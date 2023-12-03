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Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi - Son Dakika

Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi

Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemi saldırıya uğradı. Saldırının henüz kim tarafından yapıldığı bilinmezken Yemen'deki İran destekli Husiler, zaman zaman yaptıkları açıklamalarla İsrail'e destek veren ABD savaş gemilerini batırmakla tehdit ediyor.

Kızıldeniz\'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi
03.12.2023 - 19:43,  Güncelleme: 20:06
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Yemen'deki İran destekli Husilerin tehdit ettiği ABD donanmasına ait bir savaş gemisi ile çok sayıda ticari gemi Kızıldeniz'de saldırıya uğradı.

ABD SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Kızıldeniz'deki USS Carney (destroyer) ve ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin raporların farkındayız ve bilgi geldikçe paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemi saldırıya uğradı

SAVAŞ GEMİLERİ SALDIRI BÖLGESİNE İNTİKAL EDİYOR

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Bahamalar bandıralı adı açıklanmayan bir ticari geminin Yemen'in batı kıyısı açıklarında seyrederken "bir roket tarafından vurulduğunu" bildirerek, "Gemi korsanlık/füze saldırısıyla ilgili yardım çağrıları yapıyordu." ifadelerini kullandı. Ambrey, saldırı bölgesinin civarındaki uluslararası bir donanma birliğinin geminin bulunduğu yere doğru ilerlediğini kaydetti. Deniz güvenlik kaynakları ise, bir kuru yük gemisine Kızıldeniz'de seyrederken en az iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD GEMİSİ HUSİ DRONLARINI VURMUŞTU

ABD ordusu, 30 Kasım'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden fırlatılan bir kamikaze dronu Kızıldeniz üzerinde düşürdüğünü açıklamıştı. Kamikaze dronun, bölgeye askeri ekipman taşıyan 2 askeri gemiye eskortluk yapan "USS Carney"e yaklaştığı sırada düşürüldüğü ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi Ekipmanın nereye gönderildiği belirtilmedi ancak ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla birlikte bu ülkeye büyük miktarlarda silah ve askeri ekipman sevkiyatları yaptığı biliniyor. CENTCOM, 23 Kasım'da da Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatıldığı tespit edilen çok sayıda "tek taraflı saldırı dronunun", ABD donanmasına bağlı "USS Thomas Hudner" muhribi tarafından vurulduğunu bildirmişti.

Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemi saldırıya uğradı

ZAMAN ZAMAN İSRAİL'E SALDIRI DÜZENLİYORLAR

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi - Son Dakika
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