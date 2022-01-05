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Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik gücü hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik gücü hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı

05.01.2022 22:36

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde OHAL ilan edildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini ve 317 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde organize bir şekilde provokatörlerin ve holigan unsurların düzenlediği ayaklanmalar ve vandallığın devam ettiği, protestocuların saldırılarını taş, demir çubuklar ve yangın çıkarıcı maddeler ile yaptığı belirtildi.

KAMU MALLARINA ZARAR VERİLDİ

Kamu binaları, hastaneler, restoranlar ve bankalara da saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, ambulans ve itfaiye dahil kamu araçlarına da zarar verildiği ifade edildi.

Kazakistan'daki protestolarda güvenlik güçlerinden 8'i hayatını kaybetti

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göstericilerin yaralıların hastaneye yatışına da engel olmaya çalıştığı bildirilen açıklamada, "Düzeni ihlal eden çirkin kalabalığın ellerinde 317 polis ve asker dahil olmak üzere yüzlerce insan yaralandı, güvenlik güçlerinden 8'i hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının olayların büyümemesi için bütün gereken önlemleri aldığı vurgulandı.

Kazakistan'daki protestolarda güvenlik güçlerinden 8'i hayatını kaybetti

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan ülkenin tamamında 19 Ocak'a kadar ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) gereği bu gece yerel saat ile 23.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. Başta başkent Nur Sultan olmak üzere kamu kurumları etrafında ve şehir merkezlerinde güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. Sosyal medyaya düşen görsellerde, sokağa çıkış yasağına rağmen yerleşim yerlerinde bazı araçların yollarda olduğu görüldü.

Kazakistan'daki protestolarda güvenlik güçlerinden 8'i hayatını kaybetti

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Kazakistan'daki protestolarda güvenlik güçlerinden 8'i hayatını kaybetti

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Kazakistan'daki protestolarda güvenlik güçlerinden 8'i hayatını kaybetti

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan'daki protestolarda güvenlik güçlerinden 8'i hayatını kaybetti
Kazakistan'daki protestolarda güvenlik güçlerinden 8'i hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanlığı, Kazakistan, Protesto, Kamu, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik gücü hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik gücü hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı - Son Dakika
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