Üye Girişi
Omicron: Koronavirüs varyantıyla ilgili iyi ve kötü haberler ne anlama geliyor? - Son Dakika
BBC

Omicron: Koronavirüs varyantıyla ilgili iyi ve kötü haberler ne anlama geliyor?

24.12.2021 13:18
Omicron: Koronavirüs varyantıyla ilgili iyi ve kötü haberler ne anlama geliyor?

Omicron dalgası dünyayı sarsıyor.

Omicron dalgası dünyayı sarsıyor. Bilim insanları, siyasetçiler ve halklar, bunun hayatlarımızı nasıl etkileyebileceğini kavramaya çalışıyor.

İngiltere'de ve çeşitli Avrupa ülkelerinde bu varyantla mücadele edebilmek için önlemler sıkılaştırılıyor.

Omicron hakkında sürekli yeni bilgiler paylaşılıyor. Bunların bir kısmı endişe verici, bir kısmı da olumlu haberler. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor?

Bu pandeminin son kışı değil

Aklımızda çıkmış olabilir fakat şu an bulunduğumuz nokta, geçen yılın aynı günlerine göre çok daha olumlu.

Geçen yıl Noel'de aynı evde yaşamayanların görüşmesine izin verilmemişti.

2020'nin son döneminde çıkan Alfa varyantı Kasım'dan itibaren kapanma önlemlerine yol açmış, yılbaşından hemen önce de ilk aşılama faaliyetleri başlatılmıştı.

Bu yılki kurallar ve kısıtlamalar ise geçen yıla kıyasla daha gevşek.

Ağır geçirme ihtimali düşük

Omicron varyantına yakalananlarda önceki varyantlara kıyasla hastalığı ağır geçirme ihtimali daha düşük.

Dünya genelindeki araştırmalar, Omicron'un Delta'dan daha hafif olduğunu ve hastaneye yatma ihtimalinin yüzde 30 ile yüzde 70 arasında daha düşük olduğunu gösteriyor.

Omicron çoğu kişide soğuk algınlığı gibi boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısına yol açıyor. Ama bunlar, herkesin hastalığı hafif geçireceği anlamına gelmiyor.

Virüsün geçirdiği mutasyonlar onu daha zararsız kılmış gibi gözüküyor ama bunda aşıların ve önceki Covid-19 dalgalarının rolü de unutulmamalı.

Fakat çok hızlı yayılıyor

Hastanelerin Omicron dalgasıyla başa çıkıp çıkamayacağını belirleyen tek şey hastalığın ağırlığı değil: Denklemin diğer yarısını da bulaşma hızı oluşturuyor.

Omicron'un hastanelik etme ihtimali yüzde 50 daha düşükse fakat bulaşma hızı iki katıysa, bu ikisinin etkisi birbirini götürür.

Omicron'un gerçekten başarılı olduğu alan insanlara bulaşmak. Diğer varyantlardan daha hızlı yayılıyor, önceki aşılar ve enfeksiyonlardan kaynaklanan bağışıklığın etrafından dolaşabiliyor.

İngiltere'de Perşembe günkü vaka sayısı neredeyse 120 bine ulaştı. Üstelik Omicron olan herkesin test yaptırmadığını ve birden fazla defa enfekte olanların verilere eklenmediğini göz önünde bulundurunca gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Yaşlıları nasıl etkileyeceğinden emin değiliz

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının ağırlaşmasını etkileyen en büyük risk faktörü yaş olageldi.

İngiltere'de Omicron vakalarının ve hastaneye kaldırılanların büyük kısmı 40 yaş altı. Bu yüzden Omicron daha yaşlı gruplara bulaştığında onları nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz.

Bu varyantın bağışık sistemlerinin kısmen etrafından dolaşması, Delta varyantına kıyasla daha fazla kişinin enfekte olmasına yol açabilir.

Çok sayıda kişiye hatırlatma dozu yapıldı fakat etkileri geçici

Omicron'a karşı iki doz aşının koruması yetersiz, bu nedenle İngiltere'de hatırlatma dozu programı hızlandırıldı.

31 milyondan fazla kişiye üçüncü doz aşı yapıldı.

Fakat aşıların Omicron'a yakalanmaya karşı etkisi 10 haftadan sonra azalıyor gibi gözüküyor.

Omicron'u ağır geçirme ihtimaline karşı koruma ise çok daha uzun süre devam ediyor.

Yeni ilaçlar

Omicron'a yakalananlar yeni ilaçlar sayesinde hastanelik olmaktan kurtulabilir.

Aralarında kanser hastaları ve organ nakli yaptıranların da bulunduğu yüksek riskli gruba bu ilaçlardan veriliyor.

Molnupiravir, Omicron'un bedenlerimizde çoğalmasını sekteye uğratan ve hastaneye yatış riskini yüzde 30 azaltan bir ilaç.

Sotrovimab ise virüsleri etkisizleştiren ve hastaneye yatış riskini yüzde 79 azaltan bir antikor tedavisi.

İki tedavi de virüsü baskılayarak bağışıklık sisteminin devreye girmesi için olanak sağlıyor.

Sağlık sisteminde etkisi hissediliyor

Omicron dalgası hastaneye yatan insan sayısını artırırken hastanede onlara bakacak kişi sayısını da azaltabilir.

İngiltere'de Omicron'a yakalanan çok sayıda kişi arasında doktorlar, hemşireler ve diğer Ulusal Sağlık Sistemi çalışanları var. Onların da izole olması gerektiği için o süreçte çalışamıyorlar.

19 Aralık'ta Covid nedeniyle izinli olan sağlık çalışanlarının sayısı, bir önceki haftaya göre yüzde 54 artarak 19 bine çıktı.

İngiltere'deki hastane ve ambulans çalışanlarını temsil eden NHS Providers, sağlık hizmetlerinde bugüne kadarki en yoğun Noel döneminin yaşandığını söylüyor.

Hastanelerdeki yetişkin yataklarının yüzde 94,5'i dolu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 89'du.

Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak

Burada esas soru, lehimize olan gelişmelerin (hastalığın hafif geçmesi, antiviral ilaçlar ve hatırlatma dozlarının varlığı) bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayılan bu varyantla başa çıkmak için yeterli olup olmayacağı.

Yoksa Omicron ile başa çıkmak için daha fazla kısıtlama şart mı?

Hastalığın yayılma hızı, bunu çok kısa süre içinde öğreneceğimiz anlamına geliyor.

Omicron: Koronavirüs varyantıyla ilgili iyi ve kötü haberler ne anlama geliyor?
YORUMLAR
500

Koronavirüs, Omicron, England, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron: Koronavirüs varyantıyla ilgili iyi ve kötü haberler ne anlama geliyor? - Son Dakika Dünya

BBC

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı         
13:14
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı
13:13 Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihtimali var
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:25:56. #1.11#
SON DAKİKA: Omicron: Koronavirüs varyantıyla ilgili iyi ve kötü haberler ne anlama geliyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement