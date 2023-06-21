Türkiye'nin milli havacılık ürünleri, Paris Air Show'da büyük övgü aldı - Son Dakika
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Türkiye'nin milli havacılık ürünleri, Paris Air Show'da büyük övgü aldı

21.06.2023 11:03

Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show, 4 yıl aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden düzenlendi. Türkiye, fuarda ürettiği birçok milli havacılık ürününü sergiledi. Fransa'nın dünyaca ünlü haber ajansı AFP ise Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki iddiasına övgüler yağdırarak bu noktada başarılı bir profil çizildiğini anlattı.

Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show, 4 yıl aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden düzenlendi. Türkiye, fuarda ürettiği birçok milli havacılık ürününü sergiledi. Fransa'nın dünyaca ünlü haber ajansı AFP ise Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki iddiasına övgüler yağdırarak bu noktada başarılı bir profil çizildiğini anlattı.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLER BOY GÖSTERDİ

Paris Air Show'un 54'üncüsü Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Paris-Le Bourget Havaalanı'nda 4 yıl aradan sonra yeniden gerçekleşti. Havacılık ve savunma sektöründe yer alan dünyaca ünlü firmaların yer aldığı fuarda, son teknoloji havacılık ürünleri görücüye çıkarıldı.

MİLLİ HAVACILIK ÜRÜNLERİ DE SERGİLENDİ

25 Haziran'da sona erecek olan fuarda ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yanında Türkiye'de fuarda ürettiği birçok ürünü ziyaretçilere sundu. Milli havacılık ürünleri, Anka, Atak, Hürkuş, Gökbey ve Kaan gibi hava araçları fuarda tanıtıldı. Fuarda stant açan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ise, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S, turbojet motorları TEI-TJ90U, TEI-TJ60 ve TEI-TJ30 ile T-925 10 ton sınıfı Genel Maksat Helikopteri sergiledi.

ÖVGÜYLE SÖZ ETTİLER

Fransız haber ajansı AFP de fuarda Türkiye'nin araçlarına gıpta ile bakıldığını yazdı. AFP'nin haberine göre Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde araştırmacı olan Leo Peria-Peigne, en son yazdığı makalede Türkiye'nin savunma sanayi alanında "üçüncü yol" olarak görüldüğünü kaleme aldı.

Baykar'ın ürettiği TB-2 Bayraktar modeli insansız hava araçlarının (İHA) alanında öncü olduğu belirtilen haberde, bu araçların özellikle Ukrayna tarafından kullanıldıktan sonra dünya medyasının dikkatini çektiği vurgulandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre Baykar gibi TEI'nin insansız hava araçları da Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Cezayir, Tunus gibi ülkelere satılıyor.

FRANSA İLE KIYASLADILAR

AFP'ye göre böyle olması durumunda Türkiye, yurt dışına 12,3 milyar dolar değerinde silah satan Fransa'ya çok yaklaşacak. Türkiye savunma sanayii, 2022 yılı içerisinde 4,3 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişti.

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Fransa, Gökbey, Paris, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin milli havacılık ürünleri, Paris Air Show'da büyük övgü aldı - Son Dakika


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