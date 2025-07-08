Kayıp Bebek Yangın Sonrası Gerçekler

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Genç bir anne salonda otururken birden bire bir patlama sesi duydu.

Koşarak sesin geldiği üst kata çıktığında, bebeğinin uyuduğu odanın alevler içinde olduğunu gördü.

Çılgına dönmüş bir halde dumanlar arasında bebeğini aradı ancak bulamadı.

15 Aralık 1997 gecesi, iki küçük oğulları ve 10 günlük kızları Delimar ile birlikte ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşayan Porto Rikolu Luz Cuevas ve Pedro Vera çiftinin evinde çıkan yangın böyle başladı.

Yetkililer, yangının hatalı kablo tesisatından kaynaklandığı sonucuna vardı.

Ancak 10 günlük bebek Delimar'ın izi bulunamadı. Adli tıp raporunda "yangında tamamen kül olduğu için" bulunamadığı ve öldüğü varsayıldı.

Ailesi yıkılmıştı.

Ancak bu, ailenin hayatındaki korkunç bir dönemin sadece başlangıcıydı.

Yangından kısa bir süre önce biri kapıyı çalmıştı.

Luz kapıyı açtığında karşısında Pedro'nun uzaktan kuzeni Carolyn'i gördü. Carolyn'in annesi, Pedro'nun amcasıyla evliydi.

Carolyn Luz'a Pedro'yla konuşmak istediğini, ona uygun bir iş imkanı olduğunu söylemeye gelmişti.

O sırada Pedro işsizdi ve bu haberi duyunca Carolyn'le birlikte iş konusunu görüşmek üzere bazı ortak arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldı.

Pedro evde yokken Carolyn cüzdanını Pedro'nun evinde unuttuğunu iddia etti ve Pedro'yu arkadaşlarıyla bırakıp az önce ayrıldığı eve geri döndü.

Kapıyı yine Luz açtı. Carolyn, üst kattaki banyoyu kullanmak istediğini söylediğinde Luz izin verdi. Bir süre sonra kendisi de Delimar'ı kontrol etmek için üst kata çıktı.

Şaşırtıcı bir şekilde, bebek onu bıraktığı yatakta değil, pencerenin yanındaki bir beşikteydi.

Carolyn banyodan çıktığında Luz, bebeği onun cam kenarındaki beşiğe taşıyıp taşımadığını sordu. Carolyn de bebeğin yataktan düşmesinden endişe ettiğini, zarar görmesini istemediği için onu beşiğe kendisinin koyduğunu söyledi.

Carolyn evden ayrıldıktan kısa süre sonra Luz, patlama sesini duydu. Koşarak üst kata çıktığında bebek odasının alevler içinde olduğunu gördü.

Bebek Delimar alevlerin içinde yoktu. Beşiğinin hemen yanındaki pencere de açıktı.

Luz çılgına dönmüştü ancak alevler sebebiyle pencerenin yanına yaklaşamadı.

Dakikalar sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü ve henüz kül olmamış bir beşik parçasını da inceleme amaçlı yanlarına aldı.

Daha sonra Delimar'dan geriye kalan tek şey diyerek bu beşik parçasını Luz'a verdiler.

Bu sırada haberi alan panik içindeki Pedro eve geri dönmüş ve kaldırımda itfaiye ekiplerini izleyen Carolyn'i görmüştü.

Ailecek kutlanan bir doğum günü

O sıralarda Carolyn'in kendisi de bir bebek bekliyordu.

Ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşlarına mutluluk içinde dördüncü çocuğuna hamile olduğunu anlatıyordu.

Bir süre sonra evde doğum yaptığını ve Aaliyah adını verdiği bir kızı olduğunu duyurdu.

Luz ve Pedro'nun evinden 20 km uzakta yaşıyordu. Çok sık görüşmüyorlardı. Birkaç yıl sonra da Luz ve Pedro ayrıldı.

Ocak 2004'te Pedro'nun kız kardeşine ait evde bir doğum günü partisi düzenlendi.

Artık Pedro ile birlikte olmasa da Luz'un Vera ailesiyle arası hâlâ iyiydi. Partiye o da davetliydi.

Partiye vardığında Carolyn'i, kızı olduğunu söylediği küçük bir çocukla partide gördü ve bir şey dikkatini çekti: Çocuğun gamzeleri.

Neredeyse hemen, partiye kendisiyle gelen kız kardeşine küçük kızın Delimar olduğunu söyledi.

Delimar diğer çocuklarla oynamak için üst kata çıktığında, Luz onun peşinden gitti ve "Saçında sakız var" dedi.

Luz, bu bahaneyle Delimar'ın, ya da o zamanki adıyla Aaliyah'ın saçını o kadar sert çekti ki bir tutam koparıp almayı başardı.

Olanların farkına varan Carolyn, Aaliyah'a "Buradan hemen gitmemiz lazım. Seni benden almak isteyen kötü bir kadın vari ona izin vermeyeceğiz." dedi. Aaliyah çok şaşırmıştı.

DNA testi

Haftalar sonra Carolyn, Aaliyah ve diğer kızlarından biri olan Angelica'yı doktora götürdü.

Bekleme odasında sıralarını beklerken Carolyn onları banyoya götürdü.

Angelica'dan kapıya göz kulak olmasını istedi ve Aaliyah'la yalnız kaldığında içinde berrak bir sıvı olan küçük bir şişe çıkardı.

Daha sonra Aaliyah'a ağzını açmasını söyledi ve bu şişenin içindeki sıvıyı küçük kızın diline püskürttü.

"Bunu yutma" dedi.

Carolyn bunu, Aaliyah doktorun muayenehanesine götürülüp dilinden örnek alınana kadar birkaç kez tekrarladı.

Aaliyah'ın ağzına püskürttüğü sıvı Carolyn'in kendi tükürüğüydü. Bu kliniğe DNA testi için gitmişlerdi.

Carolyn DNA testinde sonuçların kendi lehine çıkması için sıvılarla oynuyordu. Ancak, Aaliyah'ın saçının bir tutamını elinde bulunduran Luz, sonunda polisi kendi DNA testini yaptırmak üzere ikna etti.

Bir yandan da kendisini dinleyen bir milletvekili ve onun aracılığıyla davasını üstlenmeye hazır bir savcı buldu.

Şubat 2004'te yapılan testler Luz'un inandığı şeyi doğruladı: Altı yaşındaki Aaliyah Hernandez aslında Delimar Vera'ydı.

Carolyn hamile numarası yapmış ve çocuğu kaçırmıştı.

Kısa bir süre sonra Carolyn bebeği kaçırdığını itiraf etti ve insan kaçırma suçlamasıyla hapse girdi.

İki annesi olduğuna inandı

Küçük Delimar için hayat alt üst olmuştu.

"Beni neden annemden uzaklaştırıyorsunuz?" diye Luz'a sormak istiyordu.

"Ancak zaman geçtikçe ve haberleri izledikçe Carolyn'in bir suçlu olduğunu gördüm" diye hatırlıyor o günleri.

Yeni ismini de hiç beğenmemiş ve benimseyememişti.

"İlk başlarda bu isimden nefret ediyordum; bazen insanlar bana Delimar diye sesleniyordu ve ben onlara bakmıyordum bile."

Kendisine yabancı olan bir anne ve iki kardeşiyle birlikte yaşamaya başlamıştı.

Sonunda hayatındaki bu dramatik değişimle yüzleşti.

"Gerçekten iki annem varmış gibi hissettim. Bir annem var, Carolyn, bir de annem var, Luz. Annemle o an için harika bir hayatım olabileceğini ve sonra belki Carolyn ile de başka bir hayatım olabileceğini düşünüyordum. Belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra... Ama eninde sonunda yine birlikte olacağımıza inandım" diye hatırlıyor, neredeyse 30 yıl sonra.

Delimar Carolyn'e olan öfkesi uzun yıllar geçmedi.

Carolyn'i hapishanede ziyarete gittiğinde de onu azarladı:

"Bu çok zordu. Ona 'Neden beni kaçırmak zorundaydın? Üç çocuğun daha vardı. Bunu bana neden yaptın? Neden benim kafamı bu kadar karıştırdın?' diye sordum. Ona çok kızmıştım. Ama özür dilemedi. Birbirimizi tekrar göreceğimizi söyledi. Hepsi bu kadardı."

Delimar, bu tavır karşısında Carolyn'le vedalaşması gerektiğini düşündü ve onu bir daha hiç görmedi.

Delimar'ın kafasında hâlâ birçok soru işareti var.

Carolyn yangından hemen sonra babası Pedro ile onu kaldırımda görmüştü. Bu durumda bebeği kaçırmayı nasıl başarmıştı?

Pencereden girip onu kaçıran bir suç ortağı olmalıydı.

Kimdi o?

Dava sırasında Carolyn, Pedro'yu suçlamıştı. Pedro bunu inkâr etti.

Delimar babasının suçsuzluğuna inandı ancak "Carolyn'in bir suç ortağı olduğunu ve bu kişinin onu hayatı pahasına koruyacak biri olduğunu biliyoruz" diyor ve ekliyor:

"Beni beşiğimden alıp pencereden atan her kimse rüzgârla birlikte geceye karıştı. Ne yazık ki o kişinin kim olduğunu bilmiyoruz."