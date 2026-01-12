Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi - Son Dakika
Dünya

Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Haberin Videosunu İzleyin
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
12.01.2026 11:54
Haberin Videosunu İzleyin
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
Haber Videosu

İran'da 15 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 538'e yükselirken, bugün gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. Rejime destek veren kalabalık gruplar sokağa inerken, hükümete destek mesajları veren sloganlar atarak dev bir gösteri düzenledi. Ülkede protesto düzenleyen kalabalık grupların karşı karşıya gelmesinden endişe ediliyor.

İran'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa inen binlerce kişi protestolarını 15. günde devam ettirirken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Komşuda tehlike gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

Komşuda tehlike gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

HÜKÜMET DESTEKÇİLERİ SOKAĞA İNDİ

İran'da protestolar 15. gününde devam ederken bugün gerilimi tavan yaptıracak bir gelişme daha yaşandı. Rejim karşıtlarının günlerdir süren gösterilerinin ardından bu kez hükümet destekçileri sokağa indi.

Komşuda tehlike gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

TANSİYON OLDUKÇA YÜKSEK

Yabancı destekli olduğunu iddia ettikleri protesto ve ayaklanmalara karşı dev bir gösteri düzenleyen hükümet destekçileri, attıkları sloganlarla rejimin yanında oldukları mesajını verdi. Ülkede tansiyon git gide yükselirken, iki grubun karşı karşıya gelmesinden endişe ediliyor.

Komşuda tehlike gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Komşuda tehlike gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Son Dakika Dünya Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi - Son Dakika

11:55
