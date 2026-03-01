Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Neden sığınakta değildi? Hamaney\'in son kararı hayatına mal oldu
01.03.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Neden sığınakta değildi? Hamaney\'in son kararı hayatına mal oldu
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda ölen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in neden sığınakta değil de konutta olduğu sorusu yanıt buldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı. Ondan böyle oldu." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sürerken, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti.

İRAN'DA 40 GÜNLÜK YAS

İran medyası, Hamaney'in saldırılarda yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ölüm haberinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edildi. Ayrıca ülke genelinde 7 gün resmi tatil kararı alındı.

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran devlet televizyonu, Hamaney'in vefatını "İran İslam Devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadeleriyle duyurdu.

Neden sığınakta değil de konuttaydı? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

"CEZASIZ KALMAYACAK" MESAJI

Hamaney'in ölümünün açıklanmasının ardından İran hükümeti sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının cezasız kalmayacağı vurgulanarak, faillerin ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifade edildi. İran Cumhurbaşkanlığı da benzer bir açıklama yaparak saldırının karşılıksız bırakılmayacağını belirtti.

"SIĞINAKTA SAKLANMAK İSTEMEDİ"

İran'ın üst düzey güvenlik yetkililerinden Laricani ise Hamaney'in son günlerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Laricani, "Hamaney sığınakta saklanmak istemedi, hayatına normal şekilde devam etmekte ısrarcıydı.Ondan böyle oldu." dedi.

Neden sığınakta değil de konuttaydı? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

KONUTU 30 BOMBAYLA HEDEF ALINDI

Öte yandan Hamaney'in öldürüldüğü ABD ve İsrail ortak operasyonunun detayları da ortaya çıktı. İsrail savaş uçaklarının konutuna 30 bombayla düzenlediği saldırıda kızı, damadı, torunu ve geliniyle birlikte yaşamını yitiren Hamaney'in cenazesinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi. Öte yandan Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

TOPLANTI SAATİNDE VURDULAR

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre; İsrail'in Hamaney ve üst düzey siyasi ve askeri liderlerini vurduğu gün ve saat özenle seçildi. Hamaney ve İran'ın üst düzey kadrosunun toplantı yaptığı cumartesi günü İran saatiyle 10:00'u seçen İsrail jetleri konuta 30 bomba bıraktı. Bombalar, Hamaney'in konutunu tamamen yok etti. Saldırıda Hamaney'in yakın danışmanı Ali Şamhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzade öldürüldü. İran devlet televizyonu Hamaney'in öldüğünü doğruladı.

AYLAR ÖNCESİNDEN ADIM ADIM PLANLAMIŞLAR

Bu "baştan aşağı" hedefleri vuran harekat öncesinde İsrail askeri heyeti Washington'da yoğun mesai harcadı. Genelkurmay başkanı, hava kuvvetleri komutanı, Mossad direktörü planlama sürecine katıldı. Netanyahu Aralık ayında Florida'da Trump ile bir araya geldi. İkili nükleer programın sürmesi halinde askeri müdahalenin haklılığı konusunda uzlaştı.

Ayetullah Ali Hamaney, Ali Laricani, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Görenler inanamıyor Cagliari’nin yıldızından inanılmaz bir gol Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:07:40. #7.13#
SON DAKİKA: Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.