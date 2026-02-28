Kayıp haberleri geliyor! İran\'ın üst düzey komutanları öldürüldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey komutanların ve çok sayıda siyasi yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Reuters'e konuşan, iktidara yakın bir İran kaynağına göre ABD-İsrail ortak saldırılarında Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları ve siyasi yetkililerden bazıları öldürüldü.

"HAMANEY VE PEZEŞKİYAN HEDEF ALINDI"

ABD basınından Axios, İran saldırılarına ilişkin yayımladığı son haberde Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı hedef alan saldırılar olduğunu duyurdu. Ancak saldırının sonucunun belli olmadığı iddia edildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI DA HEDEFTEYDİ

Öte yandan yine aynı kaynak İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarını da hedef aldıklarını açıkladı.

SİVİL KAYIPLAR VAR

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre ise, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokul hedef alındı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ

ABD ve İsrail'in hava saldırılarında Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarının öldürüldüğü yönündeki iddialara Tahran'dan yalanlama geldi.

İranlı yetkililer, söz konusu üst düzey isimlerin tamamının hayatta olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu haberleri direncimizi kırmak ve propaganda amacıyla üretiyorlar ve yayıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın henüz düşman kuvvetlerine yönelik cevaba başlamadığı vurgulandı. Bu mesaj, Tahran'ın olası bir misilleme hazırlığında olduğu şeklinde yorumlandı.

ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMESİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.