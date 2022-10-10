Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Köprüsü intikamı! Kiev saldırısı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar geldi - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Köprüsü intikamı! Kiev saldırısı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar geldi

10.10.2022 09:34

Rusya, Kırım Köprüsü'nün intikamını almak için bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Saldırı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar da geldi.

Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün önceki günlerde bombalı saldırıya uğraması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamayla ilgili Ukrayna tarafını suçladı. Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir" dedi.

BUGÜN KİEV'E SALDIRI DÜZENLENDİ

Kırım Köprüsü'nde meydana gelen gelişmelerin ardından Rus güçleri bu sabah saatlerinde Ukrayna tarafına sert bir karşılık verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle Kiev'de farklı noktalar bombalanmaya başladı.

SALDIRILAR KİEV İLE SINIRLI DEĞİL

Ukrayna basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre ise Rus tarafının saldırıları Kiev'le sınırlı kalmadı. Ukrayna basını, Lyiv ve Dnipro kentlerine de saldırılar düzenlendiğini aktardı.

UKRAYNALILAR PANİK İÇERİSİNDE

Kiev'e yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte Ukraynalılar da büyük tehlike altına girdi. Ukraynalıların kent meydanlarında kaçıştıkları dakikalar, anbean çevredeki kameralara yansıdı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Rusya'nın Kiev'e saldırısından sonra bölgeden ilk fotoğraflar geldi

Rusya'nın Kiev'e saldırısından sonra bölgeden ilk fotoğraflar geldi
Rusya'nın Kiev'e saldırısından sonra bölgeden ilk fotoğraflar geldi
Rusya'nın Kiev'e saldırısından sonra bölgeden ilk fotoğraflar geldi
Rusya'nın Kiev'e saldırısından sonra bölgeden ilk fotoğraflar geldi
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SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Köprüsü intikamı! Kiev saldırısı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar geldi - Son Dakika
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