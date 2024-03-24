Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu - Son Dakika
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Dünya

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

Moskova'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrini savaş uçaklarıyla vurdu. Bombardımana misilleme yapan Ukrayna ordusu ise iki Rus gemisini, Rusya'nın Kırım'daki Karadeniz filosunun altyapı tesislerini ve bir iletişim merkezini vurduğunu açıkladı.

24.03.2024 12:32
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Rusya'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kanlı saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya ise başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrine hava saldırısı düzenledi. Lviv'e komşu Polonya'da savaş uçakları olası ihlalleri önlemek için alarm durumuna geçerken Ukrayna'dan bu saldırılara misilleme gecikmedi. Ukrayna ordusu ise yaptığı açıklamayla iki Rus çıkarma gemisini vurduğunu açıkladı.

SALDIRIDA 150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 150 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, sonrasında AVM'de çıkan yangını da saldırganların yanıcı sıvılar kullanarak çıkardıkları belirlendi.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI

Rusya İstihbarat Servisi (FSB), saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Ayrıca, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

PUTİN: SALDIRGANLARIN UKRAYNA TEMASLARI VARDI

Rusya lideri Putin, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandığını ifade etti. Rusya İstihbarat Servisi (FSB) de başkentteki terör saldırısına ilişkin açıklamasında Ukrayna'yı hedef alarak, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerini kullandı.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

ZELENSKİ: RUSLAR HEP AYNI YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna vatandaşlarına hitaben bir konuşma yaptı. Zelenskiy konuşmasında, Putin'in, dün başkent Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen terör saldırısını yapan kişilerin, Ukrayna'ya doğru kaçmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Putin ve diğer Rus yetkililerinin, saldırı konusunda Ukrayna'yı suçlamaya çalıştıkları ve benzer adımları daha önce de attıklarını kaydeden Zelenskiy, "(Ruslar) Hep aynı yöntemleri kullanıyorlar." dedi.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna ve bu ülkede yaşayan halka yönelik "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı. Konuşmasında, "Yüz binlerce teröristi buraya, Ukrayna topraklarına sürdüler, bize karşı savaşıyorlar ve kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil." ifadesine yer veren Zelenskiy, Putin'i, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek, onlara hitap etmek yerine, saldırı konusunu Ukrayna'ya nasıl getireceğini düşünerek bir gün sessiz kalmakla itham etti. Rus halkının, Ukrayna'da ölen Rus askerleri için Putin'den hesap sormadığı sürece Putin'in bu durumu kendi lehine kullanacağını kaydeden Zelenskiy, "Teröristler her zaman kaybetmelidir ve hayatı gerçekten savunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

BİNLERCE KİŞİ SIĞINAKLARA İNDİ

Rusya yönetimi saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarken, ordu birlikleri bu gece yarısı harekete geçti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i savaş uçaklarıyla vuran Rus ordusu saldırılarında binlerce kişi sığınaklara indi. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Görgü tanıkları çok sayıda füzenin havada önlendiğini aktardı.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

POLONYA SİLAHLI KUVVETLERİ ALARM DURUMUNDA

NATO topraklarına komşu Lviv şehri de hedef alındı. Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

UKRAYNA ORDUSUNDAN MİSİLLEME

Ukrayna ordusu ise Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehrine bir gecede düzenlediği saldırıda, iki Rus çıkarma gemisini vurduğunu açıkladı.

Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu

"İLETİŞİM MERKEZİ VE ALTYAPI TESİSLERİ VURULDU"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Yamal ve Azov amfibi çıkarma gemilerini, bir iletişim merkezini ve Karadeniz Filosu'nun bazı altyapı tesislerini başarıyla vurdu" denildi.

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Son Dakika Dünya Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Whatisup Up: Bir zahmet ukraynayı dümdüz edin. 3 senedir neyi bekliyorsunuz. kendi askerinizden daha mı önemli o binaları sağlam ele geçirmek?! 17 29 Yanıtla
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