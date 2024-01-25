KKTC\'de gerçekleşen Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi\'nde enerjinin geleceği ele alındı

Enerji'nin geleceği ve güncel jeopolitik gelişmeler bugün düzenlenen "Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi"nde ele alındı.

Doğu Akdeniz'de devam eden enerji tartışmaları, bölgesel aktörlerle büyük güçlerin Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları ve son dönemde İsrail- Filistin savaşı ile birlikte yaşanan gelişmelerin irdeleneceği zirve, KKTC'den Avrupa-Akdeniz Araştırmaları Merkezi (ASEMEDS) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TUMBİFED) işbirliğinde yapılıyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonunda saat 09.30'da başlayan zirveye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bazı milletvekilleri vebürokratlar ile konuklar katıldı. Zirveye katılamayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise mesaj göndererek, zirvenin başarılı geçmesi dileğini iletti.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan zirve, TUMBİFED'in faaliyetlerinin gösterildiği bir tanıtım videosuyla devam etti. Ardından Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TUMBİKON) Başkan Vekili Can Çobanoğlusunuş konuşmasını yaptı. Sırasıyla TUMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, ASEMEDS Başkanı Murat Tüzünkan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yaptığı açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi.

ÇOBANOĞLU: ENERJİ PAYLAŞIMI TÜM DÜNYADA SON DERECE KRİTİK BİR MESELA HALİNE GELDİ

TUMBİKON Başkan Vekili Can Çobanoğlu konuşmasında, stratejik eko politik dengelerin bir birine geçtiği, jeostratejik ve jeopolitik kavramlarla kargaşa haline geldiği bir coğrafyanın göbeğinde olduklarını kaydetti ve Kıbrıs'ın Türk insanının mücadele ışığının simgesi olduğunu söyledi.

Enerji paylaşımının tüm dünyada son derece kritik hatta savaşlara neden olan ve daha sıkı bir mücadeleye neden olacak bir mesele haline gediğini ifade eden Çobanoğlu,bu konuda neler yapabileceklerini düşündüklerini ve bu zirveyi düzenlediklerini söyledi.

Zirve sonuç bildirgelerinin son derece yararlı olacağını ve bunları ilgili devlet birimlerine sunacaklarını ifade eden Çobanoğlu, Doğu Akdeniz'in henüz sonuçlanmamış raporlarına bakıldığında,Kıbrıs etrafındaki deltanın Mısır, İsrail ve İtalya deltalarından daha fazla rezerv barındıran bir delta olarak anlatıldığını söyledi. Çobanoğlu Suriye'nin açığında Rusya'nın "off shore" izinleri almasıyla bu bölgenin iyice hareketleneceğini belirtti ve KKTC ile Türkiye Cumhuriyetinin bu bölgenin önemli aktörü olacağını ifade etti. "KKTC ve TC'nin rızası olmadan hiç kimsenin bölgede adım atamayacağını" vurgulayan Çobanoğlu, hidrokarbon yataklarından doğacak zenginliği paylaşmak istediğini söyleyen sözde dünya büyüğü devletlerin ne yaptığını, ne yapmak istediğini bildiklerini belirtti. Çobanoğlu, bunlarageçit vermemek için iş birliğinin önemini ve aldıkları yolu iyi bilmeleri; iyi değerlendirmeler yapmaları gerektiğini kaydetti.

HÜSREV: ENERJİ KAYNAKLARIYLA, YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANIMI HAYATİ

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev de, konuşmasında, enerjinin önemi ve iklim krizi konularına değinerek, enerji kaynaklarıyla, yenilenebilir enerji sistemlerinin etkin kullanımının hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

"En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir" diyen Hüsrev, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına önem verilmesi ve bu konuda hazırlanmış standartlara uyulmasının gerekliliği üzerinde durdu.

TÜZÜNKAN: BÖLGEDE KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN GÜÇLÜ BİR POTANSİYELE SAHİP KAYNAKLAR BULUNUYOR

ASEMEDS Başkanı Murat Tüzünkan ise, bölgede yakın dönemde keşfedilen hidrokarbon kaynaklarının yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen güçlü bir potansiyele sahip kaynaklar bulunduğunun varsayıldığına dikkat çekti ve bunun Doğu Akdeniz'in önemini daha da artırdığını vurguladı.

Tüzünkan,Avrupa- Afrika,Avrupa-Asya enterkonnekte kablo sistemlerinin kurulması ile birlikteenerjiticaretininyenibirboyut kazanabileceğini de belirterek, "Türkiye'nin bölgedeki kaynakların aktarılmasında rol alması ve enerji ticaretinde ortaya çıkacak yeni gelişmelerin bir parçası olması merkez ülke olma hedefine ulaşmak açısında önem arz etmektedir" dedi.

Tüzünkan, Rum Yönetimi'nin Mısır ve İsrail ile oluşturduğu iş birliği mekanizmaları ile Türkiye veKKTC'yidışlayıcıbirbölgeselyapı geliştirmeye çalıştığını, Doğu Akdeniz bölgesinde tüm toplumları kapsayan ve bölgesel iş birliğine dayalı bir ilişki düzeni kurulmasına engel olduğunu da anlattı.

Rum Yönetiminin maksimalist yaklaşımının Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hususunda bölge ülkeleri arasında bir uzlaşı sağlanmasına imkân vermediğine işaret eden Tüzünkan, "Türkiye'nin ve KKTC'nin de dahil olacağı bölgesel bir mekanizmanın oluşturulması,özellikle enerji konusundaKıbrıs'takiikikesiminişbirliğinedayalıbirmekanizmanın geliştirilmesi, Doğu Akdeniz'deki kaynakların verimli kullanımı ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine de imkân sağlayacaktır" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki enerji denklemine yönelik atılan adımların ne kadar yerinde olduğu ve Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin "sadece Doğu Akdeniz ile ilgili bir mesele"olmadığının gelinennoktadabirkezdaha görüldüğünü vurgulayan Tüzünkan, "Halböyleiken,DoğuAkdeniz'debulunanzengindoğalgazkaynaklarının, bölgedekiülkelerarasındaişbirliği,dayanışmavedostlukköprüsüişlevi görebileceğiümidinisürdürmeliyiz.Bu doğrultuda,bölgedeki güncel gelişmelerin ve karmaşık yapının doğru analiz edilerek barındırdığı fırsat ile tehlikelerin iyiirdelenmesigerektiğinidüşünüyoruz.Gelişmelerin farklı boyutları ile doğru bir zeminde tartışılması, ileriye dönük atılacak adımlara, uygulanacak stratejilere ve yürütülecek politikalara da ışık tutacaktır" dedi.

DENİZ: KIBRIS TÜRKLERİNİN TÜM KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKILMASI ÖNEMLİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve hidrokarbon haklarına olduğu gibi, tüm kaynaklarına sahip çıkılmasının gerekli olduğunu, KTTO'nun bu konunun takipçisi olduğunu ve konuya katkı koymaya çalıştığını ifade etti.

Doğu Akdeniz'deki enerji sorununda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyacak bir çözüme ulaşmanın, Kıbrıs sorununu da hak ve adaletli bir çözüme ulaştırabileceğini söyleyen Deniz, tüm paydaşların içerisinde olacağı ortak bir enerji ağını ve TC'den kabloyla KKTC'ye elektrik getirilme projesini desteklediklerini söyledi.

Doğu Akdeniz üzerindeki tüm çabaların belli bir potada toplanması gerektiğini de ifade eden Deniz, güneş enerjisi potansiyelini ortaya koyan bilimsel çalışmalar ışığında, bu mevcut potansiyelin değerlendirilebilmesi adına gerekli yasal tedbir ve düzenlemelerin hayata geçirilmesini KTTO'nun da talep ettiğini söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra verilen kahve molasının ardından sempozyum üç farklı oturumla devam ediyor.

BİRİNCİ OTURUM: AVRUPA VE ORTADOGU'DA ENERJİ ARZ GUVENLİĞİ

Londra Enerji Kulübü İcra Başkanı Mehmet Öğütçü'nün yapacağı "Küresel Enerji Güvenliği, Enerji Yatırımları ve Jeopolitik Güç Mücadelesi" başlıklı sunum ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın "Mavi Vatan ve Kıbrıs" başlıklı sunumunun ardından başlayacak olan birinci oturumda "Avrupa ve Ortadoğu'da Enerji Arz Güvenliği" ile ilgili konular tartışılacak. Oturum başkanlığını ASEMEDS Genel Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan'ın yapacağı oturumda, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci konuşmacı olarak yer alacak.

İKİNCİ OTURUM: DOGˆU AKDENİZ'İN YENİ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

Oturum Başkanlığını ASEMEDS Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Akşit'in yapacağı "Doğu Akdeniz'in Yeni Enerji Jeopolitiği" başlıklı oturumda ise Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Emekli Büyükelçi M. Fatih Ceylan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Kıdemli Öğretim görevlisi A. Necdet Pamir, Dış Politika Enstitüsü Küresel ve Türkiye Ekonomik Araştırmalar Direktörü Dr. Gülsüm Akbulut ile Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren konuşmacı olarak yer alacak.

ÜÇÜNCÜ OTURUM: DOGˆU AKDENİZ ENERJİ UYUŞMAZLIKLARI VE TÜRKİYE İLE KKTC'NİN POZİSYONU

Zirvenin son panelinde "Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC'nin Pozisyonu" ASEMEDS Genel Sekreteri ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çıraklı'nın moderatörlüğünde masaya yatırılacak. Oturumda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ile KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal konuşmacı olarak yer alacak.

TUMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev'in yapacağı kapanış ve genel değerlendirme konuşması ile sona erecek etkinlik, konuya ilgi duyan herkese açık.