Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTILAR 25 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurmuştu.

HAPİSHANEDE ZORLA ÇIPLAK BIRAKILDILAR

İran'daki protestolar 23. gününde devam ederken, gösterilerde gözaltına alınan protestocularla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü. İran Uluslararası Ajansı'na konuşan, tutuklulardan birinin ailesine yakın bir kaynağa göre, İran hapishanelerinde tutulan protestocular, gözaltında tutuldukları süre boyunca zorla çıplak bırakılma, soğuğa maruz bırakılma ve bileşimi bilinmeyen maddelerle enjeksiyon yapılması gibi kötü muamelelere maruz kaldıklarını anlattılar.

ÜZERLERİNE SOĞUK SU PÜSKÜRTTÜLER

Kaynak, gözaltına alınan genç bir protestocunun hapishaneden gönderdiği mesajda, kendisinin ve diğer birkaç kişinin tutuklandıktan sonra bu tür muameleye maruz kaldığını söylediğini aktardı. Tutuklunun ifadesine göre, cezaevi görevlileri tutukluları gözaltı tesisinin avlusunda çıplak bırakıp kış şartlarında uzun süre binanın dışında tuttular. Ardından görevliler, hortum kullanarak tutukluların üzerine soğuk su püskürttüler.

VÜCUTLARINA BİLİNMEYEN MADDE ENJEKTİ EDİLDİ

Tutuklu ayrıca ertesi gün cezaevi görevlilerinin kendisine ve diğer birkaç mahkûma içeriği belirlenemeyen maddeler enjekte ettiğini söyledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.