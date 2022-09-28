Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi

Karayipler'de etkili olan kategori 3 seviyesindeki Ian Kasırgası, dün Küba'nın Pinar del Rio eyaletinde karaya ulaştı. Kasırga nedeniyle meydana gelen şiddetli yağışlar evleri sular altında bıraktı. Şiddetli rüzgarlar ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu. Rüzgarın etkisiyle elektrik hatlarında hasar meydana gelmesi sonucu ülkedeki elektrik şebekesi tamamen çöktü. Elektriğin kesilmesi sonucu 11 milyondan fazla nüfusu bulunan ülke, karanlığa gömüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kasırga nedeniyle 50 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği ülkede, can kaybı yaşanmadığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

FLORİDA'DA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan; ABD'nin Florida eyaletinin, Atlantik Okyanusu'ndan ülke ana karasına yaklaşan şiddetli Ian Kasırgası'nın etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı. Tampa sakinleri yarın karaya ulaşması beklenen kasırga nedeniyle su ve yiyecek alıp depolarken, kum torbası, jeneratör, radyo ve elektrikli testere gibi eşyalar da en çok talep edilen malzemeler arasında yer aldı.

2.5 MİLYON KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Bazı satış mağazaları önlem olarak ürünlerini zarar görmemeleri için kapladı. Kasırga nedeniyle yaklaşık 2.5 milyon kişiye tahliye emri verildi.

NASA UZAY ARACI VE ROKETİNİ HANGARA ÇEKTİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) da Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle önlemler aldı. Uzay Üssü'ndeki uzay aracı ile fırlatma rampasındaki 98 metrelik roket hangarlara çekildi. Uzay aracı ve roketin 6,4 kilometrelik yolculuğu için ekipler gece boyunca çalıştı.