Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Kayıp haberleri geliyor! İran\'ın üst düzey komutanları öldürüldü
28.02.2026 13:40  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayıp haberleri geliyor! İran\'ın üst düzey komutanları öldürüldü
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in hava saldırılarında Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları ve siyasi yetkililer öldürüldü. Ayrıca saldırılarda bir ilkokul hedef alındı ve ilk belirlemelere göre, 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey komutanların ve çok sayıda siyasi yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Reuters'e konuşan, iktidara yakın bir İran kaynağına göre ABD-İsrail ortak saldırılarında Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanları ve siyasi yetkililerden bazıları öldürüldü.

"HAMANEY VE PEZEŞKİYAN HEDEF ALINDI"

ABD basınından Axios, İran saldırılarına ilişkin yayımladığı son haberde Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı hedef alan saldırılar olduğunu duyurdu. Ancak saldırının sonucunun belli olmadığı iddia edildi.

Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

DEVRİM MUHAFIZLARI DA HEDEFTEYDİ

Öte yandan yine aynı kaynak İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarını da hedef aldıklarını açıkladı.

SİVİL KAYIPLAR VAR

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre ise, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokul hedef alındı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 5 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ

ABD ve İsrail'in hava saldırılarında Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarının öldürüldüğü yönündeki iddialara Tahran'dan yalanlama geldi.

İranlı yetkililer, söz konusu üst düzey isimlerin tamamının hayatta olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu haberleri direncimizi kırmak ve propaganda amacıyla üretiyorlar ve yayıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın henüz düşman kuvvetlerine yönelik cevaba başlamadığı vurgulandı. Bu mesaj, Tahran'ın olası bir misilleme hazırlığında olduğu şeklinde yorumlandı.

ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMESİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Devrim Muhafızları, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü - Son Dakika

ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı
Yargıya taşındı Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi Yargıya taşındı! Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı

15:02
Kadıköy Boğası’nın ’’Nişanlım’’ dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:19
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
14:15
Dünyanın konuştuğu görüntü Radarlar bu uçağı takip etti
Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti
14:06
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:21:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.