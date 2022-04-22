Netflix'ten sıkıldık mı? - Son Dakika
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BBC

Netflix'ten sıkıldık mı?

22.04.2022 13:25
Netflix'ten sıkıldık mı?

Birçoğumuzun saatlerce baştan sona izlediği dizilerin yayıncısı Netflix'in kullanıcı sayısı ve piyasa değeri hızla düşüyor.

Birçoğumuz son iki yılı saatlerce Netflix'teki dizileri izlemekle geçirdi. Peki dijital yayın platformunun kullanıcı sayısı ve piyasa değeri şimdi neden düşüyor?

2020'nin ilk üç ayında, koronavirüs kısıtlamaları hızla yaygınlaşmaya başladığında Netflix'e 16 milyon kişi abone oldu. Belirsizlik ve korkuyla dolu haberlerden ufak da olsa uzaklaşmak insanlara iyi gelmişti.

Ama artık kısıtlamalar kalktı ve dünya açıldı. Biz de acaba Netflix'ten sıkıldık mı? Yıllardır popülerleşen ve büyüyen yayın platformunun da en büyük korkusu bu.

'Artık daha iyi abonelik fırsatları olduğunu düşünüyorum'

28 yaşındaki Amerikalı sanatçı Paul Weiner, Netflix'e ilk abone olduğu zamanlarda platformdan çok keyif aldığını, Star Trek gibi eski programları izleyebilmekten memnun olduğunu anlatıyor.

Ancak Weiner, Netflix'in artık değiştiğini söylüyor, üretimini kendi yaptığı dizilerin ise çoğunlukla kötü yazıldığını düşünüyor.

Weiner "En sevdiğim dizilerin bazısı Netflix'ten ayrıldı. Artık daha iyi abonelik fırsatları olduğunu düşünüyorum" diyor.

Son haftalarda Weiner gibi üyeliğini iptal eden yüz binlerce kişi oldu.

Şirket, Salı günü yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde hedeflerinin gerisine düştüğünü, hisselerinin yüzde 35 değer kaybettiğini ve piyasa değerinin 54 milyar dolar azaldığını açıkladı.

Rekabet arttı

Netflix, her daim erişilebilir televizyon deneyimini ilk 2007 yılında seyircilerle tanıştırdı. Yüzlerce diziyi ve filmi bir anda platforma yükleyen Netflix, popüler kültüre çok hızlı giriş yaptı.

Ancak HBO, Disney, Apple ve Amazon gibi şirketler çok vakit kaybetmeden aynı yoldan ilerledi ve rekabet birden arttı.

Eğlence sektörü hakkında yazan gazeteci Tufayel Ahmed, "Netflix, kendi üretimlerinden ziyade Friends gibi başka prodüksiyon şirketlerinden aldığı popüler dizileri bir araya getirip sunduğu için seviliyordu" diyor ve devam ediyor:

"Fakat o prodüksiyon şirketleri artık dizi ve filmlerini Netflix'ten çekiyor ve kendi platformlarında gösteriyor. Netflix'in de oluşan bu açığı kapatması gerekiyor."

Netflix son zamanlarda kendi üretimi dizilere çok ciddi yatırım yapıyor. Bunların arasındaki en popüler yapımlar Bridgerton, Squid Game ve Sex Education.

Ancak Ahmed, aynı seviyede yatırım yapmaya hazır olan çok sayıda rakibin ortaya çıktığı bu dönemde Netflix'in değer kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

İnsanların ilgisi azalıyor

Netflix'in kullanıcı sayısı 2020'nin başında çok hızlı bir şekilde tırmanmaya başladı.

Ancak MIDiA Research adlı araştırma şirketinde çalışan medya analisti Mark Mulligan, piyasanın koronavirüs dönemindeki canlılığının aslında yanıltıcı olduğunu, insanların evde kalmak zorunda oldukları için daha çok vakti ve parası olduğunu belirtiyor.

Mulligan, şimd ise "insanların vakti ve ilgisinin zirveye ulaştığını ve düşmeye başladığını" aktarıyor.

Abonelik fiyatları artıyor

Covid-19'dan sonra dünya ekonomisi toparlanmakta zorlandı. Dünyanın her yerinde fiyatlar ve insanların yaşam maliyeti yükselmeye başladı.

Netflix ise bu dönemde abonelik fiyatlarını düşürmektense yükseltmeyi seçti. Kullanıcılar da bu karardan hiç memnun değil.

Londralı 38 yaşındaki Natalie Walters, fiyat artışının "kabul edilemez" olduğunu ve daha düşük bir aboneliğe geçtiğini söylüyor.

55 yaşındaki Peter Biggins de aynı seçimi yaptığını anlatıyor.

Biggins, "Netflix'e en başından beri üyeliğim var. Bazı dizileri güzel ama artık çok fazla seçenek var" diyor.

Biggins, aynı zamanda dijital yayın platformunun kullanıcılar arasında hesap paylaşımının önüne geçmek için şifre paylaşımını engellemeyi düşündüğü açıklamasını hiç doğru bulmuyor.

Şili'de hukuk öğrencisi olan Aram Asai Munoz da Biggins gibi düşünenlerden.

Yıllardır farklı evlerde yaşayan annesi, babası ve kız kardeşiyle aboneliğini paylaşan Munoz, böyle bir uygulamanın başlatılması durumunda üyeliğini iptal edebileceğini söylüyor.

Munoz, üyelik fiyatının Netlix'i ilk kullanmaya başladığı döneme göre neredeyse iki katına çıktığını söylüyor, bu harcamanın ödenmesi gereken diğer faturalara kıyasla çok büyük bir lüks olduğunu aktarıyor.

Büyüme hedefleri gözden geçiriliyor

ABD'de Netflix kullanıcılarıyla ilgili yapılan bir araştırma, yüzde 11'in paylaşımlı, yüzde 85'in tam ücretli ve geri kalanın ücretsiz deneme aboneliği kullandığını tespit etti.

Televizyon analisti olan Julian Aquilina, abonelik fiyatlarını yükseltme politikasının kullanıcılar arasında popüler olmamasına rağmen şirketi rahatlatabileceğini söylüyor.

Aquilina, "Netflix çok iyi bir ürün ve insanlar kullanmaya devam ediyor. Yakın zamanda yok olacağını düşünmüyorum. Öte yandan şirketin büyüme hedefleri gözden geçiriliyor, gelecekte kaç kişinin üye olacağı henüz bilinmiyor" diyor.

Netflix'ten sıkıldık mı?
Netflix'ten sıkıldık mı?
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