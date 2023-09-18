Sel felaketinin vurduğu Libya'da halk sokaklara indi, belediye başkanının evini ateşe verdiler

Libya'yı vuran sel felaketinin en çok etkilediği kentler arasında gösterilen Derne'de, acılı halk sokaklara indi. Seldeki can kayıpları nedeniyle yetkililerin hesap vermesini isteyen halk protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler ayrıcaDerne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basıp ateşe verdi.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPTILAR

Libya'da sel felaketinin yaşandığı Derne'de yüzlerce kişi, kent merkezindeki Al Sahaba Cami önünde toplanarak, Libyalı yetkilileri protesto etti. Yetkililerden hesap vermelerini isteyen göstericiler, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de aralarında bulunduğu yetkilileri istifaya çağırdı. Siyasi olarak parçalanan Libya'da ulusal birlik çağrısı yapan göstericiler, "Akile seni istemiyoruz. Bütün Libyalılar kardeştir" sloganı attı.

BELEDİYE BAŞKANININ EVİ ATEŞE VERİLDİ

Göstericiler, Derne'de çöken iki baraj ile ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulunurken, Libya'da bulunan iki hükümetin de krizi yönetemediğini ifade etti. Göstericiler ayrıca, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basarak ateşe verdi.

ÜLKE, DOĞU VE BATI OLARAK İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede, batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derne'nin bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, Dünya Sağlık Örgütüne dayandırarak paylaştığı verilere göre Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.