New York\'ta gökdelene uzun namlulu silahla baskın: 6 ölü

New York'un en işlek bölgelerinden biri olan Midtown Manhattan'da bulunan 345 Park Avenue adresindeki gökdelende yaşanan silahlı saldırı şehri yasa boğdu. New York Polis Departmanı (NYPD), saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında bir NYPD memuru ile dört sivil yer alırken, saldırganın da olay yerinde intihar ettiği belirtildi. Saldırının nedeni henüz netleşmezken, federal ve yerel makamlar çok yönlü soruşturma başlattı.

ÖLENLERDEN BİRİ POLİS MEMURU

NYPD sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, olayda hayatını kaybeden altı kişiden biri polis memuruydu. Memurun ailesine bilgi verildiği öğrenildi. Üç üst düzey kolluk kuvveti yetkilisi, ölen memurun kimliğinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını ancak saldırganla karşı karşıya geldiği sırada vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

SALDIRGAN KENDİ SİLAHIYLA İNTİHAR ETTİ

Kaynaklar, saldırganın olayın ardından kendisini vurarak intihar ettiğini aktardı. NYPD tarafından "yalnız tetikçi" olarak tanımlanan saldırganın 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olduğu açıklandı. Las Vegas, Nevada nüfusuna kayıtlı olan Tamura'nın saldırı motivasyonuna dair detaylar henüz netlik kazanmadı.

New York Polis Departmanı Emniyet Müdürü Jessica S. Tisch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından bölgedeki tüm giriş-çıkışlar kapatıldı, gökdelende detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın elinde M4 saldırı tüfeğiyle binanın lobisine girdiği ve üniformalı bir NYPD memuruna doğrudan ateş açtığı görüldü. Komiser Tisch, saldırganın ardından bir sütunun arkasına saklanan kadını vurduğunu ve lobiyi yaylım ateşine tuttuğunu açıkladı. NYPD memuru Didarul Islam'ın vurularak ağır yaralandığı ve New York Presbyterian Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. 36 yaşındaki Bangladeşli memurun iki çocuk babası olduğu ve eşiyle üçüncü bebeklerini bekledikleri belirtildi. Komiser Tisch, Islam'ın departmanda üç buçuk yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve özel güvenlik hizmeti kapsamında binada görevli olduğunu aktardı.

Hayatını kaybeden diğer üç kişiden biri asansör bölümünde vurulan güvenlik görevlisi, biri lobide vurulan adam, diğeri ise 33. katta ölü bulunan bir kadın.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Tisch, Shane Tamura'nın belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişi olduğunu belirterek, "Motivasyonu henüz net değil. Neden özellikle bu binayı hedef aldığını anlamaya çalışıyoruz" dedi. Saldırının düzenlendiği 345 Park Avenue binasında Blackstone, KPMG, NFL ve Rudin Management gibi küresel firmaların ofisleri bulunuyor.

COLORADO'DAN YOLA ÇIKTI, NEW YORK'TA SALDIRI DÜZENLEDİ

Polis kayıtlarına göre Shane Devon Tamura, 26 Temmuz'da Colorado'dan yola çıktı. 27 Temmuz'da Nebraska ve Iowa'dan geçti, son olarak Pazartesi günü saat 16.24'te Columbia, New Jersey'de görüldü. Kısa süre sonra Manhattan'a ulaştı ve saldırıyı gerçekleştirdi.

ARACINDA CEPHANELİK ÇIKTI

NYPD, saldırganın aracında yaptığı aramada tüfek kılıfı, mühimmat, dolu bir tabanca, şarjörler, sırt çantası ve Tamura adına yazılmış ilaçlar buldu. Patlayıcı aramasında ise herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

FEDERAL YETKİLİLER SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

ABD Güney New York Bölge Savcılığı Başsavcısı Pam Bondi, X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale için geçici ABD Savcısı Jay Clayton liderliğinde bir komuta merkezi kurulduğunu duyurdu. Bondi, federal savcıların ve yerel FBI ajanlarının olay yerinde aktif olarak görev aldığını belirtti.

SALDIRI DIRASINDA GÖSTERDİĞİ TUHAF DAVRANIŞLAR KAMERADA

Tisch, saldırganın asansörden çıkan bir kadının zarar görmeden yanından geçmesine izin verdiğini belirtti. "Kadının yanından çekiliyor ve asansöre kendisi biniyor. Bu detay, saldırganın rastgele değil, seçici bir şekilde davrandığı izlenimini veriyor" dedi.

ŞEHRİN EN KRİTİK NOKTALARINDAN BİRİ

Saldırının gerçekleştiği 345 Park Avenue binası, Grand Central İstasyonu ve Modern Sanat Müzesi'ne yalnızca birkaç blok uzaklıkta bulunuyor. 190 metre yüksekliğindeki bina, bir şehir bloğunu kaplıyor ve kendi posta koduna sahip az sayıdaki New York gökdeleninden biri. Rockefeller Center'a ve Central Park'a da yakın olan bina, yatırım firması Blackstone'un merkezi olarak biliniyor.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kolluk kuvvetleri, saldırganın geçmişini ve potansiyel motivasyonlarını araştırıyor. Şu aşamada saldırının terör bağlantılı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililer, Shane Tamura'nın önceki faaliyetlerine dair birçok farklı teoriyi değerlendiriyor.

FBI New York Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Raia, olay yerine derhal ekip sevk edildiğini ve NYPD ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. "Bu NYPD tarafından yürütülen bir soruşturma. Ancak biz her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: BU ANLAMSIZ BİR ŞİDDET GECESİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında "Bu gece beş masum insan vuruldu. Dördü hayatını kaybetti. Bu anlamsız bir şiddet gecesi" diyerek duygusal açıklamalarda bulundu. Adams, öldürülen polis memuru Islam için, "Tanrı'ya inanan, ailesine bağlı bir insandı. Bu şehri seviyordu" ifadelerini kullandı.

NYPD Komiseri Tisch, Özel Harekat Birimi'nin binada ikinci bir tarama gerçekleştirdiğini ve şu anda kamu için herhangi bir tehdit olmadığını duyurdu. "Tek saldırgan olduğuna inanıyoruz. Halk için aktif bir tehdit kalmamıştır" dedi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

Polis, vatandaşlardan Midtown Manhattan'daki Park Avenue, 52. Cadde ve çevresinden uzak durmalarını istedi. Şehirde güvenlik seviyesi geçici olarak artırıldı. NYPD ve FBI'ın birlikte yürüttüğü soruşturmanın önümüzdeki saatlerde yeni detaylar ortaya koyması bekleniyor.