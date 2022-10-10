Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün önceki günlerde bombalı saldırıya uğraması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamayla ilgili Ukrayna tarafını suçladı. Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir" dedi.
Kırım Köprüsü'nde meydana gelen gelişmelerin ardından Rus güçleri bu sabah saatlerinde Ukrayna tarafına sert bir karşılık verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle Kiev'de farklı noktalar bombalanmaya başladı.
Ukrayna basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre ise Rus tarafının saldırıları Kiev'le sınırlı kalmadı. Ukrayna basını, Lyiv ve Dnipro kentlerine de saldırılar düzenlendiğini aktardı.
Kiev'e yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte Ukraynalılar da büyük tehlike altına girdi. Ukraynalıların kent meydanlarında kaçıştıkları dakikalar, anbean çevredeki kameralara yansıdı.
İşte olay yerinden ilk görüntüler:
Son Dakika › Dünya › Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Köprüsü intikamı! Kiev saldırısı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar geldi - Son Dakika