Özgür Özel\'den Demokrasi Vurgusu

18.04.2026 18:20
CHP lideri Özgür Özel, otoriterliğe karşı birleşme çağrısı yaptı, 105 miting düzenlediklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GPM Küresel Liderler Genel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "Bir darbeye karşı halkın iradesini savunuyoruz. Son bir yılda demokrasi ve adalet için tam 105 dev miting yaptık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen GPM Küresel Liderler Genel Oturumu'nda konuştu. Kürsüden katılımcılara hitap eden Özel, "Değerli yoldaşlar, bugün bu kürsüden dünyadaki bütün yoldaşlarımıza, 'Demokrasi' diyen, 'Eşitlik' diyen, 'Özgürlük' diyen, 'Çok taraflılık' diyen milyonlara hitap ediyor olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Pek çok uluslararası toplantıda bir araya geliyoruz. Ama bu sefer farklı. Farklı çünkü bugün hep birlikteyiz. Ayrıştırılan, kutuplaştırılan, yıkıcı siyasetin yerine; birleştiren, birbirinden güç alan bir siyaseti hep birlikte kurmanın heyecanını yaşıyoruz. 1,5 yıl önce tohumlarını hep birlikte attığımız bir fikrin bugün can bulması ile başlayan yeni bir yolculuğun kararlılığını ve mutluluğunu taşıyoruz. Avrupa Sosyalist Partisi, PES'in ev sahipliğinde Sosyalist Enternasyonal ile İleri İttifak'ın artık birbirinden ayrı değil; birbirine güç veren bir büyük birliktelik içinde yol yürümeye başlaması önerisi etrafında buluşuyoruz. Sosyalist Enternasyonal Başkanı dostum Pedro'yu ve bunun önünü açan İlerici İttifak'tan dostum Lars'ı, bütün bu birlikteliğe en ciddi katkıyı yapan PES Başkanı Stefan Löfven'e, bu üç lider nezdinde bütün yoldaşlarımı, işte bu heyecan ve kararlılıkla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

'ALTI KITADAN İLERİCİLER SEFERBERLİK İLAN EDİYORUZ'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli yoldaşlar, dünyada otoriterliğin yükseldiği, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yıkılmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Bizi bugün bir araya getiren ise bu yıkım girişimine 'Dur' deme kararlılığımızdır. 21'nci yüzyılın ikinci çeyreğine girerken birbirinden öğrenen robotlardan, karanlık fabrikalardan ve yapay zekadan endişe ediyorduk. Ama karşımızda birbiriyle konuşan, birbirinden öğrenen ve birbirine güç veren otokratların karanlık siyasetini bulduk. Kendi iktidarlarının devamı uğruna demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, adaleti, toplumsal refahı yıkmaktan çekinmeyen bir anlayışı görüyoruz. Bu salondaki irade, işte bu yıkım gayretine verilmiş en iyi cevaptır. İhtiyacımız olan; birbirinden öğrenen, birbirine öğreten, birbirine güç veren ilericilerdir. İşte o irade bu salondadır. Bugün altı kıtadan ilericiler bu salonda ve hep birlikte bir seferberlik ilan ediyoruz. Seferberliğimiz; kurumları, kuralları ve demokrasiyi gerileten otoriterliğe karşı hep beraber durmak içindir. Kararlılığımız; kurumları inşa etmek, kuralları tesis etmek, demokrasiyi yaşatmak içindir."

'KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ'

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Değerli yoldaşlar; geçen hafta Macaristan'da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Otoriterliğe karşı olan herkes gerekiyorsa kısa vadede kendinden fedakarlık yaparak bir büyük demokrasi cephesini oluşturabileceğini gösterdi. Bu birliktelik otoriterliğin, halktan güç alarak yenilebileceğini hepimize ve tüm dünyaya gösterdi. Türkiye'de de son yerel seçimlerde biz bunu başardık. 47 yıl sonra partimizi Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini partimize ait sosyal demokrat belediye başkanları yönetiyor. Ancak sonrasında çok ağır bir saldırıya uğradık. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını, 15,5 milyon yurttaşımızın ön seçimle belirlediği, Cumhurbaşkanı adayımız olarak seçtiği Ekrem İmamoğlu'nu hapse atarak bir sonraki iktidara bugünden darbe yapan anlayışa karşı bir yılı aşkın süredir milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele veriyoruz. Bir darbeye karşı halkın iradesini savunuyoruz. Son bir yılda demokrasi ve adalet için tam 105 dev miting yaptık. Bunların adına miting değil, demokrasiyi koruma eylemleri diyoruz. Son bir yılda bu eylemlere 16 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. 26 milyon kişi Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için imza attı. Tüm baskılara rağmen mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu seferberliğin çatısı ülkemizde tüm demokratların katıldığı Türkiye İttifakı'dır. Mücadelemizde sembol olan milyonların seslendirdiği bir sloganımız var Bertolt Brecht'ten: 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Son söz; Filistin'i, Ukrayna'daki ve İran'daki kadınları ve çocukları selamlayarak, dünyanın bütün mağdur ve mazlumlarını selamlayarak, dünyanın bütün çocuklarını ve bütün kadınlarını selamlayarak 'Savaşa hayır' diyoruz. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.'"

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Özgür Özel, Demokrasi, Dünya, Son Dakika

