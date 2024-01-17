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Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı - Son Dakika
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Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

İran'ın Pakistan'daki militan grubu Ceyş el Adl örgütünü füzelerle hedef alması ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesi sonrası Pakistan, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı ve tüm üst düzey ziyaretlerin iptal edildiğini duyurdu.

17.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:32
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İran'ın sebepsiz yere Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmesinin ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını ve tüm üst düzey ziyaretlerin iptal edildiğini bildirdi. Sözcü Beluç, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, dün gece İran tarafından Pakistan'ın egemenliğinin sebepsiz ve bariz bir şekilde ihlal edilmesinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerinin ihlali olduğunu ifade etti.

"ÇIKACAK SONUÇLARIN SORUMLULUĞU İRAN'A AİT OLACAK"

Beluç, bu yasa dışı eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğuna ve hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığına işaret ederek, "Pakistan bu yasa dışı eyleme karşılık verme hakkını saklı tutuyor. Ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğu doğrudan İran'a ait olacak." diye konuştu.

Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

TAHRAN BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDILAR

Bu mesajın İran hükümetine iletildiğini dile getiren Beluç, "Pakistan'ın, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldığını ve şu anda İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini kendilerine bildirdik." dedi.

ZİYARETLER ASKIYA ALINDI

Beluç, gelecek günlerde Pakistan ve İran arasında devam eden ya da planlanan tüm üst düzey ziyaretlerin askıya alındığını kaydetti.

Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

NE OLMUŞTU?

İran, kendi topraklarında ve Pakistan'da faaliyet gösteren militan grubu Ceyş el Adl'ın üslerini hedef almıştı. İran Devrim Muhafızları, Pakistan'daki iki üssü füze ve insansız hava araçlarıyla vurmuştu. Pakistan, hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesini şiddetle kınamıştı. İslamabad yönetimi, egemenliğinin bu ihlalinin tamamıyla kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini açıklamıştı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun ise yaralandığı bildirilmişti.

Pakistan, İran\'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi\'ni geri çağırdı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Yiyin birbirinizi. Bu cografyada bu kültürde barış size batar yoksa. Yanıtla 0 0

Pakistan, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı - Son Dakika
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