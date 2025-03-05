Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız

Geniş Video İzle

"Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Macron, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

05.03.2025 22:36  Güncelleme: 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik umutlar bir kez daha tükenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

MACRON: RUSYA, TÜM AVRUPA İÇİN TEHDİT HALİNE GELDİ

Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

"AVRUPA'NIN GELECEĞİNİ RUSYA YA DA WASHİNGTON BELİRLEMEYECEK"

Macron sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Müstakbel Alman Şansölyesinin tarihi çağrısına yanıt olarak, Fransa'nın nükleer caydırıcılığıyla Avrupa kıtasındaki müttefiklerini koruma konusundaki stratejik tartışmayı başlatmaya karar verdim. Avrupa'nın geleceği Rusya ya da Washington tarafından belirlenmeyecek. Yarın Brüksel'de, 27 devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek olağanüstü zirvede önemli adımlar atacağız. Bugünün Rusya'sının yalnızca Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir? Ukraynalıların direnmesine yardımcı olmaya devam etmeliyiz."

Macron\'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa\'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Politika, Güvenlik, Fransa, Dünya, Paris, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macron'dan çarpıcı 'Rusya' açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    EN BÜYÜK TEHDİT SİZSİNİZ HAYVANLAR 36 6 Yanıtla
  • vedat altuntas:
    şimdi bizi çağırırlar 30 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    umarım Rusya sizi öper 22 4 Yanıtla
  • hanram2007:
    Rusyayı en çok bu avrupayı titrettiği için seviyorum. 20 2 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Atma Atma Hava Atma 8 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Babanız geliyor ayağa kalkın ..Osmanli geri dönüyor 3 4 Yanıtla
  • Barış Aksoy:
    Boş işler 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:12:20. #7.12#
SON DAKİKA: Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.