Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalini 'özel bir askeri operasyon' olarak nitelerken, amacının ülkeyi işgal etmek değil 'askerden arındırmak' olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Perşembe sabahı erken saatlerde yalnızca askeri tesislere saldırdıklarını söylemelerine ve sivil nüfustan uzak durduklarında ısrar etmelerine rağmen, ABD merkezli CNN International, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın "yüzlerce kaybımız var" iddiasını sayfasına taşıdı.

Reuters'ın duyurduğu, Ukrayna'dan yapılan resmi açıklamada ise, en az 7 kişinin Rusya'nın bombardımanı nedeniyle hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ZELENSKİY'DEN BATI ÜLKELERİNE HAVA SAHASI ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı ülkelerine hava sahasını kapatma çağrısında bulundu. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava sahasını kapatın" dedi. Öte yandan Ukrayna lideri, sosyal medya hesabından dünyadaki pek çok ülkenin lideriyle görüştüğünü de duyurdu.

BOMBA CADDEYİ YERLE BİR ETTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi devam ederken Harkov'de caddeye düşen bomba binalarda büyük hasar oluşturdu.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRDÜK İDDİASI

Lugansk, Ukrayna'ya ait iki uçak düşürdüğünü açıkladı. Donetsk lideri Puşilin, Donetsk'in tamamını Kiev'den geri alma operasyonun çabuk tamamlanacağını söyledi.

"İKİ KÖYÜ ELE GEÇİRDİK"

Lugansk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Danışmanı Vitaliy Kiselev, LHC birliklerinin Stanista Luganskaya köyü ve Shchastya şehrinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

"RUS UÇAĞI DÜŞÜRDÜK" DEDİLER YALANLANDI

Ukrayna ordusu, hava savunma sistemlerinin Perşembe günü erken saatlerde ülkenin doğusunda, Harkov yakınlarında beş Rus uçağını ve bir helikopteri düşürdüğünü söyledi. Rusya'dan bu iddialara jet yalanlama geldi.

BELARUS ÜZERİNDEN GİRİLDİ

Ukrayna sınır gücü, kuzeydeki karakollarının hem Rus hem de Belarus güçlerinin saldırısına uğradığını söyledi. CNN, yerel saatle 06.48'de Belarus üzerinden Ukrayna'ya silahlı güçlerin ve tankların girdiğini duyurdu.

Ukrayna hükümet sözcüsü, Rusya'nın Kiev'e sadece 120 mil uzaklıktaki Belarus sınırını da işgal ettiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Ukrayna devlet sınırı Rusya ve Belarus birlikleri tarafından saldırıya uğradı. Sınır birliklerine, sınır devriyelerine ve kontrol noktalarına yönelik saldırılar topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, sınırdaki Ukrayna güçleri arasında yaralanmalara ilişkin bilgi aldıklarını da vurguladı.

Rusya'nın nüfuslu bölgelerden kaçındığı ve yalnızca askeri hedeflere saldırdığı konusunda ısrar etmesine rağmen, CNN'in bildirdiğine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı yüzlerce sivil kayıp olduğunu söyledi.

BAŞKENT KİEV DE SALDIRI ALTINDA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de saldırıların başladığı belirtildi. Bölgeden gelen görüntüler, Kiev'in göbeğine düşen füzeyi de gözler önüne serdi. Halkın panik içinde olduğu ve kentten kaçışların başladığı aktarıldı.

Twitter'daki doğrulanmayan raporlara göre, Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'deki Odessa limanına, yerel saatle sabah 6'dan kısa bir süre önce büyük çıkarma gemileri ve helikopterler dahil olmak üzere, denizden de giriş yapıldı. Ancak bu iddialar da daha sonra yalanlandı.

INTERFAX: BAYRAKTAR'IN DONBASS'TAKİ ÜSSÜ VURULDU

Rus haber ajansı Interfax, Bayraktar'ın Donbass'daki üssü vurulduğu haberini görgü tanıklarına dayandırarak paylaştı.

LUGANSK'TA TAHLİYELER BAŞLADI

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinin, Kiev yönetiminin kontrolünde olan bölümünde tahliyelerin başladığı duyuruldu. Yetkililerin sivillere Dinyeper yönüne gitmelerini ve ulaşım imkanı olmayaların tren istasyonlarını tercih etmesini tavsiye etti.