Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor - Son Dakika
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Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor

Prens Harry ve Meghan İngiltere\'ye Geri Dönüyor
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Prens Harry ve Meghan Markle, çocuklarını İngiltere'de okula göndermek ve aileye daha yakın olmak için Kaliforniya'dan İngiltere'ye taşınma kararı aldı. Bu karar Kraliyet ailesi için sürpriz oldu. Çift, kraliyet görevlerine dönmeyecek; özel hayatlarına devam edecekler.

Son birkaç yıl, Prens Harry ve Meghan'dan gelen sürprizlerle doluydu.Dengeleri sarsmanın, sürpriz kararlar almanın uzmanı oldular.Bu sürprizlere, yaşamak için İngiltere'ye geri dönüyor olmalarını da ekleyin.Peki neden şimdi taşınıyorlar?Bu, nispeten ani bir karar oldu.Çifti iyi tanıyan kişilerle konuştum. İngiltere'de daha fazla zaman geçirme olasılığı gündeme gelmiş olsa da, geri dönme kararını yakın zamanda aldıkları söyleniyor.Ailenin Temmuz ayındaki İngiltere ziyareti önemliydi.Harry, Meghan ve çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet, Kral 3. Charles ile Highgrove'da vakit geçirdi.Ailenin, Harry'nin annesi Galler Prensesi Diana'nın ailesiyle birlikte vakit geçirmekten de büyük mutluluk duydukları söyleniyor.Çocuklar teyzeleri, amcaları ve kuzenleriyle tanıştı. Portekiz'deki evlerinde geçirdikleri zamanı da kapsayan Avrupa ziyareti, bana aile için "çok güzel bir dönem" olarak anlatıldı. Bu ziyaret, İngiltere'ye geri dönme kararını almalarını sağladı.Bana söylenene göre bu taşınma ABD'de yaşadıkları bir sorunla ilgili değil. Kararın arkasında, çiftin Avrupa'da, Harry'nin ailesine daha yakın bir yerde zaman geçirme isteği ve çocuklarını İngiltere'de okula gönderme istekleri var.Archie ve Lilibet için okullar seçildi. İngiltere'deki okulların neredeyse tamamında yeni dönemler Eylül ayının ikinci haftasına kadar başlamış oluyor. Bu nedenle ailenin önümüzdeki 10 gün içinde İngiltere'ye dönmesini bekleyebiliriz.Nerede yaşayacaklar?Tam nerede oturacakları açıklanmadı ancak Londra'da yaşamayacaklar.Bunun yerine, California'daki milyonlarca dolarlık malikanelerini İngiltere kırsalındaki bir yaşamla değiştirmeleri bekleniyor.Yerleşecekleri yerin, Spencer ailesinin arazisi Althorp'a yakın olan Cotswolds ve Northampton bölgesi olduğu yönünde söylentiler bulunuyor.

Kraliyet ailesi açısından ne anlama geliyor?Kral, oğlu ve gelininin aldığı bu karara dahil olmadı.Bu karar, hem onun hem de Kraliyet ailesinin diğer üyeleri için sürpriz oldu. Kral'a, Harry ve Meghan'ın geri taşınacağı 16 Ağustos Pazar günü bildirildi. Kral'ın, Harry ve ailesiyle daha fazla zaman geçirme fırsatını memnuniyetle karşıladığı söyleniyor.Bununla birlikte, bu taşınma Harry ile kardeşi Galler Prensi William arasındaki ilişkinin onarıldığının bir işareti olarak görülmemeli.İlişkileri hala bozuk ve onarma çabalarına dair bir işaret de bulunmuyor. Galler Prensi ve Prensesi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.Bu şaşırtıcı değil; çünkü kardeşler arasındaki ilişki ciddi şekilde zarar gördü. William, Harry'nin aile içindeki anlaşmazlıkları anı kitabı Spare ve Oprah Winfrey ile yaptıkları röportaj aracılığıyla kamuoyuna taşımasını affedemedi.Açık söylemek gerekirse, Prens William'ın Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye geri dönmesini ve bunun yaratacağı rekabet algısını memnuniyetle karşılaması pek olası görünmüyor.Bununla birlikte, Harry ve Meghan'ın uzun zaman önce bıraktıkları Kraliyet görevlerine dönmeleri beklenmiyor. Çift, resmi görev üstlenmeyen Kraliyet ailesi üyeleri olarak kalmaya devam ediyor.Kraliyet'in dük ve düşes için "biraz içeride, biraz dışarıda" şeklinde bir düzenleme oluşturma yönünde bir çabası bulunmuyor.Burada yapacakları herhangi bir çalışma, resmi kraliyet görevleriyle bağlantılı olmayacak.Meghan, As Ever markasını ABD dışına genişletmenin yollarını araştırıyordu. Şimdi Meghan'ın As Ever reçellerini, süpermarket raflarında Kral Charles'ın Duchy Organic ürünlerinin yanında mı göreceğiz?Güvenlik düzenlemeleri nasıl olacak?Bu gerçekten net değil.Sussex Dükü ve Düşesi, ABD'de koruma için özel bir güvenlik ekibi tutmuştu.Bu ekibin kendileriyle birlikte İngiltere'ye taşınıp taşınmayacağına ilişkin yönelttiğim soruya yanıt verilmedi.İngiltere'de resmi polis koruması sağlanıp sağlanmayacağı ya da Harry'nin İngiltere'de bulunduğu zamanlarda resmi koruma talebi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığında herhangi bir çözüm bulunup bulunmadığı konusunda da yorum yapılmadı.Geçen yıl, İngiltere'deki güvenliğiyle ilgili açtığı hukuk mücadelesini kaybettikten sonra Harry, BBC'ye şunları söylemişti: "Şu aşamada eşimi ve çocuklarımı İngiltere'ye geri getireceğim bir alem göremiyorum."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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