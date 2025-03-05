Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik umutlar bir kez daha tükenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.
Macron sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Müstakbel Alman Şansölyesinin tarihi çağrısına yanıt olarak, Fransa'nın nükleer caydırıcılığıyla Avrupa kıtasındaki müttefiklerini koruma konusundaki stratejik tartışmayı başlatmaya karar verdim. Avrupa'nın geleceği Rusya ya da Washington tarafından belirlenmeyecek. Yarın Brüksel'de, 27 devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek olağanüstü zirvede önemli adımlar atacağız. Bugünün Rusya'sının yalnızca Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir? Ukraynalıların direnmesine yardımcı olmaya devam etmeliyiz."
Son Dakika › Dünya › Macron'dan çarpıcı 'Rusya' açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız - Son Dakika
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