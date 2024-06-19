Putin ve Kim Jong Un Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra ziyaret ettiği Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık anlaşması imzaladı.

Rus devlet medyasının aktardığına göre Putin, anlaşmanın iki ülkeden birine karşı "saldırganlık" durumunda "karşılıklı yardım" öngördüğünü söyledi.

Rus devlet ajansı RIA'nın haberine göre Kim Jong Un Rusya'yı "en dürüst dost ve müttefik" olarak nitelendirdi ve Putin'den "Kore halkının en sevgili dostu" olarak bahsetti.

Kuzey Kore lideri ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki "askeri operasyonunu" tümüyle desteklediğini ifade etti.

Putin, Pyongyang'ın Ukrayna konusundaki tutumunu "bağımsız politikasının bir başka kanıtı" olarak nitelendirdi.

ABD ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik uyguladığı "süresiz kısıtlayıcı rejimin" "gözden geçirilmesi" çağrısında bulundu.

Putin ayrıca Rusya'nın Kuzey Kore ile "askeri-teknik işbirliğini geliştirmeyi göz ardı etmediğini" söyledi.

Kim: Rusya ile 'yeni bir ittifak düzeyi'

Kim Jong Un, Moskova ile imzaladığı yeni anlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki ülkenin karşı karşıya olduğu ya da olacağı "olaylara ya da savaşlara" Kuzey Kore'nin "tereddüt etmeden" yanıt vereceğini söyledi.

Kim, yanıtın ne olacağı ya da neyi "olay ya da savaş" olarak gördüğü konusunda ayrıntılı bilgi vermedi, ancak anlaşmanın "tamamen barışçıl ve savunma amaçlı" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri, "Ülkelerimizin halihazırda karşı karşıya olduğu ya da gelecekte karşı karşıya kalacağı çeşitli olaylara ya da savaşlara ortak çabayla karşılık verme görevini yerine getirirken yorum farklılıkları ya da tereddüt olmayacak" dedi.

Kim ayrıca Kuzey Kore ve Rusya arasındaki ilişkinin "yeni bir ittifak seviyesine" yükseltildiğini kaydetti.

Anlaşmanın, hiçbir baskın ülkenin hegemonik güce sahip olamayacağı "çok kutuplu bir dünyanın" yaratılmasını hızlandıracağını söyledi.

Güney Kore Rusya'yı uyardı: Çizgiyi aşmayın

Putin ve Kim arasındaki görüşme öncesinde Seul, iki liderin askeri işbirliği anlaşmaları imzalayacağına dair istihbarat bilgisi aldığını açıklamış ve Moskova'yı uyarmıştı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chang Ho-jin Rus mevkidaşına "belli bir noktanın ötesine" geçilmemesi uyarısında bulundu.

Chang, Moskova'nın "Rusya'nın Ukrayna ile savaşını sona erdirmesinin ardından Kuzey Kore ve Güney Kore'den hangisinin kendisi için daha önemli olacağını göz önünde bulundurması gerektiğini" söylemişti.

Ukrayna daha önce askeri yardım için Güney Kore'ye başvurmuş, ancak karşılık alamamıştı. Şimdi pozisyonunu yeniden gözden geçirip geçirmeyeceği merak ediliyor.

'Çin endişeyle izliyor'

BBC'nin Çin muhabiri Laura Bicker'a göre, bu son gelişmeleri sadece ABD değil Pekin de endişeyle izliyor olacak.

İki ülke güçlerini birleştirdiğinde ve Kuzey Kore daha iyi silah teknolojisine sahip olduğunda, ABD'nin bölgedeki müttefikleri kaygılanacaktır.

Bu da " Doğu Asya NATO'su" olarak da ifade edilen ve ittifakın Asya Pasifik bölgesine genişleme stratejisinden endişe duyan ve bölgede savaş gemileriyle daha fazla ABD varlığı istemeyen Çin'i daha da endişelendiriyor.

Bicker'a göre Çin küresel bir lider olmak istiyor. Başka bir Soğuk Savaş istemiyor. Hem ABD hem de Avrupa ile iş yapmak istiyor ve Rusya ve Kuzey Kore'nin yaptığı gibi dünya ile ilişkilerini koparmak istemiyor.