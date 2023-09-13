Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Son Güncelleme: 13.09.2023 10:14

Libya'yı vuran Daniel Kasırgası'nın yol açtığı selde 5 bin 300 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla insan ise kayıp. Libya'yı etkisi altına alan büyük sel felaketinin yarattığı tahribat, uydu görüntülerine yansıdı.

Libya'da Daniel Kasırgası'nın ardından yaşanan sel felaketinde 5 bin 300 kişi yaşamını yitirdi. Felakette 10 bin kişinin hala kayıp olduğu belirtilirken, uydu görüntülerine yansıyan kareler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı

DANIEL KASIRGASI, LİBYA'YI YIKTI GEÇTİ

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da çok sayıda kişinin hayatına mal olan Daniel Kasırgası, Afrika ülkesi Libya'da 10 Eylül'de felakete yol açtı. Kasırganın ardından oluşan sel, birçok şehri yıkıp geçti. En büyük zararı ülkenin doğusuna veren selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Felaketin ardından bölge çamurla kaplanırken yıkımın tahribatı uydu görüntülerinde de görüldü.

Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı

YALNIZCA DERNE'DE CAN KAYBI 5 BİN 300'E ULAŞTI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 300 kişiye ulaştığını söyledi. Selde hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılanlardan 1300 kişinin naaşının toprağa verildiğini aktaran Harraz, sel felaketinde bazı ailelerin tamamının yok olması dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayan çok sayıda ceset bulunduğunu ve bunların şu an defnedilemeyeceğini belirtti. Harraz, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini belirtti.

Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı

"HALEN BULUNAMAYAN ÇOK SAYIDA CESET VAR"

Derne'de sel felaketinden ölenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini ifade eden Harraz, "Halen bulunamayan çok sayıda ceset var ve şu anda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan gelen uzman kurtarma ekipleri sele kapılarak denize sürüklenen cesetleri kurtarmak için çalışıyor." dedi.

Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı

KASIRGAYLA BİRLİKTE 5 KENTTE SEL

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı

KAYIP KİŞİ SAYISI 10 BİN

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yükseği" olduğu ifade ediliyor.

Trablus Büyükelçisi Yılmaz: Libya'daki kasırgada pek çok yerleşim yeri haritadan silindi

Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Netflix'den Türkiye fiyatlarına zam!
10:06 Sen Türkülerini Söyle Yarışmasının Şampiyonu Belli Oldu
10:05 Maç sayısıyla gol sayısını yarıştırıyor! Haaland, Norveç Milli Takımı'nda tarihe geçmenin eşiğinde
10:04 İstanbul'da harabe bir evin 7 bin liraya kiraya verilmesi tepki topladı
09:56 Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı
09:54 Tabela bu gece yine değişecek! Motorinin ardından bir okkalı zam da benzine
09:38 Efsane filminin Çorum setinde yangın çıktı, bir öküz telef oldu
09:30 Kuntz, Japonya mağlubiyeti sonrası milli futbolcuları ateşe attı! Yaptığı harekete tepkiler çığ gibi
08:55 Konferans Ligi'nin en pahalı 3. takımı Fenerbahçe
08:48 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 10:31:29. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'yı vuran sel felaketinin bıraktığı yıkım uydu görüntülerine yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement