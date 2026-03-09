Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem ''Mağdurum'' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem ''Mağdurum'' dedi

Haberin Videosunu İzleyin
Nice\'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem \'\'Mağdurum\'\' dedi
09.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nice\'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem \'\'Mağdurum\'\' dedi
Haber Videosu

Fransa'nın Nice kentindeki Massena Meydanı'nda Filistin ile dayanışma amacıyla kurulan bir standın önünde yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye döndü. Standa yaklaşan bir kişi önce aktivistlerle tartışmaya girdi, ardından bir kadın aktiviste fiziksel müdahalede bulundu. Başında kippa olan adam yaşananların ardından ise kendisini mağdur göstermek için tuhaf davranışlar sergiledi. Saldırıya uğramış gibi tepkiler verip çığlıklar atan adam soluğu polisin yanında aldı.

Fransa'nın Nice kentinde bulunan Massena Meydanı'nda Filistin ile dayanışma amacıyla kurulan bir standın önünde yaşanan gerginlik, kısa süreli bir arbedeye dönüştü. Başında kippası olan kişi stanttaki aktivistlere sözlü tacizde bulunurken, bir kadın aktiviste de fiziksel müdahaleye kalkıştı. Tüm bu provokasyonu düzenleyen adam daha sonra ise kendisi saldırıya uğramış gibi tuhaf hareketler sergiledi ve soluğu Fransız polisinin yanında aldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre başına kippa takan bir kişi, meydanda kurulan Filistin dayanışma standının önüne gelerek aktivistlerle tartışmaya başladı. Taraflar arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyürken, çevredeki kişiler de tartışmaya tepki gösterdi.

Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem 'Mağdurum' dedi
Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem 'Mağdurum' dedi
Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem 'Mağdurum' dedi

Olay anına ait görüntülerde aktivistlerin, söz konusu kişiye kadınlara yönelik davranışlarını eleştirdiği ve gerginliğin artmaması için tepki gösterdiği net bir şekilde duyulurken, standın barışçıl bir etkinlik için kurulduğu defalarca belirtiliyor.

SALDIRIYA UĞRAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Çevrede bulunan bazı görgü tanıkları, tartışma sırasında bir kadın aktivistin itilerek hedef alındığını söylerken, tüm bu arbedeye neden olan kişi birdenbire tuhaf hareketler sergilemeye başladı. Söz konusu şahıs saldırıya uğramış ve canı çok acıyormuş gibi tepkiler verip, çığlıklar atarak biraz ileride bekleyen polisin yanına gitti.

Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem 'Mağdurum' dedi

POLİS TARAFLARI DİNLEDİ

Gerginliğin büyümesi üzerine müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırarak meydanda güvenlik önlemi aldı ve tarafların ifadelerini dinledi.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tartışmanın ardından şahsın kendisini mağdur olarak göstermeye çalıştığı apaçık şekilde görüldü.

MEYDAN SIK SIK GÖSTERİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Nice'in en yoğun noktalarından biri olan Masséna Meydanı, çeşitli sivil toplum etkinlikleri ve siyasi gösterilere sık sık ev sahipliği yapıyor. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili düzenlenen etkinliklerde zaman zaman karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlikler yaşanabiliyor.

Filistin, Fransa, Asayiş, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem ''Mağdurum'' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi. ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
Meksika’da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi Baal heykeli yakıldı Meksika'da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi; Baal heykeli yakıldı
Mücteba Hamaney kimdir Mücteba Hamaney kimdir?
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Mourinho’nun Benfica’sı şampiyonluk yolunda Porto’yu geçemedi Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi
İsrail yangın yeri İran, Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu İsrail yangın yeri! İran, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
İHA saldırı sonrası kritik temas Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü İHA saldırı sonrası kritik temas! Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Lavrov’dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?
Ordusu İran’dayken Trump golf oynadı Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı
Galatasaray’dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
Tahran’da vurulan petrol deposunun yeni görüntüsü Tahran'da vurulan petrol deposunun yeni görüntüsü

18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
18:36
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
18:32
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı
18:18
Özgür Özel’e bir soruşturma daha
Özgür Özel'e bir soruşturma daha
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
16:08
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var
İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 19:32:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Nice'te Filistin standında provokasyon girişimi: Hem saldırdı hem ''Mağdurum'' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.