ayrıldığı eve geri döndü.

Kapıyı yine Luz açtı. Carolyn, üst kattaki banyoyu kullanmak istediğini söylediğinde Luz izin verdi. Bir süre sonra kendisi de Delimar'ı kontrol etmek için üst kata çıktı.

Şaşırtıcı bir şekilde, bebek onu bıraktığı yatakta değil, pencerenin yanındaki bir beşikteydi.

Carolyn banyodan çıktığında Luz, bebeği onun cam kenarındaki beşiğe taşıyıp taşımadığını sordu. Carolyn de bebeğin yataktan düşmesinden endişe ettiğini, zarar görmesini istemediği için onu beşiğe kendisinin koyduğunu söyledi.

Carolyn evden ayrıldıktan kısa süre sonra Luz, patlama sesini duydu. Koşarak üst kata çıktığında bebek odasının alevler içinde olduğunu gördü.

Bebek Delimar alevlerin içinde yoktu. Beşiğinin hemen yanındaki pencere de açıktı.

Luz çılgına dönmüştü ancak alevler sebebiyle pencerenin yanına yaklaşamadı.

Dakikalar sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü ve henüz kül olmamış bir beşik parçasını da inceleme amaçlı yanlarına aldı.

Daha sonra Delimar'dan geriye kalan tek şey diyerek bu beşik parçasını Luz'a verdiler.

Bu sırada haberi alan panik içindeki Pedro eve geri dönmüş ve kaldırımda itfaiye ekiplerini izleyen Carolyn'i görmüştü.

Ailecek kutlanan bir doğum günü

O sıralarda Carolyn'in kendisi de bir bebek bekliyordu.

Ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşlarına mutluluk içinde dördüncü çocuğuna hamile olduğunu anlatıyordu.

Bir süre sonra evde doğum yaptığını ve Aaliyah adını verdiği bir kızı olduğunu duyurdu.

Luz ve Pedro'nun evinden 20 km uzakta yaşıyordu. Çok sık görüşmüyorlardı. Birkaç yıl sonra da Luz ve Pedro ayrıldı.

Ocak 2004'te Pedro'nun kız kardeşine ait evde bir doğum günü partisi düzenlendi.

Artık Pedro ile birlikte olmasa da Luz'un Vera ailesiyle arası hâlâ iyiydi. Partiye o da davetliydi.

Partiye vardığında Carolyn'i, kızı olduğunu söylediği küçük bir çocukla partide gördü ve bir şey dikkatini çekti: Çocuğun gamzeleri.

Neredeyse hemen, partiye kendisiyle gelen kız kardeşine küçük kızın Delimar olduğunu söyledi.

Delimar diğer çocuklarla oynamak için üst kata çıktığında, Luz onun peşinden gitti ve "Saçında sakız var" dedi.

Luz, bu bahaneyle Delimar'ın, ya da o zamanki adıyla Aaliyah'ın saçını o kadar sert çekti ki bir tutam koparıp almayı başardı.

Olanların farkına varan Carolyn, Aaliyah'a "Buradan hemen gitmemiz lazım. Seni benden almak isteyen kötü bir kadın vari ona izin vermeyeceğiz." dedi. Aaliyah çok şaşırmıştı.

DNA testi

Haftalar sonra Carolyn, Aaliyah ve diğer kızlarından biri olan Angelica'yı doktora götürdü.

Bekleme odasında sıralarını beklerken Carolyn onları banyoya götürdü.

Angelica'dan kapıya göz kulak olmasını istedi ve Aaliyah'la yalnız kaldığında içinde berrak bir sıvı olan küçük bir şişe çıkardı.

Daha sonra Aaliyah'a ağzını açmasını söyledi ve bu şişenin içindeki sıvıyı küçük kızın diline püskürttü.

"Bunu yutma" dedi.

Carolyn bunu, Aaliyah doktorun muayenehanesine götürülüp dilinden örnek alınana kadar birkaç kez tekrarladı.

Aaliyah'ın ağzına püskürttüğü sıvı Carolyn'in kendi tükürüğüydü. Bu kliniğe DNA testi için gitmişlerdi.

Carolyn DNA testinde sonuçların kendi lehine çıkması için sıvılarla oynuyordu. Ancak, Aaliyah'ın saçının bir tutamını elinde bulunduran Luz, sonunda polisi kendi DNA testini yaptırmak üzere ikna etti.

Bir yandan da kendisini dinleyen bir milletvekili ve onun aracılığıyla davasını üstlenmeye hazır bir savcı buldu.

Şubat 2004'te yapılan testler Luz'un inandığı şeyi doğruladı: Altı yaşındaki Aaliyah Hernandez aslında Delimar Vera'ydı.

Carolyn hamile numarası yapmış ve çocuğu kaçırmıştı.

Kısa bir süre sonra Carolyn bebeği kaçırdığını itiraf etti ve insan kaçırma suçlamasıyla hapse girdi.

İki annesi olduğuna inandı

Küçük Delimar için hayat alt üst olmuştu.

"Beni neden annemden uzaklaştırıyorsunuz?" diye Luz'a sormak istiyordu.

"Ancak zaman geçtikçe ve haberleri izledikçe Carolyn'in bir suçlu olduğunu gördüm" diye hatırlıyor o günleri.

Yeni ismini de hiç beğenmemiş ve benimseyememişti.

"İlk başlarda bu isimden nefret ediyordum; bazen insanlar bana Delimar diye sesleniyordu ve ben onlara bakmıyordum bile."

Kendisine yabancı olan bir anne ve iki kardeşiyle birlikte yaşamaya başlamıştı.

Sonunda hayatındaki bu dramatik değişimle yüzleşti.

"Gerçekten iki annem varmış gibi hissettim. Bir annem var, Carolyn, bir de annem var, Luz. Annemle o an için harika bir hayatım olabileceğini ve sonra belki Carolyn ile de başka bir hayatım olabileceğini düşünüyordum. Belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra... Ama eninde sonunda yine birlikte olacağımıza inandım" diye hatırlıyor, neredeyse 30 yıl sonra.

Delimar Carolyn'e olan öfkesi uzun yıllar geçmedi.

Carolyn'i hapishanede ziyarete gittiğinde de onu azarladı:

"Bu çok zordu. Ona 'Neden beni kaçırmak zorundaydın? Üç çocuğun daha vardı. Bunu bana neden yaptın? Neden benim kafamı bu kadar karıştırdın?' diye sordum. Ona çok kızmıştım. Ama özür dilemedi. Birbirimizi tekrar göreceğimizi söyledi. Hepsi bu kadardı."

Delimar, bu tavır karşısında Carolyn'le vedalaşması gerektiğini düşündü ve onu bir daha hiç görmedi.

Delimar'ın kafasında hâlâ birçok soru işareti var.

Carolyn yangından hemen sonra babası Pedro ile onu kaldırımda görmüştü. Bu durumda bebeği kaçırmayı nasıl başarmıştı?

Pencereden girip onu kaçıran bir suç ortağı olmalıydı.

Kimdi o?

Dava sırasında Carolyn, Pedro'yu suçlamıştı. Pedro bunu inkâr etti.

Delimar babasının suçsuzluğuna inandı ancak "Carolyn'in bir suç ortağı olduğunu ve bu kişinin onu hayatı pahasına koruyacak biri olduğunu biliyoruz" diyor ve ekliyor:

"Beni beşiğimden alıp pencereden atan her kimse rüzgârla birlikte geceye karıştı. Ne yazık ki o kişinin kim olduğunu bilmiyoruz."

Kaynak: BBC

Güvenlik, Dünya, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kayıp Bebek Yangın Sonrası Gerçekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp Ailesi endişeli 8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp! Ailesi endişeli
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Trump’tan Elon Musk’a olay sözler: Raydan çıktı Trump'tan Elon Musk'a olay sözler: Raydan çıktı
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi ''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Şehit haberleri yürek dağladı Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor

01:32
Kartalkaya davasında ilk gün sona erdi Duruşma sabaha ertelendi
Kartalkaya davasında ilk gün sona erdi! Duruşma sabaha ertelendi
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
10:48
Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti
Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti
10:36
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
10:29
Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
10:23
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
10:05
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
09:53
İstanbul Emniyeti’nde 45 yeni atama İşte Müge Anlı’nın eşinin görev yeri
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
09:20
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 04:20:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Bebek Yangın Sonrası Gerçekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.