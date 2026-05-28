Norveç\'in Fosil Yakıt Paradoksu

Norveç, elektriğinin neredeyse tamamını yenilenebilir kaynaklardan ürettiği için dünyanın en çevreci ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şehirlerinde bisikletler, yayalarla sessizce sokakları paylaşıyor. Norveç yollarındaki her on yeni otomobilden dokuzu elektrikle çalışıyor.

Ayrıca 35 yıl önce, şirketlerin saldıkları her ton sera gazı için ücret ödemesini öngören karbon vergilerini uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olmuştu.

Buna karşın Norveç, kirletici fosil yakıtların – gaz ve petrol – üretimini artırıyor.

Fncak bunları yurt içinde kullanmak yerine büyük ölçekte ihraç ederek devasa gelirler elde ediyor.

Nitekim ülkenin geleceği, içeride caydırmaya çalıştığı bu yakıtların kullanımına ayrılmaz biçimde bağlı.

İçeride karbonsuzlaşma ile küresel ölçekte büyük bir fosil yakıt ihracatçısı olma rolü arasındaki bu çelişkiye "Norveç paradoksu" adı veriliyor ve bu durum yıllardır yoğun bir siyasi ve toplumsal tartışmaya yol açıyor.

Peki Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının getirdiği küresel fiyat artışlarıyla birlikte Orta Doğu'daki savaş Norveç'i nasıl etkiliyor ne anlama geldi? Ve bu durum ülkenin en rahatsız edici tartışmalarından birini yeniden alevlendirdi mi?

Fosil yakıtların Norveç için anlamı

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi'ne göre Norveç dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri ve enerji sektörü bu gelişimi yönlendiren başlıca zenginlik kaynağı.

Bu sektörden yapılan ihracat, yurtdışına satılan tüm malların yaklaşık %60'ını oluştururken ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) %20'sinden fazlasını temsil ediyor.

Devlet, Norveç kıta sahanlığının başlıca işletmecisi olan Equinor adlı holdingde çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor ve kârlarının büyük bölümünü bir egemen varlık fonuna aktarıyor.

2025 sonu itibarıyla fonda tahmini 1,9 trilyon dolar tutarında varlık bulunuyordu — bu da Norveç vatandaşı başına yaklaşık 350.000 dolar (16 milyon TL) anlamına geliyor.

Büyüyen bu para havuzu aynı zamanda Norveç'in cömert emeklilik sistemini ve refah devletini fiilen ayakta tutuyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bombardımanının ardından Orta Doğu'da savaşın patlak vermesiyle birlikte uzmanlar, bu fon rezervinin kaçınılmaz olarak etkilenebileceğini belirtiyor.

Nitekim çatışmanın başlamasından bu yana Norveç devletinin muhtemelen fonun büyüklüğünü artırdığı, Oslo Borsası'nın ise büyük ölçüde listelerde ağırlıkta olan yerli enerji şirketlerinin etkisiyle yükseldiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda Norveç'in İşçi Partisi hükümeti, Nobel Barış Ödülü'nü veren ülkenin savaştan mali olarak yarar sağladığı algısına karşı durmaya çalışıyor.

Ülkenin maliye bakanı ve eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg durumu "bir paradoks" olarak nitelendirerek Norveç'in barıştan daha fazla kazanç sağladığını belirtti.

El Pais gazetesine verdiği demeçte, "Petrol fiyatlarındaki artışın bize fayda sağlayacağı net değil" dedi ve ekledi:

"Norveç artık egemen varlık fonumuz aracılığıyla uluslararası finans piyasalarına önemli ölçüde maruz kalmış durumda. Hisse senedi piyasalarındaki düşüş, ham petrol fiyatındaki yükselişin sağladığı faydadan daha fazla zarar veriyor."

Norveç egemen varlık fonunun başındaki Nicolai Tangen de Reuters'a, İran savaşı nedeniyle yükselen petrol gelirlerinin fona sağladığı faydanın, yurtdışındaki hisse fiyatlarındaki düşüş ve Norveç kronunun değer kazanmasının etkilerinden daha az olduğunu söyledi.

Buna rağmen NRK köşe yazarı Cecilie Langum Becker'in de belirttiği gibi:

"Acı gerçek şu ki dünya yanarken devlet bütçemize para akıyor."

Bu dinamik, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Moskova'nın Avrupa'ya enerji ihracatının keskin biçimde azalmasıyla zaten görünür hale gelmişti.

O tarihten bu yana Norveç, süregelen enerji krizi ortamında Avrupa'da önemli bir petrol ve gaz tedarikçisi olarak öne çıktı.

Ülke, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi ve Batı Avrupa'nın en büyük ham petrol üreticisi.

Nordea finans kuruluşundan analist Thina Saltvedt, BBC Mundo'ya "Bugün Avrupa'da tüketilen gazın yaklaşık %30'unu ve petrolün %15'ini sağlıyoruz, ihracatımızın %90'ını buraya gönderiyoruz" dedi.

Geriye dönüş

Ancak İran'ın bombalanması ve ardından Orta Doğu'da savaş ile istikrarsızlığın yayılması Norveç'i başka açılardan da etkiledi.

Öncelikle, ülkenin daha geniş ahlaki sorumlulukları konusundaki tartışma yeniden açıldı.

Norveç Mülteci Konseyi, egemen varlık fonundan elde edilen kârların bir kısmının savaştan etkilenen İran'daki sivillere yardım için ayrılması çağrısında bulundu.

Kurum, Norveç'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sırasında da benzer bir adım attığını hatırlattı.

Bu çağrılara verilen resmi yanıtta ise Stoltenberg'in Reuters'a verdiği demeçte belirttiği üzere Norveç'in uzun süredir dünyanın en büyük uluslararası yardım bağışçılarından biri olduğu ve "ihtiyaç duyan ülkelerin kararlı bir destekçisi" olduğu vurgulandı.

İkinci olarak, Orta Doğu'daki kötüleşen durum Norveç'in küresel yeşil enerji lideri olarak itibarını da zorladı.

Bazı gözlemciler, Orta Doğu'daki mevcut çıkmazın yeşil teknolojilerdeki ilerlemeleri ve Oslo'nun bunlara yönelik uzun vadeli bağlılığını yavaşlatmış göründüğünü söylüyor.

Norveç Doğayı Koruma Derneği Başkanı Truls Gulowsen BBC Mundo'ya "Benim gibi bir Norveçli çevreci için durumun utanç verici olduğu açık" dedi.

Gulowsen'e göre Norveç'te baskın anlatı artık küresel istikrarsızlığın hidrokarbonlara daha fazla bağımlılığı haklı çıkardığını kabul etme yönünde değişiyor.

"Derin Arktik sularında — hiçbir koşulda sömürü yapılmaması gereken hassas çevrelerde — yeni alanların açılmasından söz ediliyor" diyor.

Bundan sonra ne olacak?

Çevre grupları ve aktivistler, devletin petrol endüstrisine bağımlılığını azaltmak için somut taahhütler ve bir takvim çağrısında bulunuyor.

Buna karşılık petrol ve gaz sektörü, ekonomiye katkısını ve yarattığını söylediği yüz binlerce işi savunuyor.

Başbakan Jonas Gahr Støre liderliğindeki Norveç hükümeti yakın zamanda 57 yeni arama ruhsatı verdi.

"Avrupa'ya tedarik sağlamak için daha fazla petrol aramaya devam edeceğiz" diyen Støre, sektörün aşamalı olarak sona erdirilmesi için bir takvim belirlemek yerine geliştirilmesi görüşünde.

Partisinin gençlik kollarından gelen baskıya rağmen Støre, bir çıkış takvimi başlatmaya pek ilgi göstermiyor.

Bunun yerine hükümeti, daha olgun sahalardaki üretim düşüşünü telafi etmek amacıyla ülkenin en az işletilen bölgesi olan Barents Denizi'ne odaklanmış görünüyor.

Industri Energi sendikasından Frode Alfheim BBC Mundo'ya "200.000'den fazla doğrudan işten söz ediyoruz. Avrupa'yı enerji tedariksiz bırakmanın zamanı değil" diyor.

Saltvedt ise temkinli bir not ekliyor:

"Giderek daha fazla insan ufukta bir gün batımı olduğunu fark ediyor. Ama bu acı verici olacak."

Şimdilik ise uzun vadeli düşünmekten ziyade kritik olaylara ve bunların yarattığı sarsıntılara yanıt vermek daha öncelikli görülüyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .